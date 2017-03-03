Разговор о работе Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры ее руководитель Рунар ШаЙхутдинов начал с указа Петра I об «оке государевом». Между тем следить за состоянием экологии в республике призван целый ряд ведомств, в том числе минэкологии, минлесхоз, Росприроднадзор и прочая, и прочая. Однако стоит признать: проблем в республике хватает. Глава республики Рустэм Хамитов назвал их «экологическим хулиганством». «Под покровом ночи в атмосферу что-то совершенно ненужное выбрасывается, в лесопосадки вывозится строительный или производственный мусор. Это хулиганство набирает обороты», — заявил глава региона. Получается, у семи нянек дитя без глазу?

— В законе написано: органы прокуратуры при осуществлении своей деятельности не подменяют другие контролирующие органы. И это очень существенно. Да, мы проводим проверки, но только тогда, когда другие знают о нарушениях и не реагируют на них. Мы надзирающий орган, который должен контролировать, чтобы все выполняли свои обязанности.



— Но чтобы контролировать работу других, вам самим необходимо быть большими специалистами в совершенно разных сферах. Как это сделать, когда в штате всего пять человек?



— Абсолютно верно. К примеру, сейчас мы занимаемся водными объектами. Поэтому до тонкостей изучили Водный кодекс. В прошлом году большое внимание уделяли контролю за атмосферным воздухом.



Республика занимает первое место в Приволжском округе по объему выбросов. На одного жителя Уфы в год приходится 198 кг загрязняющих веществ в атмосфере. В Салавате — 311 кг, в Кумертау — 321. Это, конечно, условные цифры, но они заставляют задуматься.



— Рунар Анатольевич, глава региона Рустэм Хамитов на коллегии минприроды сказал, что ситуация с экологией в республике стабильная, но при этом существуют локальные проблемы. Назовите какие-то особенности, характерные только для нас.



— У нас промпроизводство одно из сильнейших в России. С одной стороны, это хорошо — рабочие места, достойная зарплата и уровень жизни. С другой — большое негативное влияние на экологию. Мы ощущаем выбросы в атмосферу, сбросы в реки, а также загрязнение почвы. К тому же существует так называемый накопленный экологический ущерб. Во времена СССР серьезного внимания охране окружающей среды не уделяли, страна жила идеей развития промпроизводства. И Башкирия в этом плане не была исключением.



Накопленный ущерб — это те же Кантюковские родники близ Салавата. В свое время в подземные горизонты попадали отходы нефтехимии и нефтепереработки. Рассчитывали, что они уйдут. Растворятся. А вода поднялась и теперь эти нефтяные линзы периодически выдавливает. Предъявлять претензии практически некому. Росприроднадзор попытался возложить ответственность на «Газпром нефтехим Салават», но суды не поддержали эту позицию.



Или территория «Химпрома». Только в прошлом году закончилась процедура банкротства. Теперь этого предприятия официально не существует. Но территория есть — и она загрязнена. Сейчас мы совместно с другими контролирующими органами проводим серию проверок, с тем чтобы не допустить стоки загрязняющих веществ в реку Шугуровка. Решаем, что делать с этой территорией дальше.



— А какие варианты предлагаются?



— Несколько лет назад «Химпром» и Семеновская золотоизвлекательная фабрика в Баймакском районе вошли в федеральный проект по ликвидации накопленного ущерба. Но грянул кризис, и программу приостановили.



Сейчас рассматривается несколько вариантов, вплоть до консервации. Пока же уфимская администрация и экологи ведут на территории «Химпрома» постоянный мониторинг, чтобы не допустить стока загрязняющих веществ в реку. Но окончательного решения по этому объекту нет.



— Рунар Анатольевич, сейчас в приоритете у ваших сотрудников проверки водных объектов. В чем они заключаются?



— Очень сильное влияние на качество воды оказывает коммунальный комплекс. Если крупные предприятия имеют средства для установки очистных сооружений, то многие коммунальщики такими деньгами не располагают. Мы сейчас запросили документацию 40 самых крупных служб и внимательно ее изучаем.



К слову, у ряда коммунальных предприятий нет разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Некоторые коммунальщики даже не соизволили установить счетчики для учета сбрасываемых сточных вод. Сейчас мы, кроме привлечения руководителей таких предприятий к административной ответственности, готовим иски в суды о понуждении в кратчайший срок получить необходимую документацию. Ряд нарушений устранен уже в ходе проверки. По ее результатам мы дадим оценку деятельности уполномоченных контролирующих ведомств. Надо разобраться, куда они смотрели все это время.



— А что у нас происходит с лесами? Можно вспомнить какие-то примеры, когда прокуратура смогла их отстоять?



— Мы выезжали в Нуримановское, Караидельское, Уфимское лесничества и нашли массу нарушений. В Нуримановском районе распоряжением правительства 800 гектаров леса было включено в границы населенного пункта Павловка. При этом решение о переводе леса было согласовано с Рослесхозом (федеральной структурой — авт.) Затем этот участок планировалось перевести в категорию населенных пунктов и начать на нем строительство жилья.



Но надо знать, что у нас очень строгое лесное законодательство: уменьшение территории леса недопустимо. Мы инициировали проверку, собрали документы. По нашему ходатайству прокуратура республики внесла протест на это распоряжение. Верховный суд республики занял нашу позицию.



В Павловском участковом лесничестве без проекта освоения лесов, а также без перечня разрешенных построек СМУ «Стройинвест» возвело деревянный дом, террасу, беседку. Аналогичные нарушения допустила компания «Пчеловод», незаконно построившая два деревянных дома, баню, дровяник, сарай. По требованию природоохранного прокурора эти компании и их сотрудники оштрафованы. Кроме того, прокуратура в судебном порядке потребовала снести строения.



