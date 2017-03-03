Что сегодня беспокоит людей? Какие новые практики, способные помочь в решении их проблем, появились в работе местных муниципалитетов? С этих вопросов начал в Уфе заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Без людей нет местного самоуправления



Вовлеченность населения в местное самоуправление. Пожалуй, эта фраза звучала в выступлениях чаще всего. Акцент на этом сделал и Михаил Бабич, подчеркнув, что «все должно происходить с учетом мнения граждан». И вот еще одна существенная деталь, на которую обратил внимание полпред: «Необходимо научиться слышать это мнение, а не навязывать свое». Важным направлением совместной работы на всех уровнях он считает создание условий для проявления инициатив и внедрения эффективных инструментов их поддержки. «Продемонстрировать уважение мы сможем только тогда, когда люди почувствуют свою вовлеченность в принятие важных для них решений, а органы власти поддержат инициативы граждан, особенно в вопросах благоустройства, создания современной среды для жизни», — отметил Бабич. По его словам, «очень плохо, когда муниципальные чиновники превращаются в кондовых бюрократов». «Мы корректируем работу некоторых коллег, которые иногда увлекаются лишним администрированием», — сказал полпред.



Без доверия нет уважения



Впрочем, порой даже «цыганочка с выходом», исполненная большими начальниками, не способна заставить людей поговорить об узких местах своего же города, где есть попытка совместно справиться с проблемами в своем же селе. «Все очень неравномерно», — заметил Михаил Бабич, говоря об отношении населения к местному самоуправлению. Но справедливости ради надо сказать, что в ПФО есть регионы, где узнаваемость руководителей органов местного самоуправления и понимание людьми того, что они делают, очень высокие — в Мордовии, например, Татарстане, Пермском крае. Что интересно, полпред объяснил популярность мэров в этих субъектах статистикой: «Где низкая информированность населения о деятельности руководителей, там низкие показатели доверия, и наоборот, где проводятся референдумы, сходы граждан, приемы, — оценка деятельности высокая», — сообщил он.



Если через эту призму посмотреть на нашу Уфу, то не согласиться с полпредом будет трудно, а нашим городским властям остается только пожелать большей открытости. «Через доверие приходит уважение», — очень точно заметил М. Бабич.



Опыт нас учит



Впрочем, в Башкортостане накоплен достаточно яркий опыт разных муниципальных практик — всего того, что делают местные власти вместе со своими жителями. Республику не раз на заседании называли регионом-лидером в этой области, — наверное, не случайно консультативный совет на эту тему состоялся именно в Башкирии.



Как сообщил глава республики Рустэм Хамитов, в прошлом году в рамках программы местных инициатив освоено почти полмиллиарда рублей, 60 млн при этом собрано населением. «Пока это только 12 процентов от общего объема, но цифра уже очень приличная», — подчеркнул глава. Важно, на его взгляд, что люди «без нажима, давления, конфликтов собрали ресурсы для того, чтобы решать свои местные задачи».



Опыт республики отмечен в числе лучших практик развития инициативного бюджетирования на тематическом форуме стран БРИКС в Индии — следующий такой форум пройдет в сентябре в Уфе.



В этом году в столице республики стартует пилотный проект с участием населения по комплексному благоустройству дворовых территорий с общим объемом финансирования 250 млн рублей. «Из бюджета республики выделяется 200 млн рублей, из бюджета города — 37,5 млн, — сообщил Р. Хамитов. — Думаем, что граждане соберут не менее 15 — 20 млн рублей, а может быть, даже и побольше».



Красота — страшная сила



С новой, обозначенной президентом страны как приоритетная, программой «Формирование комфортной городской среды» подробно познакомил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. По его словам, «в нее вовлечены и федеральные, и региональные власти, активно участвуют бизнес и жители городов». Минстрой намерен внедрить новые правила и принципы управления городским хозяйством, и ключевым моментом для этих перемен станут современные муниципальные правила благоустройства, которые должны быть в этом году утверждены каждым муниципалитетом с населением от тысячи человек. Напомнил замминистра и о необходимости привлечения частных инвестиций.



