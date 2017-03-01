- Можно ли узнать, каков максимальный размер платы за садик, и что входит в эту сумму?



Ольга СИЛАНТЬЕВА.

Уфа.



— Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком, устанавливают учредители — администрации муниципального района и городского округа.



Затраты на присмотр и уход за детьми зависят от режима работы детского сада. У нас в республике в основном детсады с пятидневным режимом работы, есть организации с шестидневным режимом — в них 847 детей.



Также работают детские сады и группы с трех-, девяти-, 10, 5-, 12- и 24-часовым пребыванием и соответственно с разным числом приемов пищи.



Максимальный размер родительской платы как раз и рассчитан исходя из самого высокого расхода — на круглосуточные или 12-часовые группы.



Средний размер родительской платы составляет в республике 1 тыс. 530 рублей в месяц.



Самая высокая родительская плата — в Уфе — 2 тыс. 646 рублей, 126 рублей в день — для групп круглосуточного пребывания, 115 рублей — для 12-часовых групп при пятиразовом кормлении. В группах с 10,5-часовым пребыванием — 104 рубля при четырехразовом кормлении.



Самая низкая родительская плата — в Зилаирском районе, максимальный размер — 1 тыс. 070 рублей: 51 рубль в день для трех детсадов в районном центре при трехразовом питании, в сельских детсадах — 1 тыс. 018 рублей: 48 рублей в день при трехразовом питании.



В сельских районах предоставляются субсидии на питание из местного бюджета.



Размер платы, взимаемой с родителей, рассчитан только на питание.



Расходы на хозяйственные нужды оплачиваются из местного бюджета из расчета 6,14 рубля в день на одного ребенка и не входят в родительскую плату.