В феврале жителей республики взбудоражила новость, что в одном из уфимских садоводческих товариществ леопард порвал 71-летнюю пенсионерку. Республиканское МВД сообщило: женщину действительно покусали, но сделал это не леопард, в смысле хищник семейства кошачьих, а овчарка по кличке Леопард. Пес принадлежит дочке пострадавшей и проявил агрессию, когда приехавшая в гости пенсионерка вышла с ним погулять. В итоге кошачье-собачья казуистика сбила с толку медиков больницы скорой помощи. Пострадавшая сообщила им, что на нее напал Леопард, а отсюда возник слух о свирепой кошке.



Однако владельцы дач в садоводческом товариществе «Агидель», где собака со странной кличкой покусала старушку, убеждены, что с такой же вероятностью пенсионерка могла стать жертвой вполне настоящего леопарда. «Несколько лет назад ее зять скупил здесь несколько садовых участков и построил коттедж. А заодно самовольно огородил почти гектар леса, с которым граничит его территория, — поясняет читательница «РБ» по имени Земфира. — Теперь приходится делать приличный крюк, чтобы обогнуть забор. Мы подали на самоуправщика в суд, сейчас идет тяжба».



В «запертом» лесу новоявленный хозяин обустроил вольеры и посадил в них медведей, северных оленей и прочих диких животных, вплоть до белок. Причем всех обеспечил жилплощадью.«Некоторые соседи ходили туда на экскурсию, потом рассказывали: он там для зверей такие терема отгрохал, что в них и людям жить не стыдно. Говорят, хотел построить здесь какой-то «навороченный» гостиничный комплекс, чтобы посетители могли в полной мере наслаждаться пребыванием на природе».



В качестве экзотики прилагался леопард Витя. Как говорят соседи, летом он тоже бегал в вольере. И не только в нем. Иногда хозяин забирал его пожить на своем участке, а Витя нет-нет да и давал оттуда деру, делая променад по всем садам. «Как-то раз забежал на участок к пожилой соседке, та перепугалась до смерти. Леопарда удалось водворить на место, только приманив сырым мясом, — говорит Земфира. — А как стало холодать, Витя куда-то исчез. Наверное, хозяин запер его в коттедже».



Если даже Витя и исчез, то другой Леопард все равно остался. Про овчарку, которая порвала пенсионерку, соседи не могут сказать ничего плохого. Иногда видели, как с ней гуляют хозяева, но клички не знают и агрессии за ней не замечали. А между тем пес нанес старушке скальпированную рану головы и прокусил плечо. Сама пострадавшая от комментариев отказывается, ее зять на связь не выходит.



Да и зверей в «закрытом» лесу теперь, говорят, тоже нет.

МЕЖДУ ТЕМ

Среди овчарок самой злобной считается овчарка Дауфмана. И хотя официально эта порода не зарегистрирована, она считается воплощением собачьей свирепости по отношению к людям. Ее вывели в нацистской Германии. Заказчиком выступили эсэсовские части, которым для работы в концлагерях требовались собаки особой жестокости. Уже в начале войны в Дахау, Майданеке, Освенциме появились овчарки Дауфмана (по имени военного кинолога, руководившего опытами). «Этим собакам охота на человека словно доставляла удовольствие», — вспоминали бывшие узники на Нюрнбергском процессе.



В крайне агрессивных тварей нацисты превратили обычных немецких овчарок. При их дрессировке инструкторы переодевались в полосатую форму заключенных и подолгу били привязанных щенков металлическими прутьями. Это на всю жизнь внушило собакам лютую ненависть к людям в полосатых робах. Также в журналах кинологических лабораторий рейха есть свидетельства, что новой породе вливали кровь гиен. Это объясняет необычные пропорции овчарки — массивный череп, большую часть которого составляет челюстной аппарат, и скошенный круп. Характер тоже изменился: овчарка стала труслива, но вместе с тем хитра и беспощадна. После крушения рейха овчарок Дауфмана почти не осталось. За редким исключением их перебили при освобождении концлагерей сами же узники. Несколько десятков сохранившихся особей переправили в США, сейчас потомки тех собак стоят огромных денег.

ДОСЬЕ «РБ»

Среди больших кошек леопарды считаются самыми приспособленными к среде обитания. Они обитают почти по всей Африке и в Азии, от Турции до Индии и Дальнего Востока. Леопарды живут в саваннах, в пустынях, в горах, в джунглях и даже в холодной тайге — там обитают самые редкие — дальневосточные леопарды, с густой шерстью. Будучи самым маленьким из больших кошек, леопард не уступает им в силе и тоже охотится на большую добычу: крупных антилоп, зебр, диких свиней. Также ловит грызунов, рыбу и даже насекомых. Пятнистой шкурой он похож на гепарда, а мощным телосложением — на льва, поэтому получил свое название от обоих: «лео-пард».

КОМПЕТЕНТНО

Альберт ДЖАЛИЛОВ,

кинолог:

— Овчарка может быть довольно злобной, если в ней целенаправленно воспитывать агрессию. Но проявляет она ее, как правило, к посторонним или малознакомым людям. Если пострадавшую пенсионерку пес до этого видел редко или не видел вообще, то мог и напасть. Правда, при условии, что его воспитанием никто не занимался. Прокусить плечо тоже мог, челюсти у овчарок довольно сильные. А вот нанести такую рану, чтобы кожа сошла лоскутом, — навряд ли. Лично я в своей практике с ними не сталкивался ни разу. Для собачьих укусов характерны рваные раны. Обычно они остаются от удара когтями.