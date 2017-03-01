- В нашем доме по улице Ленина, 150/2 идет капремонт водоснабжения и канализации. О начале работ в нашей квартире нам сообщили за один день. Квалифицированно демонтировать встроенную кухонную мебель мы не успели и понесли ущерб. Объясните, за сколько дней должны предупреждать жильцов о ремонте и можно ли отказаться от проведения работ в квартире?



Елена МАКСИМОВА.

Уфа.



— Как минимум за шесть месяцев до капремонта собственникам направляются предложения о сроке его начала, перечне и объеме работ и их стоимости. После чего в течение трех месяцев собственники на общем собрании должны принять соответствующие решения, а также определить лицо, которое от их имени уполномочено участвовать в приемке выполненных работ, в том числе подписывать соответствующие акты.



Далее подрядная организация информирует жильцов о проведении общего собрания. На нем собственники помещений совместно с представителями управляющей компании и регионального оператора обсуждают организационные моменты и согласовывают графики проведения работ. Также на собрании решается вопрос предоставления доступа к стоякам систем водоснабжения и водоотведения, находящимся в квартирах.



Бывают случаи, когда собственник отказывается впускать в квартиру ремонтную бригаду, тем самым не позволяя заменить часть стояка. В такой ситуации составляется акт об отказе, который подписывают представитель подрядной организации и собственник. Последнему, однако, следует знать: в случае аварийной ситуации или протечки на незамененном участке водопровода всю ответственность за это несет собственник квартиры.