Сотрудники Нуримановского лесхоза ненадлежащим образом организовали лесовосстановительные работы стоимостью свыше 250 тыс. рублей, это привело к гибели значительной части посаженных сосен.



В Кушнаренковском лесничестве участок в 6,2 гектара вдруг перешел в разряд сенокосных угодий, тогда как наши сотрудники установили, что здесь находится липовый лес, которому не менее 70 лет. В Осиповском лесничестве из лесного фонда без всяких оснований исключен участок в 23,6 гектара. Не вмешайся прокуратура, республика лишилась бы этих зеленых насаждений.



Необходимо сказать, что все виновные понесли наказание.



— Рунар Анатольевич, но селяне жалуются — живут в лесах, а получить делянку для вырубки не могут. А ведь во многих деревнях еще топят дровами. Люди не могут построить дома, подлатать сараи, бани. При этом, повторю, живут фактически в лесу.



— Должен сказать, что сегодня лесу уделяется самое серьезное внимание.

Законодательство существенно доработано. Существует единая государственная система учета леса, и рубить деревья просто так не получится. Даже если есть разрешительные документы, необходимо еще и задекларировать сделку в случае, если лес направляется на продажу.



Совместно с сотрудниками ГИБДД мы проводим рейды по местам вероятного сбыта незаконной древесины. В прошлом году это была территория Уфимского фанерно-плитного и фанерного комбинатов. Было выявлено много фактов, когда лес сбывали незаконно. Штрафы за это дело очень серьезные — до 700 тысяч рублей. И предприятия понесли административную ответственность. Надо сказать, в этом году мы там таких фактов уже не выявили. Так вот, многие из нарушителей продавали лес, который был выделен физлицу на собственные нужды. Выходит, кто-то годами стоит в очереди на получение необходимой делянки, а кто-то рубит лес на продажу. В этом году планируем проверить «Кроношпан».



— Многие уфимцы негодуют по поводу вырубки деревьев в городе. Может ли прокуратура остановить этот произвол?



— В свое время в столице республики было уфимское лесничество. Это были земли государственного лесного фонда. Затем их передали Уфе как городские леса. А у городских лесов статус защиты еще выше. То есть их рубить нельзя вообще. Да, понятно, город должен развиваться, но не в ущерб экологии.



Так вот, из-за того, что переданные леса не были поставлены на кадастровый учет, никаких препятствий для выделения участков с зелеными насаждениями под застройку и рубку не было. Мы обратились в суд с иском к администрации города, с тем чтобы провести кадастровые работы и поставить леса на учет. Октябрьский райсуд нас не поддержал. Но Верховный суд республики согласился с нашей позицией и обязал администрацию Уфы в течение года поставить все леса на кадастровый учет. Сейчас эти работы ведутся. После того, как все зеленые насаждения будут зарегистрированы в Росреестре, их вырубка будет запрещена.



— Как руководитель природоохранной прокуратуры оценивает эффективность работы контролирующих органов, отвечающих за экологию?



— В целом наши природоохранные органы справляются с поставленными задачами. Но надо признать, бывают нарушения и просчеты в работе. Вот один из самых ярких примеров. К нам поступает жалоба от жителя поселка Русский Юрмаш на соседа, который постоянно сливает шамбо прямо на улицу. Мы ее перенаправляем в Роспотребнадзор, оттуда приходит ответ: мы не надзираем за физлицами. Мы внесли представление в Роспотребнадзор со ссылкой на законы, указывающие, что это их обязанность. В результате наше представление обжаловали в суде. Но суд они проиграли. Сейчас нарушения устранены, жалобы на нарушения гражданами санитарных норм и правил рассматриваются в законном порядке, виновные привлекаются к ответственности.



Или вот еще пример. Мы проверяли госкомитет по жилищному и строительному надзору, с тем чтобы установить, куда вывозится мусор после сноса домов. Взяли несколько крупных застройщиков и запросили у них разрешительные документы на выброс в атмосферу загрязняющих веществ, на оборот отходов. Выяснилось, что ни у одного из них таких документов нет.



— А они должны быть?



— Конечно. Посмотрите сами, при строительстве дома используется сварочный аппарат, а это самостоятельный источник выбросов в атмосферу, краскопульт — также. И все уже давно подсчитано, что и насколько загрязняет атмосферу. А сколько отходов образуется при строительстве, в том числе при сносе старых домов! В законе прописано: платит загрязнитель. Стали разбираться, и выяснилось, что строительный объект и все, что на нем происходит, это вотчина госкомитета. Он там надзирает за соблюдением экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства. Никто, кроме него, на эту территорию заходить не может. А чиновники этим вопросом просто не занимались и даже не задумывались, есть такие документы или нет. Вся экологическая защита была лишь в организации на выезде мойки колес строительной техники. Естественно, после нашего вмешательства этот вопрос включили в планы проверок, и все необходимые платежи от строительных фирм собираются.



— Рунар Анатольевич, наверное, не любят вас чиновники...



— Прокуроры работают не ради того, чтобы их любили или боялись. Цель нашей работы — это обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод граждан, а также интересов государства.

Справка



Башкирская межрайонная природоохранная прокуратура была создана в 1990 году после «фенольной» трагедии. Основными объектами надзора являются «Башнефть», «Башнефть-добыча», «Транснефть-Урал», «Газпромтрансгаз Уфа», «Башкирская содовая компания, «Газпром нефтехим Салават», «УГОК».