Лязгнула за спиной дверь. Окно с решеткой, койка, тумбочка, умывальник. Салам алейкум, камера родная! Обживайся, младший сержант Гайнуллин! Прибыл ты защищать братскую страну, а кто тебя защитит от нее?

Своего троюродного брата Фанзиля я знаю с детства. Но только недавно он рассказал, в какую переделку угодил во время армейской службы в Чехословакии. Это было через три года после того, как лидеры пяти соцстран заморозили «Праж­скую весну». Но обо всем по порядку. Рассказывает (и показывает солдатский альбом) житель Стерлитамака Ф. Ш. Гайнуллин.



«Вас оттуда в гробах привезут»



— В армию меня призвали в мае 1971-го. В Тоцких лагерях начали учить на военного топографа. А недели через две поднимают среди ночи, и в баню. Новая форма, яловые сапоги. Банщики, люди опытные, говорят: «Ребята, вам путь за границу».



Да, повезли на запад. Без остановки до Чопа — это на Украине. Там граница сразу с двумя странами, с Чехословакией и Венгрией. Пограничники шмонают. Крохоборы! Носки отнимают: «Не положено!» Ладно, носки. «Часы и деньги отдавайте! Вам там на хрен все это не нужно будет! Вас оттуда в гробах привезут!» Ты представляешь? Мы чуть не подрались с ними. А как только в нейтральную зону въехали, назло этим мародерам вышвырнули в окна все свои рубли-копейки. Загранка, они тут и впрямь не нужны.



«Может, вы договариваетесь нас убить?»



— …Место службы — мотострелковый полк в городе Теплице на северо-западе Чехии. Шесть километров до границы с ГДР и двенадцать — с ФРГ. После месячного карантина комполка подполковник Грабовой спрашивает: «В танковый батальон срочно нужно несколько экипажей. Желающие есть?» Лес рук. Нас из Башкирии было семеро, всех взяли.



Ну… Хлебнули немного дедовщины. Ребята заканчивают трехгодичную службу, а нам уже только два года служить — срок сократили. Дедам обидно. И вот они нас обучают, но жестко так… Бывало, и били. Запрещали говорить по-татарски или по-башкирски. Лежим в палатке, только начнем по-своему… А он хвать что под руку попало — табуретку ли, сапог… «А ну прекратить!» — «Ты чего? Мы о своем!» — «А я откуда знаю? Может, вы договариваетесь нас убить?» Убить! Ха-ха-ха…



Но учили на совесть. Потом, перед дембелем уже, мы вспоминали их слова: «Если будете хорошо знать все, что положено, останетесь живы». Да, опасностей в нашей службе хватало и без войны.



Танк перевернулся, а он спит



— …Танкодром располагался примерно в полусотне километров от Теплице. Мы там находились почти безвылазно. Тренировались и днем, и ночью. Через два с половиной месяца сдали экзамены и — по экипажам. У нас командир из Мордовии, механик-водитель одессит, наводчик из Подмосковья и я заряжающий. Тут уже никакой дедовщины. Сроки службы у всех разные, ты постоянно учишься, растешь, экипаж обновляется. Примерно через полгода с Т-54 пересели на Т-62. У него мощнее пушка, более совершенные приборы наведения и управления. Скоро я стал наводчиком, а через год командиром танка. И водить научился. Пусть не как механик-водитель, но при необходимости мог управлять машиной. Такое требование: все должны быть взаимозаменяемы.



Вот смотри — я тут выгляжу, как водолаз. Это учат водить танки по дну водоемов. Если мотор заглох, надеваешь и приводишь в действие изолирующий противогаз, ждешь, когда вода сквозь щели зальет внутреннее пространство, открываешь люки, и наверх.



Однажды действительно танк утопили! В озере во время учений. Не мы, экипаж из нашей роты. Правда, противогазы не понадобились, это произошло на небольшой глубине, метр пятьдесят или метр восемьдесят, башня оставалась над водой. Механик сплоховал, не закрыл жалюзи моторного отсека, двигатель глотнул воды… Все выбрались, другие танки вытащили машину на тросах. Это была уже просто железная коробка, все электрооборудование вышло из строя.



