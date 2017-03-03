Российский инвестиционный форум в Сочи для республики стал успешным. Об этом заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов в интервью Башкирскому спутниковому телевидению. «Пока все идет по нарастающей, наша делегация пользуется авторитетом и уважением. Нас слушают, и мы выступаем. Башкортостан — это всегда очень высокая планка»,— высказался он. И действительно, по предварительным данным, соглашения с инвесторами, подписанные Башкирией на форуме, «весят» более 80 млрд рублей. Для сравнения — вице-премьер РФ Дмитрий Козак оценил объем всех заключенных соглашений в 200 млрд рублей.





Банки построят дороги



Пожалуй, самым значимым для республики можно назвать меморандум о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд», который соединит две федеральные трассы М-5 и М-7. Это мостовой переход, 14 км дороги и тоннель протяженностью 1,2 км, строительство которого остановилось в 1992 году. Документ подписали правительство республики и Башкирская концессионная компания (входит в группу ВТБ).



По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, строительство будет частично финансироваться за счет системы «Платон». «Проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана, он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре», — отметил министр.



Не остался в стороне и другой системообразующий российский банк. Совместно с правительством Башкортостана он намерен участвовать в дорожном строительстве и возведении социальных объектов.



Соглашение о сотрудничестве было подписано еще с одним банком. Его результаты скоро ощутят предприниматели и обычные клиенты почты — за два года в каждом втором отделении откроется точка банковского обслуживания.



«Почтовые сотрудники пройдут специальное обучение, получат доступ к работе с банком, появятся новые рабочие места», — пояснил руководитель кредитной организации.



Якорный бизнес



Сочинский инвестфорум, который раньше имел статус международного, в этом году назвали российским. По мнению Рустэма Хамитова, это правильно, ведь «главный инвестор для экономики — наш россиянин». «Никогда ни одна страна не поднималась только за счет внешних инвестиций.., все ресурсы, все резервы внутри страны в нас с вами. Поэтому надо заставить работать наш бизнес», — считает он.



Трудно сказать, удалось ли сделать что-то в этом направлении за два жарких сочинских дня, но правительство Башкортостана и муниципалитеты подписали значимые соглашения с рядом крупных предприятий. Так, в Белорецком районе будет углубляться переработка древесины. Глава района Владислав Миронов назвал инвестпроект по созданию производства древесно-стружечных плит «якорным в лесопререботке по всей республике».



Новые объекты коммунальной инфраструктуры построят в Учалах, в Белебее откроются селекционно-гибридный центр по разведению свиней и мясокомбинат. В республике будет создан сервисный центр для дорожно-строительной техники.



Кстати, в этом году в состав делегации республики впервые были включены главы шести муниципалитетов. Они почувствовали атмосферу большой деловой площадки, обсуждали проблемы развития. Форум стал для них «очень интересной школой», считает глава республики.

Экономить, но не резать по живому



Между тем пока в Сочи шли дискуссии о путях развития страны, в Красной Поляне премьер-министр Дмитрий Медведев обсуждал с губернаторами, как будут меняться межбюджетные отношения.



Главам субъектов четко дали понять — размер федерального софинансирования теперь будет зависеть от активности самих регионов. Самые успешно развивающиеся могут рассчитывать на «премии».



Дмитрий Медведев первым из регионов дал слово Башкортостану. Говоря о том, как пополняется бюджет и экономятся деньги, Рустэм Хамитов подчеркнул: «Оптимизация бюджетных расходов в Башкортостане происходит продуманно, по принципу «не резать по живому».



Экономить, по его словам, удается за счет разумного подхода и модернизации. Так, в строительстве регион уже несколько лет ориентируется лишь на типовые проекты, полностью отказавшись «от излишеств и помпезных строений». Это сберегает миллиарды рублей.



Свою роль сыграла модернизация ЖКХ, где выпадающие доходы с 2013 года сократились вдвое — с 3 до 1,5 млрд рублей. А к 2020 году республика планирует полностью ликвидировать выпадающие доходы в этой отрасли.



Перевод на аутсорсинг социального обслуживания на дому за два года дал экономический эффект в 2 млрд рублей, при этом повысилось качество обслуживания, сообщил глава республики. Сейчас предстоит провести такую работу в социальных учреждениях, где охраной, уборкой, организацией питания занимаются 45 тыс. человек. Из них 20 тыс. рабочих мест в нынешнем году будут выведены на аутсорсинг, пояснил Рустэм Хамитов.



Священная корова не должна быть одна



В качестве еще одной эффективной меры глава республики назвал привлечение денег населения в создание комфортной среды. И привел в пример программу местных инициатив. Благодаря ей жители республики собрали 64,5 млн рублей — это до 20 процентов стоимости объектов, за которые они проголосовали.



Рустэм Хамитов призвал ускорить вовлечение россиян в экономику через кооперацию, которая в той же Европе дает работу почти 10 миллионам человек.



«Коль не идет народ в бизнес, давайте постараемся создать условия для кооперирования. Если он боится остаться один на один с окружающей действительностью, давайте организуем коллегиальную форму ответственности. Не ООО, где два-три хозяина, а 100 человек — кооператив», — сказал он в своем выступлении.



Позже пояснил журналистам: «Мы зациклились на подходах — вот рынок, это священная корова, трогать нельзя, есть собственник, есть частная собственность, и все. А между тем мир рассматривает разные варианты развития — в том числе коллективная собственность, в том числе кооперативная собственность». По мнению Рустэма Хамитова, такая коллективная работа более близка нашему менталитету.



При подготовке публикации использовались материалы Башкирского спутникового телевидения и агентства «Башинформ».

Компетентно

Дмитрий МИХАЙЛИЧЕНКО,

политолог:

— Привлечение инвестиций является одним из важнейших критериев оценки эффективности губернаторов и глав регионов федеральным центром. В этом контексте итоги Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» для Башкортостана вполне понятны и осязаемы. Были подписаны соглашения о реализации на территории республики инвестпроектов на сумму в 80 миллиардов рублей. Причем речь идет как об инвестициях в основной капитал, так и инвестициях в инфраструктуру Башкортостана. Помимо этого, правительство республики подписало ряд соглашений, направленных на развитие сектора банковских услуг, что также крайне важно.

Азат ФАЗЛЫЕВ,

президент Торгово-промышленной палаты РБ:

— Акцент активности смещается с федерального на региональный, с регионального на муниципальный уровень. Бизнес может это только приветствовать, потому что только в первичном звене государственной власти находится непосредственный контакт с предпринимателями.