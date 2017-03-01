Как быть, если нет возможности держать кошку дома, а почесать за ушком хочется? Не гоняться же за животными по улице. Оказывается, проблема решаема. Недавно Уфа отозвалась на новую модную фишку — открылось первое котокафе. Это место, где можно наслаждаться обществом кошек сколько душе угодно.

Хвостатых-полосатых много не бывает



Первое животное, встреченное мною на пороге котокафе, оказалось… собакой. Мелкий рыжий пес рвался с поводка хозяйки и заливисто лаял на витрину. С той стороны стекла на него со снисходительным любопытством, как на редкое насекомое, взирало полдесятка усатых мордочек.



— Это Ника, она каждый день приходит пообщаться, — улыбается администратор кафе Таисия.



Чтобы попасть внутрь, необходимо выполнить ряд процедур. Сменить уличную обувь на бахилы с тапочками, протереть руки антисептиком, пройти инструктаж. И вот, наконец, меня встречают хвостатые обитатели котокафе, числом шестнадцать. Среди них не только уличные Мурки, но и британские, шотландские, сиамские, сибирские котики. Администратор называет клички, но с первого раза всех, конечно, не запомнить.



Котиков сюда поставляют благотворительные организации «Потеряшки» и «Добрые руки». Все они чистые, привитые, стерилизованные. У каждого животного — свой куратор, который приезжает раз в неделю и следит за состоянием подопечного.



— Как их отбирают? И по внешности, и по характеру, — рассказывает Таисия, пока длинношерстый британец Йодик укладывается отдохнуть прямо на клавиатуре ее ноутбука. — Стараемся, чтобы коты были на любой вкус и разных цветов. Но главное, чтобы они охотно шли на контакт с людьми, ладили с «коллегами», не боялись детей.



Многим котейкам в жизни пришлось несладко. Пушистая серая Циля лишилась передней лапки под колесами автомобиля, что совершенно не мешает ей прыгать, ловко карабкаться и считаться самой игривой кошкой заведения. А Печенька, получившая свою кличку за любовь к шкафчику с печеньем, — шотландка с хорошей родословной. Но хозяева случайно повредили ей заднюю часть тела, прищемив окном, и сочли, что за неровную походку животное заслуживает смерти: ведь ей больше не блистать на выставках. Но ветеринары в клиниках часто стараются пристроить молодых и здоровых животных, принесенных на усыпление. Так Печенька попала в «Добрые руки», а потом в котокафе.



Наш фотокор просит Таисию собрать котов вместе, чтобы сделать снимок. «Есть у нас волшебный способ», — улыбается та и выразительно шуршит пакетиком с кормом. Двое пушистых зверюг мгновенно запрыгивают на столик, а третья шумно обрушивается откуда-то сверху (кошачьи лесенки ведут под самый потолок). Остальные окружают нас, мяукают и трутся о ноги.



— Мы кормим животных утром и вечером, а в течение дня посетители могут купить для них лакомства, — объясняет она. — Но угостить кого-то одного невозможно: прибегают, как видите, сразу все.



Пушистый релакс



Котокафе устроено по принципу антикафе — чаепитие, настольные игры. Коты принимают активное участие и в том, и в другом. Корниш-рекс Матильда, например, обожает таскать у посетителей с тарелок конфеты в фантиках и гонять их по комнате. Характеры у животных разные: одни охотно играют и прыгают — на столах для них разложены специальные игрушки, другие дремлют на мягких лежанках, снисходительно терпя восторги и поглаживания. А кто утомился от внимания, тот уходит отдохнуть в свою кошачью комнату через специальный люк. Такое бывает по выходным, когда кафе переполнено посетителями с детьми. Впрочем, администраторы следят, чтобы дети не особенно ретиво тискали животных, ведь своенравные киски могут и поцарапать.



— Идеей создания котокафе мы с женой загорелись во время поездки в Таиланд, — рассказал хозяин заведения Евгений Иванюженков. — Но в азиатских кафе кошки обычно постоянные и исключительно породистые. А мы додумались убить сразу двух зайцев — помочь и людям, и выброшенным на улицу животным, совместив заведение с приютом. Наш проект, по сути, социальный, прибыли он практически не приносит.



Тем временем в кафе появляются первые посетители — молодая пара, Дамир и Рената. Администратор знакомит их с белым голубоглазым сибиряком Максом и игривой кошечкой Розой, обожающей бегать за веревочкой по кругу.



— Мы очень любим кошек, — объясняет Дамир. — Но свою пока завести не рискуем: ждем ребенка. Поэтому пообщаться и провести время с животными приходим сюда.



В котокафе часто приходят люди, которые не могут завести собственных котеек по причине аллергии кого-то из домочадцев. Но и не только.



— В обеденный перерыв здесь бывают сотрудники офисов, — рассказывает Таисия. — Причем еду приносят с собой: у нас нет своей кухни. Сидят, обнимаются с котиками, расслабляются. Часто справляются детские дни рождения. Есть даже люди, у которых дома шесть своих кошек, а они приходят к нам. У нас-то больше!



Лайки для Гриши



Артем — роскошный черно-белый котище, старожил котокафе: он здесь с самого открытия, всеобщий баловень и любимец.



— Очень умный кот, помогал мне ремонт делать, — вспоминает Евгений Иванюженков. — Всех кошек мы на время ремонта закрывали в комнате, иначе они норовили сбежать на улицу. А Артем всегда был рядом со мной, ни на шаг не отходил, внимательно следил за процессом.



Начиналась его жизнь не слишком радостно: у кого-то из бывших хозяев оказалась аллергия на шерсть, и молодого здорового кота просто сдали в ветклинику на усыпление. Там пожалели животное и отдали в приют.



Артем здесь последний день. Завтра кота забирает домой полюбившая его семья с детьми. Вот в чем главная фишка заведения: здесь можно стать хозяином понравившемуся животному. А взамен из приюта тут же привезут нового питомца. Таких историй со счастливым концом за полгода существования кафе уже около тридцати. Кстати, чтобы забрать котейку, нужно подписать договор, по которому обязуешься заботиться о животном.



— У нас очень удобно, — уверена Таисия. — Человек приходит и не спеша знакомится с кошками, общается, узнает их характер, выбирает под себя. А кошки выбирают его.



Порой местные обитатели пиарят себя сами. Обычный на вид бело-серый кот Гриша, например, умудрился найти себе хозяев через интернет. Гриша очень любил покушать и за предложенным лакомством всегда несся первым. Однажды он, мчась на шум очередного открываемого пакетика, споткнулся и перекувыркнулся через голову, но скорость не сбавил. А гости кафе сняли это на видео и выложили в соцсеть. Смешной ролик набрал кучу лайков, и увидевшие его стали специально приходить посмотреть на Гришу. Одной семье звезда инстаграма пришлась по душе, и вскоре кот-лакомка обрел дом.

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