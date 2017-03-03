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Разговор о работе Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры ее руководитель Рунар ШаЙхутдинов начал с указа Петра I об «оке государевом». Между тем следить за состоянием экологии в республике призван целый ряд ведомств, в том числе минэкологии, минлесхоз, Росприроднадзор и прочая, и прочая. Однако стоит признать: проблем в республике хватает. Глава республики Рустэм Хамитов назвал их «экологическим хулиганством». «Под покровом ночи в атмосферу что-то совершенно ненужное выбрасывается, в лесопосадки вывозится строительный или производственный мусор. Это хулиганство набирает обороты», — заявил глава региона. Получается, у семи нянек дитя без глазу?
— В законе написано: органы прокуратуры при осуществлении своей деятельности не подменяют другие контролирующие органы. И это очень существенно. Да, мы проводим проверки, но только тогда, когда другие знают о нарушениях и не реагируют на них. Мы надзирающий орган, который должен контролировать, чтобы все выполняли свои обязанности.
Законодательство существенно доработано. Существует единая государственная система учета леса, и рубить деревья просто так не получится. Даже если есть разрешительные документы, необходимо еще и задекларировать сделку в случае, если лес направляется на продажу.
Справка
Опубликовано: 03.03.17 (09:43) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
прохожий()2017-03-03 14:44:55
Не знаю положения дел в лесах Башкирии всей, но то. что творится в знамых мне лесах Зилаирского района--не поддаётся никакому здравому осмыслению... С одной стороны рощи-дубравы и сосняки сплошь завалены упавшими отжившими свой век березами, осинами, дубами, сучьями-жертвами зимних ледяных дождей и продукта иных природных катаклизмов--тех же ураганов, например. С другой стороны--что особо прискорбно, леса забиты порубочными остатками--да так, что не пройти и не проехать ни по ним, ни через них даже верхом на лошади! Обрубленные сучья, вершинки сваленных и раскряжёванных сосен, брошенный неликвид от разделанных хлыстов--кривые...дуплястые брёвна...высоченные пеньки--всё это превращает огромные лесные пространства Зилаирского плато в гигантскую--на сотни квадратных километров--свалку...Пригодная к реализации древесина вывозится...неинтересные хозяевам леса остатки от того, что было деревом и деревьями остаются гнить...год за годом накапливаясь в объёмах своих...И никому нет дела до разбоя. творящегося в лесах--ни местным властям...ни лесной охране, которая главной задачей своей считает лишь проверку документов у водителей лесовозов, спешащих со своим грузом в сторону оренбургских степей...
Разговор о работе Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры ее руководитель Рунар ШаЙхутдинов начал с указа Петра I об «оке государевом». Между тем следить за состоянием экологии в республике призван целый ряд ведомств, в том числе минэкологии, минлесхоз, Росприроднадзор и прочая, и прочая. Однако стоит признать: проблем в республике хватает. Глава республики Рустэм Хамитов назвал их «экологическим хулиганством». «Под покровом ночи в атмосферу что-то совершенно ненужное выбрасывается, в лесопосадки вывозится строительный или производственный мусор. Это хулиганство набирает обороты», — заявил глава региона. Получается, у семи нянек дитя без глазу?
— В законе написано: органы прокуратуры при осуществлении своей деятельности не подменяют другие контролирующие органы. И это очень существенно. Да, мы проводим проверки, но только тогда, когда другие знают о нарушениях и не реагируют на них. Мы надзирающий орган, который должен контролировать, чтобы все выполняли свои обязанности.
Законодательство существенно доработано. Существует единая государственная система учета леса, и рубить деревья просто так не получится. Даже если есть разрешительные документы, необходимо еще и задекларировать сделку в случае, если лес направляется на продажу.
Справка
Опубликовано: 03.03.17 (09:43) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
прохожий()2017-03-03 14:44:55
Не знаю положения дел в лесах Башкирии всей, но то. что творится в знамых мне лесах Зилаирского района--не поддаётся никакому здравому осмыслению... С одной стороны рощи-дубравы и сосняки сплошь завалены упавшими отжившими свой век березами, осинами, дубами, сучьями-жертвами зимних ледяных дождей и продукта иных природных катаклизмов--тех же ураганов, например. С другой стороны--что особо прискорбно, леса забиты порубочными остатками--да так, что не пройти и не проехать ни по ним, ни через них даже верхом на лошади! Обрубленные сучья, вершинки сваленных и раскряжёванных сосен, брошенный неликвид от разделанных хлыстов--кривые...дуплястые брёвна...высоченные пеньки--всё это превращает огромные лесные пространства Зилаирского плато в гигантскую--на сотни квадратных километров--свалку...Пригодная к реализации древесина вывозится...неинтересные хозяевам леса остатки от того, что было деревом и деревьями остаются гнить...год за годом накапливаясь в объёмах своих...И никому нет дела до разбоя. творящегося в лесах--ни местным властям...ни лесной охране, которая главной задачей своей считает лишь проверку документов у водителей лесовозов, спешащих со своим грузом в сторону оренбургских степей...
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03.03.17 12:11
В Иглинском районе бывшая глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с документами
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AHOHC
AHOHC
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
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