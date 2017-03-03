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«Страны ОПЕК исполняют обещания по сокращению добычи нефти на 90%». Заявление генсека организации Мохаммеда Баркиндо, казалось всем, не только поддержит котировки «черного золота», но и позволит им протестировать новый ценовой уровень. Однако недельный рост коммерческих запасов в Америке на 1,5 млн баррелей и увеличение там же добычи на 31 тыс. баррелей в сутки рынок слегка расстроили. В итоге торговая неделя по нефти закрывалась уже в районе 55 долларов за баррель, что поддавило и российский рубль.
Правда, не столь критично. Поддержку рублю оказало сокращение планируемого объема покупок валюты минфином в марте-апреле: в абсолютных цифрах ежедневный объем сократится по сравнению с февралем практически вдвое.
Опубликовано: 07.03.17 (10:50) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
«Страны ОПЕК исполняют обещания по сокращению добычи нефти на 90%». Заявление генсека организации Мохаммеда Баркиндо, казалось всем, не только поддержит котировки «черного золота», но и позволит им протестировать новый ценовой уровень. Однако недельный рост коммерческих запасов в Америке на 1,5 млн баррелей и увеличение там же добычи на 31 тыс. баррелей в сутки рынок слегка расстроили. В итоге торговая неделя по нефти закрывалась уже в районе 55 долларов за баррель, что поддавило и российский рубль.
Правда, не столь критично. Поддержку рублю оказало сокращение планируемого объема покупок валюты минфином в марте-апреле: в абсолютных цифрах ежедневный объем сократится по сравнению с февралем практически вдвое.
Опубликовано: 07.03.17 (10:50) Республика Башкортостан
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Ку 2017-01-26 23:42:08
НОВОСТИ
07.03.17 11:24
В Уфе жильцы многоквартирных домов могут получить три миллиона рублей на благоустройство двора
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AHOHC
AHOHC
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55