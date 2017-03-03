В одном только Иглинском районе за годы работы федеральной программы штат местной райбольницы почти удвоился, пополнившись врачами самых разных специальностей. Возможно, кто-то ухмыльнется: Иглино — отнюдь не глубинка, это почти Уфа, почему бы не переехать в пригород за кругленькую сумму? Однако многие из отработавших свой миллион в течение положенных пяти лет уезжать отсюда не торопятся. Обзавелись собственным углом, прижились и пустили корни.

Меняю Чернушку на Иглино



Одна из тех, кто прочно обосновался здесь, — терапевт Римма Зайнуллина. Так случилось, что изначально в Иглино она оказалась благодаря не «Земскому доктору», а собственному мужу. Хотя возможность участия в программе сыграла в ее истории решающую роль. Родом Римма из Чернушки. В Перми окончила медуниверситет, вышла замуж и родила сына. О том, что есть такой райцентр Иглино, узнала, приехав в гости к родственникам мужа — уроженца Баймакского района. И сразу влюбилась в эти места. Решиться на переезд в другой регион было, конечно, непросто. Тем более что в семье уже подрастал сынишка и ждали второго ребенка — дочку.



— В 2009 году мы купили в другом районе сруб дома, привезли его и поставили на территории местных садов, — вспоминает Римма Зайнуллина. — Плюс был только в том, что жили отдельно, а удобств никаких: приходилось и печку топить, и воду носить. Дети совсем маленькие, муж целыми днями на работе. Порой у меня возникали моменты отчаянья: правильно ли сделала, уехав так далеко от дома? И ради чего? А когда после декретного отпуска вышла на работу, меня ждала хорошая новость: начала работать федеральная программа «Земский доктор», для участия в которой я подходила по всем параметрам. Так что миллион пришелся как нельзя кстати.



Старое жилье Зайнуллины продали, добавили нужную сумму и купили новый дом с тремя спальнями, залом, кухней, чтоб всем места хватило. Правда, с черновой отделкой, но деньги и на ремонт оставались. Сейчас Римма не нарадуется: ее дом ничем не уступает комфортабельному городскому жилью. Есть холодная и горячая вода, канализация, отопление. А из окон открывается вид на собственный участок, где и урожайным теплицам место нашлось, и сарайчику с курочками.

— Муж у меня башкир, а я татарка, для нас очень важно привить детям национальные традиции, — говорит Римма. — В Башкирии для этого просто идеальные условия. Сын, например, учится в музыкальной школе игре на курае. Мы очень довольны. И родители не нарадуются тому, как мы здесь устроились.



Не только где жить, но и как



За пять последних лет в Иглинский район приехали в общей сложности более 50 специалистов от терапевтов до эндокринологов, офтальмологов и травматологов. Однако миллион получили не все из-за незначительного перерыва в программе. Но даже несмотря на это, врачи, не попавшие в проект, согласились остаться в райцентре и продолжают работать.



— Мы нашли другой способ поддержать их материально, — заметила главный врач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас. — Ведь миллион — это по большому счету только первый шаг для привлечения медиков в село. За ним должны следовать и другие: дополнительная помощь в приобретении или строительстве жилья, комфортная среда на работе, забота о быте и досуге.



Кадровые проблемы успешнее решаются в тех муниципалитетах, где главы администраций не только надеются на привлекательные финансовые условия федеральной программы, но и сами создают их для приезжающих врачей, уверены в минздраве. Не случайно одной из самых популярных территорий у участников программы, наряду с околостоличными Иглинским и Кушнаренковским, стал еще и Дуванский район. Глубинка, расположенная почти за 250 километров от Уфы, пополнилась за прошедшие годы почти полусотней специалистов разных профилей. А все потому, что, во-первых, на базе Месягутовской ЦРБ создали межмуниципальный медицинский центр с высокотехнологичными возможностями. Во-вторых, в райцентре в рекордно короткие сроки построили 33-квартирный дом со всеми удобствами, который почти полностью заселили семьи врачей.



Пять лет назад, когда «Земский доктор» только набирал обороты, в селе не хватало около 1 тыс. 300 человек. За весь период действия программы штат сельских лечебниц увеличился более чем на 1 тыс. 200 специалистов. Условие договора об обязательной отработке в течение пяти лет не выполнили единицы. В большинстве случаев по объективным причинам, заметили в минздраве.



Оживший ФАП



Для Иглинского района самым «урожайным» на специалистов стал 2012-й, когда на работу в ЦРБ приехали сразу 35 врачей. Удачным в плане привлечения кадров выдался и прошлый год, увеличивший штат медиков на девять новых врачей и трех фельдшеров. Как известно, во второй половине 2016 года в республике запустили программу «Земский фельдшер» — по привлечению на село среднего медперсонала, которого тоже катастрофически не хватает. С подъемными в 500 тысяч рублей.



— В районе 41 ФАП, шесть из которых не работали из-за отсутствия фельдшеров, вернее, там принимали по графику специалисты из других населенных пунктов, — рассказала Жанна Карунас. — За счет программы нам удалось закрыть половину из имевшихся вакансий — в полную силу заработали наконец Казаякский, Кальтовский и Старокубовский ФАПы.



В последнем корреспонденты «РБ» побывали сами и убедились: жизнь здесь бьет ключом. И все благодаря очень энергичному фельдшеру Разие Апулаевой. Она отработала 35 лет в Альшеевском районе. Вырастила двоих сыновей, овдовела и решила: надо переезжать ближе к Уфе, ведь там дети. Выбор пал на Иглино. А тут очень кстати «Земский фельдшер» заработал. На деньги от продажи старого дома и подъемные купила уютный дом в райцентре, в котором началась новая жизнь. С утра — зарядка, в выходные — пробежки на лыжах. На работу в поселок, расположенный в нескольких километрах от Иглино, фельдшер ездит на своем автомобиле.



— У меня как будто второе дыхание открылось, — признается Разия. — Привела в порядок всю документацию, обошла практически все дворы, которых в Старокубово более двухсот, познакомилась с местными, проверила стариков, детей и стоящих на учете. ФАП расположен в одном здании с поселковым детсадом, так что ребятишки тоже под надежным медицинским присмотром. Всего у меня более 700 подопечных, почти 200 из которых дети, есть беременные. И всем нужна помощь. Люди здесь очень приветливые, меня приняли как родную, очень довольны, что ФАП теперь будет работать на постоянной основе.



Мы бы еще фельдшеров приняли, говорят в Иглинской ЦРБ, но в прошлом году число участников проекта было ограничено. Хорошо бы продолжить программу, ведь от фельдшерско-акушерских пунктов в небольших селах и деревушках зависит не только здоровье, вся жизнь. Здесь и давление измерят, и таблетку нужную дадут, и добрым словом поддержат.

Справка «РБ»

Федеральную программу «Земский доктор» приняли для решения проблемы дефицита врачей на селе. По мере реализации менялись условия участия в ней. В 2012 году на выплату могли рассчитывать медработники до 35 лет, прибывшие в село после вуза, либо переехавшие на работу из другого населенного пункта. В итоге в 2011 — 2012 годах сельские больницы Башкирии пополнились рекордным числом врачей — более шестисот, включая 168 терапевтов, 97 педиатров, 59 стоматологов, 47 хирургов, 48 акушеров-гинекологов, 26 анестезиологов-реаниматоров, по 17 психиатров и неврологов, 16 офтальмологов и многих других востребованных специалистов

В 2013 году программу продлили, а к сельским лечебницам добавились еще и те, что расположены в рабочих поселках.



В республике в этот список вошли два населенных пункта — Чишмы и Приютово. В 2014 году «Земского доктора» в очередной раз продлили, увеличив возраст участников до 45 лет, а в 2017 году возрастной ценз ограничили уже 50-ю годами.



Проект, ориентированный изначально на молодых специалистов, стал доступен для врачей среднего возраста, уже набравшихся опыта, которые, как подчеркнули в минздраве РБ, также изъявляли желание работать в селе при условии финансовой поддержки. А пациенты от этого только выиграли.