А вот снимок танка вверх тормашками. Опять сплоховал механик. Во время учений «Щит-72», в августе или сентябре, нашему батальону приказали встать в оцеплении, чтобы не пускать кого не надо в закрытый район. На марше один из наших съехал в кювет и перевернулся. В таком положении выбраться невозможно, люки-то не откроешь. Скорей тросы накинули, тягачами поставили «на ноги». Оказалось, все живы, отделались синяками. А заряжающий спал и проснулся, только когда машину переворачивали! Видать, сильно уставший был.



Что интересно, за такие ошибки наказывали только руганью. Начальство душу отведет, и все, служи дальше.

А был случай, мы горели. Нет, не в танке. Наш взвод, четыре машины, выполнял задание. Встали в лесу. Двигатели запускать нельзя, чтобы себя не обнаруживать. (Хотя вся округа о нас знает). Зима, холодно… Натаскали дров, развели костер. Один посменно в танке у рации, остальные у огня на лапнике дремлют. И вот снится мне, что я приехал домой. Родители, сестры. Так хорошо, так тепло… Совсем тепло! Горячо!!! Просыпаюсь... Это я у самого огня лежу! Прожгло ПШ (полушерстяной костюм) и две рубахи. На груди, спине, плечах и руках — ожоги. Механик головой к костру спит, у него шлемофон уже прогорает. Бужу… Встает, и угли ему на голову. Давай шлемофон срывать… А у наводчика — он ногами к огню лежал — сапоги скукожились. Ладно, пехота дала фуфайку, а санинструктор — мазь от волдырей.



Листок с двумя красными полосками



— …Служба у танкиста трудная. Спишь урывками, прямо в танке. А какой там сон, на сиденье-то?



Если остановка дня на два или больше, ставим палатку, затапливаем буржуйку — уже сносные условия.



Бывает, кухня запаздывает, а передвижная душевая — вообще редкий праздник. Летом моешься в реке или озере, зимой снегом натираешься.



Зато танкистов в армии уважают. У каждого командира танка есть предписание — листок из плотной бумаги с двумя красными полосками по диагонали и текстом: «Командирам всех частей оказывать содействие предъявителю…». Если что случилось, покажешь этот документ любому офицеру, и экипаж накормят, отведут в баню, устроят на ночлег, помогут с ремонтом.



Однажды отстали от своего взвода. Ближе к ночи поднимались на гору, и у моего танка сломалась «гитара» — это один из узлов трансмиссии. По рации доложили начальству, но когда еще техпомощь придет? Надо найти тепло и еду. Где-то вокруг должны быть наши части. Механик остается у машины, а мы, трое, — в разные стороны, как добры молодцы в сказке. Договорились пройти не более километра, и назад. Повезло мне. Слышу: «Стой, кто идет!» И затвор — клац-клац. «Свой!» — «Кто свой?» — «Младший сержант Гайнуллин, командир танка танкового батальона… Нуждаюсь в помощи». — «Ложись!» Ну, лег — а то и пристрелить может. Приходит дежурный по караулу, лейтенант. Посмотрел документы, повел к себе. Оказалось, я забрел к ракетчикам. Связались с моим начальством, накормили, дали двух сопровождающих — к танку возвращаться. Всех моих к себе отвели поесть и погреться. А утром пришла техпомощь, помогла с ремонтом.



«Я бы таких синяков не наполучал!»



— …Политработники предупреждали: «Никаких контактов с местным населением и солдатами Чехословацкой народной армии!» Увольнительных нам не давали, хотя при этом выплачивали денежное довольствие. Я поначалу получал 12 крон в месяц, а к концу службы 26. А куда их девать? Ну где-нибудь во время остановки у офицера отпросимся, сбегаем в кафешку или магазин, купим курева да еды.



А в основном торчишь на танкодроме или в части. Надоедает! Но изредка устраивали праздники.



Однажды летом стоим в лесу — на нас выходит кабан. Кто-то из наших завалил его из пулемета, мясо приготовили, поели, пехоту угостили. Что осталось, отнесли чехам в городок по соседству, сменяли на хлеб, сахар, чай, вино. Устроили пирушку.



А в другой раз, на танкодроме после занятий… Я уже наводчик… Скинулись старики и отправили самого молодого, заряжающего, за вином. Ну, сидим культурно… А неподалеку палатки чехов, у них на танкодроме своя дорожка. Решили их позвать.



