Если квартиры не продаются сегодня, то их можно продать завтра — это товар непортящийся.

Если квартиры не продаются сегодня, то их можно продать завтра — это товар непортящийся.

По крайней мере, такие планы озвучил на коллегии госстроя республики руководитель ведомства Халит Махмудов. Цифра вполне реалистичная, если учитывать прошлогодние показатели. Тогда жилья было введено чуть меньше — 2,69 млн «квадратов», или 34 тысячи квартир. Это лучший показатель в Приволжском округе и пятый — в стране.

Если же принять во внимание нынешнее состояние экономики, то возникают некоторые сомнения в реальности запланированного. Эксперты продолжают строить пессимистичные прог­нозы по поводу покупательской способности населения. Большинство тех, у кого были денежные накопления, в недвижимость уже вложились. А не будет спроса, зачем строить? Самое главное — на что? Про запас инвестировать способны немногие, уверены эксперты, оборотного капитала не хватит. А кредиты банков по-прежнему дороги, особенно долгосрочные.



Наверное, потому Халит Махмудов, давая прогноз на 2017 год, оговорился, что цифра может быть уточнена по итогам первого квартала.



— Хорошо, что ритм в строительной отрасли в прошлом году не нарушился, — сказал вице-премьер республики Ильяс Муниров. — Строили достаточно. Люди были обеспечены работой. Ведь перебои в отрасли чреваты. Хорошего каменщика воспитать сложно, а потерять можно быстро. Волнует только, что в регионе немного снизились объемы производства стройматериалов.



Этот факт действительно настораживает. То, что, к примеру, кирпича в Башкирии за прошлый год произвели на четверть меньше, чем годом ранее, не может не беспокоить. Значит, спрос низкий, и скоро это может выразиться в снижении темпов строительства.



Хотя специалисты уверены — такой сценарий маловероятен. Ситуация в экономике страны уже меняется к лучшему. Например, несмотря на завершение программы господдержки ипотеки, кредиты на покупку жилья остались доступными для населения. В этом году некоторые банки уже снизили проценты по ипотечным кредитам до 10,4 процента. Это ниже, чем с господдержкой годом ранее.



Строительство также может активизироваться за счет увеличения инвестиций в отрасль. Сейчас многое делается для облегчения жизни застройщикам, отметил Халит Махмудов. Будет продолжена политика смягчения требований при получении разрешения на строительство жилья. Уже сейчас количество необходимых процедур снизилось с 30 до 13, а в 2017 году предполагается снизить до 11. Это неплохой стимул, тем более и сроки выдачи разрешения на строительство сокращаются, можно сказать, стремительно. Если в 2013 году на это нужно было почти год, то нынче уходит три месяца. За этот год срок планируется сократить до 70 дней, а еще через год — и вовсе до 56 дней, заявил руководитель госстроя республики.



Не могут не влиять на общую ситуацию в отрасли и недобросовестные застройщики. Работа с ними ведется уже не первый год, самые недобросовестные уже сидят, отметил Ильяс Муниров. Хотя есть и такие, которые попросту не рассчитали свои силы, неправильно распределили средства дольщиков.



В официальном списке проблемных числятся три незавершенных объекта строительства, констатировал руководитель госстроя республики. В списке обманутых дольщиков — 342 гражданина. Хотя на самом деле этот список может пополниться до трех тысяч человек, ведь проблемных объектов в республике, пока еще не включенных в официальный список, не менее двух десятков.



Меры для решения этой ситуации уже принимаются, отметили в строительном ведомстве. Как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, по российскому законодательству, с 1 января ужесточились требования к уставному капиталу застройщика. Чтобы не было попыток строить дома только за счет привлеченных средств граждан. С начала года пре­дусмотрено создание государственного компенсационного фонда долевого строительства. Также в рамках банкротства застройщика предусмотрена возможность возмездной передачи объекта незавершенного строительства другому застройщику.



Хорошие меры для решения проблемы принимает и республиканский парламент. Уже с декабря прошлого года граждане, внесенные в реестр обманутых дольщиков, имеют право на приобретение жилья по льготной цене в Фонде развития жилищного строительства Башкортостана без учета критерия нуждаемости. На стадии принятия закон, позволяющий бесплатно выделять пострадавшим дольщикам земельный участок для строительства жилья.