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В феврале жителей республики взбудоражила новость, что в одном из уфимских садоводческих товариществ леопард порвал 71-летнюю пенсионерку. Республиканское МВД сообщило: женщину действительно покусали, но сделал это не леопард, в смысле хищник семейства кошачьих, а овчарка по кличке Леопард. Пес принадлежит дочке пострадавшей и проявил агрессию, когда приехавшая в гости пенсионерка вышла с ним погулять. В итоге кошачье-собачья казуистика сбила с толку медиков больницы скорой помощи. Пострадавшая сообщила им, что на нее напал Леопард, а отсюда возник слух о свирепой кошке.
МЕЖДУ ТЕМ
Среди овчарок самой злобной считается овчарка Дауфмана. И хотя официально эта порода не зарегистрирована, она считается воплощением собачьей свирепости по отношению к людям. Ее вывели в нацистской Германии. Заказчиком выступили эсэсовские части, которым для работы в концлагерях требовались собаки особой жестокости. Уже в начале войны в Дахау, Майданеке, Освенциме появились овчарки Дауфмана (по имени военного кинолога, руководившего опытами). «Этим собакам охота на человека словно доставляла удовольствие», — вспоминали бывшие узники на Нюрнбергском процессе.
ДОСЬЕ «РБ»
Среди больших кошек леопарды считаются самыми приспособленными к среде обитания. Они обитают почти по всей Африке и в Азии, от Турции до Индии и Дальнего Востока. Леопарды живут в саваннах, в пустынях, в горах, в джунглях и даже в холодной тайге — там обитают самые редкие — дальневосточные леопарды, с густой шерстью. Будучи самым маленьким из больших кошек, леопард не уступает им в силе и тоже охотится на большую добычу: крупных антилоп, зебр, диких свиней. Также ловит грызунов, рыбу и даже насекомых. Пятнистой шкурой он похож на гепарда, а мощным телосложением — на льва, поэтому получил свое название от обоих: «лео-пард».
КОМПЕТЕНТНО
Альберт ДЖАЛИЛОВ,
— Овчарка может быть довольно злобной, если в ней целенаправленно воспитывать агрессию. Но проявляет она ее, как правило, к посторонним или малознакомым людям. Если пострадавшую пенсионерку пес до этого видел редко или не видел вообще, то мог и напасть. Правда, при условии, что его воспитанием никто не занимался. Прокусить плечо тоже мог, челюсти у овчарок довольно сильные. А вот нанести такую рану, чтобы кожа сошла лоскутом, — навряд ли. Лично я в своей практике с ними не сталкивался ни разу. Для собачьих укусов характерны рваные раны. Обычно они остаются от удара когтями.
Опубликовано: 02.03.17 (09:39) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
В феврале жителей республики взбудоражила новость, что в одном из уфимских садоводческих товариществ леопард порвал 71-летнюю пенсионерку. Республиканское МВД сообщило: женщину действительно покусали, но сделал это не леопард, в смысле хищник семейства кошачьих, а овчарка по кличке Леопард. Пес принадлежит дочке пострадавшей и проявил агрессию, когда приехавшая в гости пенсионерка вышла с ним погулять. В итоге кошачье-собачья казуистика сбила с толку медиков больницы скорой помощи. Пострадавшая сообщила им, что на нее напал Леопард, а отсюда возник слух о свирепой кошке.
МЕЖДУ ТЕМ
Среди овчарок самой злобной считается овчарка Дауфмана. И хотя официально эта порода не зарегистрирована, она считается воплощением собачьей свирепости по отношению к людям. Ее вывели в нацистской Германии. Заказчиком выступили эсэсовские части, которым для работы в концлагерях требовались собаки особой жестокости. Уже в начале войны в Дахау, Майданеке, Освенциме появились овчарки Дауфмана (по имени военного кинолога, руководившего опытами). «Этим собакам охота на человека словно доставляла удовольствие», — вспоминали бывшие узники на Нюрнбергском процессе.
ДОСЬЕ «РБ»
Среди больших кошек леопарды считаются самыми приспособленными к среде обитания. Они обитают почти по всей Африке и в Азии, от Турции до Индии и Дальнего Востока. Леопарды живут в саваннах, в пустынях, в горах, в джунглях и даже в холодной тайге — там обитают самые редкие — дальневосточные леопарды, с густой шерстью. Будучи самым маленьким из больших кошек, леопард не уступает им в силе и тоже охотится на большую добычу: крупных антилоп, зебр, диких свиней. Также ловит грызунов, рыбу и даже насекомых. Пятнистой шкурой он похож на гепарда, а мощным телосложением — на льва, поэтому получил свое название от обоих: «лео-пард».
КОМПЕТЕНТНО
Альберт ДЖАЛИЛОВ,
— Овчарка может быть довольно злобной, если в ней целенаправленно воспитывать агрессию. Но проявляет она ее, как правило, к посторонним или малознакомым людям. Если пострадавшую пенсионерку пес до этого видел редко или не видел вообще, то мог и напасть. Правда, при условии, что его воспитанием никто не занимался. Прокусить плечо тоже мог, челюсти у овчарок довольно сильные. А вот нанести такую рану, чтобы кожа сошла лоскутом, — навряд ли. Лично я в своей практике с ними не сталкивался ни разу. Для собачьих укусов характерны рваные раны. Обычно они остаются от удара когтями.
Опубликовано: 02.03.17 (09:39) Республика Башкортостан
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|
AHOHC
AHOHC
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
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«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
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наблюдатель 2017-02-13 18:17:35