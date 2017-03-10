Белоречанам удалось создать новые вакансии в сфере реальной экономики за счет перетока работников в малый и средний бизнес. Старые рабочие места исчезали, новые появлялись. Новый ли это тренд для моногорода? «РБ» попыталась выяснить, какие перспективы имеют более чем сто тысяч жителей города и района.

Самые амбициозные



Полтысячи новых рабочих мест в год — для крупных городов эта цифра, возможно, капля в море, а вот для Белорецкого района — значительный прогресс. Семьдесят семь процентов этих мест создали предприниматели. Но главное, благодаря им заметно снизилась безработица.



— Наш малый бизнес не такой уж и маленький, — считает глава Белорецкого района Владислав Миронов. — На предприятиях этого сектора трудятся 13,5 тысячи человек. А это, к сведению, практически 38 процентов от числа всех занятых в экономике района. Они уже дают треть поступлений в местный бюджет.



Стратегию освобождения от монозависимости глава администрации связывает с развитием малого и среднего бизнеса. Конечно, на их поддержку местный бюджет в прошлом году смог выделить небольшие средства — около миллиона рублей. Но ведь задача местных властей заключается не только в прямой финансовой помощи, гораздо важнее создать благоприятную деловую атмосферу, считают в райадминистрации. А еще в способности отстаивать интересы местных бизнесменов, в том числе и начинающих. Тут уж цифра получилась более внушительная — более четырех миллионов рублей привлекли из республиканского и федерального бюджетов. И финансовую поддержку получили 17 представителей малого и среднего предпринимательства.



Сейчас Белорецк претендует на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Команда управленцев училась работе в новых условиях в Российской академии народного хозяйства, а затем защитила свой проект развития Белорецка. Экспертная комиссия признала его лучшим амбициозным проектом. Владислав Миронов считает, что предоставление Белорецку статуса ТОСЭР позволит привлечь новых инвесторов из-за пределов республики.



Поддержать своего производителя



И все-таки, как можно поддержать своего производителя?



— Выделять субсидии, помогать с вопросами инженерной структуры, упростить выдачу земельных участков и так далее, — отмечает глава администрации. — А еще можно покупать продукцию местных производителей, помогать с реализацией товаров и услуг. Сегодня жители многих регионов предпочитают товар, произведенный именно на своей территории. У нас же эта сторона поддержки малого и среднего бизнеса проработана не до конца. Я уж не говорю о сельхозпроизводителях, которые могли бы увеличить производство, но вся загвоздка в реализации.



Взять, к примеру, электромеханический завод «Максимум». Он в полном объеме сохранил рабочие места для людей с ограниченными возможностями, работают три цеха. Трудятся 129 человек, средняя зарплата около 25 тысяч рублей. В год здесь производят 700 — 800 тысяч светодиодных, люминесцентных светильников и другое. Но только пять процентов выпускаемой продукции реализуется в Башкортостане. Почему их продукция востребована в Якутии или же во Владивостоке, а наша торговля предпочитает ввозить те же лампочки невесть откуда? Может, дело в качестве? Вовсе нет. О качестве говорит то, что на десять процентов в прошлом году вырос объем реализации продукции.



— Чтобы выдерживать конкуренцию, а она очень ощутимая, без вложений в обновление оборудования, расширения ассортимента продукции не обойтись, — признается директор завода Евгений Илларионов. — Собственные инвестиции в производство составили за год несколько десятков миллионов рублей. В 2015-м на площадке завода запустили высокотехнологичное производство светодиодных светильников, благодаря чему удалось увеличить реализацию продукции. Чтобы вы представили объемы, приведу лишь одну цифру — мы только в год выплачиваем 18,5 млн рублей по лизинговым платежам.



Директор признается, что без помощи местной администрации не обходится: из местного бюджета они получили 300 тысяч рублей субсидий. Пусть и небольшие деньги для такого предприятия, но, как говорится, копейка рубль бережет. Совместно решают и вопросы инженерных коммуникаций.



Самый крупный проект



На территории района реализуется крупный инвестпроект — строительство горно-металлургического комплекса «Белсталь» на сырьевой базе природнолегированных руд. Планируется, что 970 человек будут работать на горном комплексе, 780 человек на металлургическом.



— Объект входит в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Он якорный для комплексного инвестиционного плана развития Белорецка до 2020 года, — отмечает замглавы администрации района, она же инвестиционный уполномоченный Ирина Ручкина. — Все необходимые техусловия на создание инженерной инфраструктуры получены и выделены земельные участки под объекты ГМК и под объекты инженерной инфраструктуры. Прошлой осенью «Белсталь» приобрела право аренды на земельный участок для строительства металлургического комплекса с ежегодной арендной платой 924,6 тыс. рублей.



Реализация проекта уже началась, в его рамках велось строительство газопровода Улуелга — Тукан. Проложено 58,95 километра газопровода. Привлечено 79,6 млн рублей субсидий из федерального бюджета по программе поддержки моногородов.



