Данил в разговоре признался, что был приятно удивлен, он не ожидал такого поворота событий. Пианист благодарен своим училищным педагогам – Елене Федоровой и Алине Кругликовой Между тем этот скромный парень уже успел обратить на себя внимание завсегдатаев Уфимского джаз-клуба. Лично я слышала его в составе группы «Sky Ways» вместе со студентками того же УУИ Марией Барабаш (вокал, бас-гитара, контрабас), Анастасией Барабаш (вокал, ударные) и опытным гитаристом Джалилем Мухаметшиным-Фарбером. Каждую импровизацию Данила принимали «на ура».

Сестры Барабаш уже в шестой раз участвовали в «Желтых ботинках» и были отмечены жюри, как, впрочем, и их друзья по училищу Лия Хамматова и Аскар Хадеев. В недалеком прошлом эти ребята пели и в квартете, и в трио, и в дуэте. Одним словом, вместе росли. Девушки в этом году выступали на фестивале еще и в роли аккомпаниаторов.

Директор Уфимского джаз-клуба, член жюри Лилия Прокофьева не пропустила ни одного конкурса «Желтые ботинки». Вот что она сказала после гала-концерта, который завершил фестиваль.

- Сегодня у меня необыкновенно хорошее настроение. И все оттого, что в Уфе есть люди, не жалеющие ни сил, ни времени. Они с огромным удовольствием готовят серьезные проекты. Считаю, что все дети, которые вышли в эти дни на сцену, заслуживают большого уважения. Они растут, затем приходят в джаз клуб, это наши резиденты, которые преподносят свое творчество городу. