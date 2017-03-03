Герои её поэм не только дошли до Берлина, но и принесли своей создательнице «Золотое перо»

В стихах детской поэтессы Рашиды Бик гармонично сочетаются публицистичность и автобиографизм. Вместе со страной она переживает целые исторические эпохи.

Рашида Бикметова родилась в Ташкенте. После землетрясения 1966 года еще ребенком переехала с родителями на родину мамы в Башкирию. Всю свою жизнь проработала на производстве, и даже ее первые шаги в литературе связаны с литобъединением на заводе «Кировец».



В 2002 году Рашида стала членом Союза писателей РБ и РФ. Взяла псевдоним Рашида Бик.



К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне по многочисленным просьбам детских библиотек Рашида Бик написала поэму для детей «До Берлина».



«Казалось бы, сколько можно писать о войне? На эту тему созданы монументальные произведения, романы, повести, рассказы. И все-таки именно ужас войны, воспринимаемый глазами ребенка, — это особенно жестко и проникает до самого сердца. Создавать литературу для детей труднее всего, ведь они тонко чувствуют фальшь. Мы до последнего момента переживаем за главного героя и вместе верим в победу», — так отозвался о книге писатель Леонид Соколов. А писатель Дмитрий Силкан назвал сборник ее поэм лунным кружевом исторических хроник Руси.



Друзья и коллеги Рашиды Бик отмечают ее поразительную способность преобразовывать в добро все, что происходит вокруг. Она принимает активное участие в различных мероприятиях, читает стихи, поет песни собственного сочинения. Рашида создала творческую группу «Благоденствие» и вместе с ней организовывает встречи в домах престарелых, санаториях, детдомах, в подростковых клубах, колледжах.

Кстати



За поэму «Александр Невский» Рашиде Бик была присуждена Национальная литературная премия «Золотое перо Руси». За поэму «До Берлина!» она удостоилась диплома Международного литературного конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения Константина Симонова и 70-летию Великой Победы. Книга была признана лучшей книгой 2016 года среди русскоязычного населения Берлина.