По информации Михаила Бабича, на реализацию программы из федерального бюджета уже выделено 20 млрд рублей на субсидии регионам.



«В обмен на все вложенные деньги мы должны изменить институциональную среду. Это одна из самых сложных субсидий», — заявил Чибис. По его мнению, существует большая конкуренция за человека не только между городами, но уже и между странами. «Нам важно, чтобы люди жили и работали именно в нашем городе, чтобы молодежь не покидала его, «голосовала ногами» на своей территории, продвигала новые сервисы, новые бизнесы, новую экономику. В грязи и серости не развиваются таланты. Благоустройство городов служит укреплению позиций в конкуренции за умы и инвестиции», — отметил он. Способствует оно и экономическому росту городов, уверен Чибис. По статистике, адаптация городских улиц под нужды пешеходов увеличивает активность и продажи в ритейле на 40 процентов.



«Тема благоустройства — инструмент повышения экономической эффективности. Это уже не вопрос красоты и социального благоустройства, а вопрос будущего — будут ли здесь жить люди, а значит, будет ли в принципе существовать данный муниципалитет», — уверен замминистра.



В рамках реализации проекта местные власти должны будут реализовать пятилетние комплексные программы по благоустройству городов и поселений. Причем стержневым условием А. Чибис назвал «поддержку инициатив людей, их участие в том, каким должен быть двор, парк и какой вообще парк нужно делать в первую очередь».



Он отметил, что проект формирования комфортной городской среды разрабатывали на основе лучших практик, которые есть в стране. Башкортостан здесь — один из регионов-лидеров.



Башкирия уже подключилась к программе — охвачены все 23 города и городских поселения. Общий объем финансирования превышает федеральные 1 млрд рублей. Из них 856,6 млн — федеральные средства, 175,5 млн рублей — из бюджета республики.

Прямая речь

Рустэм ХАМИТОВ,

глава республики:

— Во время заседания красной нитью проходила мысль о том, что нужно сближать власть и жителей. Собственно говоря, и я, и все мы в своей работе постоянно подчеркиваем этот тезис. Без совместной деятельности властных структур, жителей, граждан ничего не получится. Это очевидно.



В то же время мы видим, что часть местных руководителей ведет себя достаточно заносчиво и чванливо по отношению к жителям. От таких руководителей мы освобождаемся. Это первое. А второе — те, кто приходит им на смену, получает жесткое указание, в том числе от меня, — работать с людьми. Работать! Только тогда будет результат.

Владимир РЕПРИНЦЕВ,

исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья:

— Меня впечатлило посещение объектов в Уфе, в частности муниципальной пожарной части в Чесноковке. Муниципалитет, учитывая свои особенности — разрозненность городских территорий, большое количество индивидуальных жилых домов, их отдаленность, — решил сложную проблему пожарной безопасности с помощью создания таких муниципальных частей. Это позволяет оперативно принимать решения и ликвидировать возгорания.



Интересен и представленный на совещании опыт столичных городов — Уфы, Казани и Перми. У каждого собственные наработки, но есть у них и общее: для благоустройства, озеленения городских территорий, парков и дворов здесь привлекают население. Вопросы благоустройства так или иначе решались во всех городах, но проблемы между тем оставались. Важно, что федеральный центр придал новому проекту «Формирование комфортной, благоустроенной городской среды» приоритетное значение. Плюс ко всему федеральное финансирование, что, конечно, увеличит возможности муниципалитетов в решении вопросов благоустройства. Есть в данном проекте еще один очень существенный момент — обязательное вовлечение в решение вопросов создания комфортной среды населения, чтобы каждый активный житель чувствовал себя сопричастным к происходящему, понимал, что его мнение учитывается, видел плоды в том числе своего труда, внимание властей всех уровней к решению этих вопросов.