Поначалу все хорошо. Разговор о том, кто откуда. Рассказали им про Башкирию, о которой они никогда не слышали. А потом… «А зачем вы сюда приехали?» — «А почему вы себя защитить не можете?» — «А вы езжайте домой, мы без вас разберемся…» Слово за слово… Хорошо подрались! Такая боевая ничья. И пошли к своим палаткам.



А тут приезжает с проверкой командир роты капитан Новоселов. Фронтовик, суровый мужик. Любил резать правду-матку в глаза. Потому и по службе не рос. Его сослуживцы подкалывали: «Капитан, не быть тебе майором».



Ну, рота строится. Глянул он на нашу компанию… И поддатые, и побитые. У механика на голове… чешская пилотка! Дрались-то уже в темноте, видать, уронил свою, а поднял чужую. Капитан прям взвился:



— Ты! Нашу пилотку!! Сменял!!! На эту пид…ску???



Сорвал и давай топтать... Потом — бац бедолагу кулаком…



— Забрать его!



Ну, что значит «забрать»? На танкодроме «губы» нет, поэтому провинившегося отправляли в офицерскую палатку, и он там обретался день-другой. Такое символическое наказание. Ему могли поручить принести дров, согреть воды и прочее.



Но это еще не все. У нас одного не хватает! Пока возвращались через лес, потерялся младший сержант, командир танка — не нашего, другого. И капитан всю роту отправил искать этого парня.



Спать охота, мы злые… Нашли наконец у пехотинцев — он там земляка встретил и полночи проболтал в палатке. Всыпали мы ему. Обязан был отпроситься у командира взвода или хотя бы нас предупредить об отлучке.



Потом капитан Новоселов нам еще выговорил:



— Если бы я дрался, то таких синяков не наполучал бы!



«Русские оккупанты, вон!»



— …Я о политике не задумывался. Знал, что в 1968-м в Чехословакии была заварушка, потом вошли наши войска, и все успокоилось. Оказывается, не все. До сих пор в России мало кто представляет, что там происходило в 70-е годы. Накануне советских праздников на улицах собирался народ, в основном молодежь, и давай бузить. Выходили с плакатами, кричали, малевали на стенах и заборах: «Русские оккупанты, вон!» А их власть… Есть же у чехов и горкомы, и горисполкомы (или как там у них называется), и полиция своя, и армия. Но обращаются к русским: «Приезжайте, помогите!» Не знаю, на каком уровне это решалось, только поступал нам приказ: допустим, одному взводу танков (четыре машины) и одному взводу мотопехоты (четыре бронетранспортера) выдвинуться в город такой-то и принять меры для наведения порядка.



Порядок мер отработан. Танки останавливаются на окраине, просто показывая: «Мы пришли, кончай шуметь!» На узких улочках нам неудобно, да и поджечь могут. А мотопехота на колесах, ей легче. Бэтээры подъезжают к зданию горкома или мэрии — прикрывают местную власть, чтобы не разгромили. Если в городе есть военная часть, пару машин ставим у ворот. Так и чешским военным спокойнее, и нам: бунтари к ним не проберутся.



Тут демонстранты подтягиваются. У нас и у пехотинцев полный комплект вооружения, но применять без приказа категорически запрещено. Обычно народ покричит-покричит и расходится.



За два года службы таких заданий было шесть или семь. Первое поступило примерно через полгода, на 7 ноября. Выдвинулись в город Млада-Болеслав. Это ближе к центру Чехии, довольно далеко от нашего танкодрома. Все прошло по заведенному сценарию.



Был вызов в Прагу. Дня два простояли на окраине. А перед возвращением упросили офицеров показать нам город: когда еще будет такая возможность? И они вошли в положение. Согласовали с местной властью, посадили нас в два грузовика и устроили экскурсию. Показали президентский дворец, какой-то музей, а под конец — часовню с разрушенной башенкой. Оказалось, это гэдээровцы в 68-м отметились. Тоже вводили танки в Прагу, по ним с чердака дали очередь. Они без разговоров — ба-бах! Не церемонились, в отличие от наших.