—Мы подготовили перечень неиспользуемых земельных участков и производственных площадок, которые могут быть предоставлены инвесторам, — их у нас 35, некоторые оказались очень востребованными, — дополняет Ирина Ручкина.



С мёдом по жизни



Белорецкий район никогда всерьез не воспринимался как аграрный. Ну не позволяют селянам природные условия здесь развернуться. Не хватает пахотных земель, пастбищ и сенокосов, везде крутые горы и дремучие леса. Овощеводство, скажем, предполагает возможность интенсивного производства на ограниченных площадях, но опять же — климат тут суров. При прочих условиях никак не выдержать конкуренцию с овощеводами из более благоприятных мест. Но есть свои преимущества и у таежного района. Например, девственная природа в первозданном виде позволяет получать экологически чистый мед. В последние годы в районе большое развитие получило пчеловодство. Самый крупный производитель меда в районе Алексей Быков начинал дело еще в 2004 году с пяти ульев.Самостоятельно работал, без поддержки государства. Развернулся, встал на ноги. Но тут произошли неприятности. В один год почти все пчелы у него погибли, то ли от болезни, то ли еще из-за чего. Пришлось начинать с нуля. Но уже, к счастью, не в одиночку, времена все-таки меняются в лучшую сторону.



— Район выделил субсидию около ста тысяч рублей, а потом помог приобрести по лизингу автомобиль. Не особо большие суммы, но, как говорится, дорога ложка к обеду. Самое главное, когда кто-то помимо тебя заинтересован в твоем успехе, жить и работать куда легче, — признается пчеловод.



Сейчас у него 110 пчелосемей. В прошлом году получил пять тонн готовой продукции. Покупатели — по всей России.Кстати, одной из перспективных точек роста Белорецкого района предлагается создание коллективного бренда и поставка на экспорт башкирского меда. Он, по мнению главы администрации Владислава Миронова, должен стать экспортным товаром.



Со стартапом — к здоровому образу жизни



Удержаться на плаву в бизнесе — дело непростое. Но если он не связан с торговлей или производством, а с фитнесом, то задача эта сложнее вдвойне. Особенно в таких небольших городах, как Белорецк. Все-таки в провинции до сих пор бытуют стереотипы, что для здоровья куда полезнее в саду-огороде покопаться. Когда девять лет назад Юлия Дарвина начинала свое дело, казалось, никаких перспектив. Да и начинала директор фитнес-сообщества «Движение» с одного гимнастического физкультурного класса. Помимо этого она, тренер по плаванию, в городском бассейне вела занятия по аквааэробике. Но и добрый пример заразителен, горожане стали втягиваться. Удовлетворяя возникший спрос, начала проводить занятия по аэробике и стэп-аэробике. Клуб расширялся, появились новые сотрудники. В прошлом году переехали в новое здание, пока арендуемое. Сделали ремонт, поставили оборудование.



— Начинать с нуля тяжело, и субсидия в 300 тысяч рублей, так сказать, стартап, стала для меня огромной поддержкой, — говорит бизнес-вумен.



Современная, креативная девушка старается участвовать в различных конкурсах. Например, победила со своей программой в молодежном форуме «iВолга-2014». Эта победа принесла дополнительные средства в виде гранта. А у них каждая копейка на счету — расширяются: начало работать кафе здорового питания, где подаются только диетические блюда.



— Задача-максимум, чтобы каждый белоречанин имел возможность найти у нас что-то для себя. Кому-то нужны силовые упражнения в тренажерном зале и активная аэробика, а кому-то оздоровительная гимнастика и расслабляющие занятия. Ведь приходят и такие, кто восстанавливается после травм. — В ближайшее время Юлия Дарвина хочет развивать танцевальные, оздоровительные и реабилитационные направления как для детей, так и для людей среднего и старшего возраста. А в перспективе построить бассейн.



Кстати, в городе и районе проводится большая работа по комплексному информационно-правовому обслуживанию предпринимателей, в первую очередь начинающих. В прошлом году, к примеру, в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» провели консультации, а также бесплатные краткосрочные образовательные курсы для начинающих.



В приоритете туризм



По мнению инвестиционного уполномоченного района, одно из приоритетных направлений в районе — туризм. В прошлом году было подписано соглашение между республикой, Магнитогорским меткомбинатом и администрациями Белорецкого и Абзелиловского районов о создании туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала». В состав кластера входят множество туристических объектов Южного Урала разнообразного всесезонного отдыха, ядром выступают горнолыжные центры Абзаково, Банное, Мраткино.



— Для нас важно прежде всего развитие инфраструктуры горнолыжного центра «Мраткино»,— считает Ирина Ручкина. — Предварительный объем инвестиций, необходимый для реализации этого проекта, только на первом этапе 750 млн рублей. В итоге существенно увеличится туристический поток в наш город и район.



Справка



На территории Белорецкого района 59 объектов туристско-рекреационного назначения, почти половина которых действует на территории Абзаковского сельсовета. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от субъектов туристской индустрии в 2016 году составили 99,5 млн рублей.