О милой, покладистой, не обремененной никакими проблемами второй половинке мечтает большинство мужчин. Да и сами женщины совсем не прочь жить легко и беззаботно. Но могут ли они это себе позволить?

Увидеть представительницу прекрасной половины человечества сегодня можно где угодно: на обложке глянцевого журнала и на железнодорожных путях в оранжевом жилете, на кухне у плиты и в кресле первого руководителя. Женщины повсюду. Но не потому, что ни в чем и нигде не желают уступать мужчинам. А потому, что верны своему предназначению — быть хранительницей домашнего очага. В современной жизни это означает и работать за троих, и новые профессии осваивать, и детей воспитывать, и уют вокруг себя создавать Вряд ли кто-то из девочек в детстве мечтает укладывать асфальт или мерзнуть разнорабочей на стройке. Но иногда других вариантов просто нет.



— Каждая четвертая женщина, работающая на производстве, — а это в общей сложности 27 тысяч человек — трудится во вредных и опасных условиях, — сообщил с трибуны республиканского профсоюзного женского форума замминистра труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников. — Каждая пятая занята тяжелым физическим трудом. В 2015 году профессиональные заболевания заработали 126 сотрудников, включая 56 женщин. В прошлом году 26 представительниц слабого пола получили на работе тяжкий вред здоровью, а шесть человек погибли.



Природная нацеленность на работу и высокая ответственность женщины за себя и за тех, кто рядом, толкает ее на радикальные шаги.



— Мы столкнулись с проблемой позднего материнства, — заметила замминистра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова. — Если несколько лет назад рожали, как правило, в 20 — 25 лет, то сейчас в 27 — 28. Между тем вынашивание детей в столь позднем возрасте чревато осложнениями.



А это уже одна из угроз демографии, показатели которой в республике и без того не блещут. В прошлом году, например, малышей родилось на три тысячи меньше, чем в 2015-м. При этом количество абортов, хоть и уменьшилось почти на четверть, все же остается высоким. Причем в большинстве случаев женщины отказываются вынашивать детей в добровольном порядке, а отнюдь не по медицинским показаниям.



При кажущемся равенстве, которым так часто пытается уколоть слабый пол (мол, за что боролись), возможности мужчин и женщин в реальной жизни все-таки разные.



— Наши подруги работают ночью, на вредных и опасных производствах, выполняют тяжелую физическую работу наравне с мужчинами, но получают при этом, как правило, меньшую зарплату, да и продвигаться по служебной лестнице им гораздо труднее. Хотя бы потому, что приходится справляться еще и с семейными обязанностями, — признает председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов.



Но, как говорится, где наша не пропадала! В республиканском правительстве уже четыре прекрасных министра, возглавляющих не только чисто женские сферы: минобр, минкульт, минтруда и соцзащиты, но еще и минфин. А Федерация профсоюзов республики — просто пример для остальных ведомств: 68 процентов председателей первичных профорганизаций, 73 процента членов профкомов и 22 процента руководителей отраслевых профсоюзов — женщины.



Весны и первого ее праздника, олицетворяющего тепло, улыбки и добрые перемены в жизни, ждет все женское население: от девочек до бабушек. Будьте добры, мужчины, постарайтесь сделать так, чтобы хотя бы в этот день ваши любимые почувствовали себя слабыми и беззащитными.