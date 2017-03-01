Городские улицы и дворы, превращенные автомашинами в грязное месиво, навевают тоску. Но она исчезает, если собраться с духом и отправиться туда, где ничего этого нет и в помине. А зима, уходя, заставляет нас, озябших от колючих морозов, продрогших в метельные вьюги, с грустью думать о невозвратном на долгие месяцы. О том, что вот-вот и стает снежный покров на склоне горнолыжной трассы. Исчезнет лыжня вдоль просеки. И не захрустят под ногами ядреные снежинки…

Остаться бы тут навсегда!

Родители первоклассницы Насти «навострили лыжи» в Таиланд, слонялись по агентствам, выбирая повыгодней тур. А нас тем временем вместе с внучкой пригласили провести выходные на базе отдыха «Алмаз». Ехать туда не хотелось никому: одним было лень, другие понимали, что скованный льдами Кандрыкуль тайскому теплому морю вообще не конкурент. И вдруг звонок:



— А вы что, Настю передумали с собой брать? Она уже и вещи собрала….



Пришлось ехать. А там… сразу же задохнулись: горы, сосны, солнце, снег алмазами искрится. И воздух — такой, хоть ложкой ешь! И хочется ни о чем не думать, просто стать озером, тупо лежать и отражать облака.



Но для детей самое главное — это гора! Они летали на тюбингах, как пилоты на гонках. Лязгали зубами на кочках, теряли шапки на скорости, хохотали, кричали от восторга, а самые легкие, не дотянув до финиша, радостно драпали от летящих следом тюбингистов, дабы не получить крепкого пинка! А пока шли к горе, в снегу извалялись все: и дети, и взрослые. Ну где еще выпадет такое счастье ребенку: шибануть родителя в снег, перелететь через распластавшееся тело и ничего за это не получить!



Дети как-то все сразу крепко сдружились. И нашей Наське было одинаково интересно общаться и с восьмиклассником Аскаром, который вымахал выше всех взрослых, и с интеллектуальным шкетом Матвейкой четырех лет от роду. А когда на следующий день Егору пришлось уехать домой раньше остальных на целых два часа, все просто разнылись, настолько кандрыкульское братство казалось им нерушимым…



А тут еще одна беда нагрянула: снег повалил стеной. Трассу для тюбингов пытались чистить, но бесполезно. И мы решили прокатиться на фуникулере. И сразу же принялись стонать: вот дураки-то! Снег моментально залепил глаза, порывы ветра покачивали скамейку — на высоте приличного небоскреба это давало крепкую порцию адреналина даже ярым любителям острых ощущений... А некоторые барышни в погоне за острыми ощущениями позабыли про врожденную боязнь высоты. Их тешила надежда, что когда-нибудь мы все-таки вернемся.



Зато на горе была красота. И чудо: снегопад прекратился. И мы кричали уже от восторга, скакали, как ненормальные и снова падали в снег. И обратный путь уже был в настоящий кайф, дух захватывало только от ослепительной красоты!



Перед отъездом Настя разнылась. В теннис еще хотелось поиграть. И в бильярд тоже, хотя накануне вечером взрослые взяли ее в игру. И ей как новичку везло — лузы словно притягивали шары. Что-то мы не видели ее такой счастливой ни в заграничных поездках, ни в столичных развлекательных центрах… Поинтересовались:



— Насть, понравилось тебе здесь?



— Я бы вообще тут навсегда осталась! — ответил ребенок, которому много чего интересного в жизни довелось повидать: аквапарки, американские горки, водные мотоциклы вообще не в счет. Держала в руках и львят, и рысят. Даже вальс танцевала с дельфином. А тут запала на собак во дворе турбазы. Дети кормили их, собирали остатки обеда, отгоняли от них ненасытных ворон… и захлебывались от радости.



…Когда вернулись домой, родители не без сожаления поведали дочери, что самолет в Таиланд забит до отказа, билетов нет и, следовательно, остатки каникул придется провести дома. А Наська ввела их в продолжительный ступор, запрыгав и захлопав в ладоши:



— А давайте тогда поедем в «Алмаз». Там так здорово. Ну, пожалуйста, пока зима не кончилась!



Ирина НИКОЛЕНКО.

Там, где сосны, есть и гора



Зимой холодно тем, у кого нет теплых воспоминаний. А у меня их столько, что готова поделиться.



В саду у бабушки росла сосна. Она и сейчас растет. По ней я узнавала бабушкин дом из окна привозившей нас электрички. Из мягкой слоистой коры можно было вырезать маленькие сердечки и дарить подружкам. А чай из самовара, закипавшего не от чурочек, а от сосновых шишек, был самым вкусным.



Такие же, из детства, сосны окружают и базу отдыха «Алмаз» на территории природного парка «Кандры-Куль». И отдых здесь привлекателен не только летом. Хрустящий под ногами снег, яркое солнце, чистый воздух — ради этого стоит на несколько дней оставить загазованный и шумный город.



Прокатиться с горы Языулы-Таш комфортно и новичкам, и опытным лыжникам. Это совсем не страшно, а вот энергией заряжаешься на полгода вперед.



Если подняться по канатной дороге на вершину горы, с высоты открывается удивительный вид на озеро Кандрыкуль и его побережье. Кстати, подъемником могут пользоваться не только лыжники, но и все отдыхающие.



Зима еще не закончилась! И еще можно успеть нырнуть в пушистый сугроб. Это приятно сделать не только после жаркой бани, но и просто так!



Роза ЕНИКЕЕВА.