Еще мы выезжали на охрану какого-то заводика, который выпускал бижутерию. Чехи решили его реконструировать, пригласили итальянских специалистов. И почему-то позвали в оцепление русские танки. Странно, да? У нас-то постоянно заводы реконструируются, и армия для охраны не нужна. Мы там стояли довольно долго. Заводское руководство взяло нас на довольствие, выдало цивильные шапки и куртки, чтобы мы не раздражали народ военной формой. Заходим в заводскую столовую: «Привет, итальяно!» — «Чао, руссо!». Подружились с итальянцами.



Пули по броне — чик, чик…



— …Но не всегда получалось так мирно. Вот на фото парень из Оренбурга. Он в нашем взводе был заряжающим. Ему не повезло. Стояли летом 72-го на окраине какого-то городка. Тут по нам выстрелы. Пули по броне — чик, чик… Вроде, все успокоилось. Открываем люки. Он высовывается… Выстрел. Видимо, из охотничьего ружья. Дробь рикошетом от брони, и в лицо. Сполз внутрь... Перебинтовали, потом в госпиталь. Парень ослеп.



Потом механик из другого экипажа получил пулю в живот, но выжил.



А еще у нас убили замполита, майора. Жаль, не могу вспомнить его фамилию. Родом из Ленинграда.



Очередное задание, взвод остановился под вечер на краю леса. От танка до танка примерно километр, между ними — бэтээры. Подъезжает замполит на уазике и начинает обходить экипажи. «Ребята, будьте бдительны...» А утром пехотинцы нашли его тело с пулевым ранением.



И никого не поймали! Ни тех, кто по нам стрелял, ни убийц майора.



Откуда у них такая ненависть к нам? Думаю, все началось не в 68-м, а намного раньше. Может, радиоголоса помогли, может, тихая пропаганда… И (как сейчас на Украине) выросло поколение, которое стало во всем винить злых русских. Ведь те, кто постарше, кто помнил войну и немецкую оккупацию, относились к нам очень хорошо. Заходишь в кафе — приглашают, угощают… А молодежь цепляется. Однажды почти до драки дошло, мы уже ремни поснимали, чтобы отмахиваться. Тут пожилые чехи подходят и давай этих придурков ругать.



Мирная демонстрация



— …Ну, теперь про мой случай. В начале 73-го, кажется, на 23 февраля, приказ: выдвинуться в Дечин. Это километров сорок на северо-восток от Теплице, тоже на границе с ГДР. Молодежь бузит. Прибыли утром. Как обычно, мы на окраине, четыре танка, командир взвода — молодой лейтенант по имени Рафик, татарин из Магнитогорска. А пехота на бэтээрах — в город. Часов через семь или восемь — обратно. «Вроде нормально, — говорят, — местное руководство успокаивает народ». Сидим, ждем приказа возвращаться. Уже темнеет. Тут толпа идет. В руках палки, цепи, арматура… Мирная демонстрация, блин. Подошли метров на 150 — 200, кричат. Ближе… Ближе… Начали бутылки с зажигательной смесью кидать. До нас не долетает. По рации из штаба батальона передают: «По возможности огня на поражение не открывать. Стрелять только в случае прямого контакта». Как я понимаю, лейтенант держал связь с батальоном, оттуда связывались с более высоким начальством, и все согласовывалось с чешским руководством.

В прицел смотрю — совсем близко подошли. Страшно становится! И пехотинцы заволновались. «Лейтенант, — говорю, — пора!» — «Огонь не открывать!» Ну, все, уже рядом. Еще подойдут — поздно будет. У нас наружные баки с соляркой, пробить да поджечь — минутное дело. Я по рации: «Открываю огонь в воздух». Комбат же разрешил! Ствол пулемета повыше задрал: «Тык-тык-тык-тык-тык…» Вдоль дороги — деревья, и видно, как очередь срезает верхушки. Пехота тоже начала стрелять в воздух. Толпа сразу залегла, кто назад, кто в стороны ползком. А один — руку за спину, как будто хочет достать гранату или пистолет. Потом плюхнулся и лежит. «Притворяется», — думаю.



Совсем стемнело. Включаю инфракрасный прожектор, смотрю в прибор ночного видения. Трое к лежащему подползают, берут за руки, за ноги и утаскивают. И тут я понимаю: «П…ц. Мертвый».



Утром приезжают трое полицейских. «Кто стрелял?» Молчание. Потом я говорю: «Я начал». — «Проследуйте для допроса». — «Извините, вы не вправе меня допрашивать». Действительно, порядок был такой: они связываются с нашим командованием, приезжают его представители и разбираются. Для этого имелись специальные органы. А полицейские подходят… Я пистолет вытаскиваю и говорю командиру взвода: «Товарищ лейтенант, прикажите и ребятам достать оружие». А он молчит, гад, бледный весь. Перепугался. Командиры пехотинцев, старлей и лейтенант: «Рафик, не отдавай своего!». Нет, не вступился за меня. Ну что? Не устраивать же войну. Отдал я пистолет ребятам, и повели меня в машину.



«Теперь ты у нас посидишь»



— …Привезли куда-то — в тюрьму или СИЗО. Камера на одного, чистая. Нормальная еда. Все вежливо, без нажима. Допросы раз в два или три дня. Спрашивают через переводчика одно и то же: «Почему открыли огонь? Куда стреляли?». Потом вообще перестали вызывать. Лежу целыми днями на койке, и такое отчаяние подкатывает… Какой, думаю, срок впаяют ни за что? Ведь я же точно знаю, что никого не убивал!

Так три недели. Наконец офицер объявляет:



— Извините, вышла ошибка. Мы во всем разобрались. Вы действительно не виноваты. Демонстранта убили в спину из револьвера.



В спину! Из револьвера! Ты понимаешь? Подлая провокация! Потом, наверное, раскручивали по радио и в листовках: «Русские убили демонстранта!»



Только почему разбирались три недели? Сразу не могли на пулю посмотреть?



В тот же день прибыли наши особисты, капитан и лейтенант. Я обрадовался:



— Наконец-то свои!



А они:



— Свои, свои. Теперь ты у нас посидишь.



Увезли в Теплице, в наш полк, и на губу. Опять допросы: «Как звучал приказ? Почему решил открыть огонь?». Неделю мурыжили. Но тут учебная тревога. Меня в машину, и на танкодром. Оказывается, без младшего сержанта Гайнуллина армия не может! И служба пошла своим чередом.



Спасибо, армия!



— …Май 73-го. Дембель. На прощание с командиром роты Новоселовым обнялись. «Оставайся, — говорит. — В школу прапорщиков направим. Ты хороший солдат, тебе служить надо». — «Нет, — отвечаю. — После того, как Рафик меня предал, не могу».



Идем за ворота. Из динамика — «Прощание славянки». Веришь, такой порыв: ОСТАНУСЬ! Вот что эта музыка делает. Но дома родители ждут… Уезжали в слезах.



Вернулся домой — а через полтора месяца повестка в военкомат. Думаю, опять, что ли, по тому делу? А военком говорит: «У тебя характеристика хорошая. Хочешь в военное училище?». Да, заманчиво. Но я только что устроился на работу на завод «СК» (сейчас ОАО «Синтез-Каучук»). Подумал и отказался. Потом опять вызывают, опять предлагают в училище. Но я к тому времени женился… Не срослось больше с армией, хотя я понимал, что это серьезное мужское дело и уважал военных.



У меня отец фронтовик. Гайнуллин Шарифулла Галиахметович. Воевал с 42-го года. Ранен в бедро, потом, уже в Германии, разрывной пулей в левую руку. Врачи сшили — она стала на пять сантиметров короче. А еще оторвало указательный палец правой руки. И с этими ранами летом 45-го признали годным — и опять на войну, с Японией. Но пока ехал, японцы сдались.



А дядя мой, Хамит Газизович Исхаков, лейтенант-пехотинец, погиб в марте 1944-го в Польше в бою за высоту в Дембицком районе, под Краковом. В 80-е годы семье вручили орден Красной Звезды, который он не успел получить при жизни.



…А в 1986 году я пошел в военкомат и написал рапорт: «Прошу направить в Афганистан». Да, не удивляйся. Но, наверное, решили, что староват. Не взяли.



Сейчас вспоминаю службу… Непросто все было. Но я благодарен армии, она многому меня научила.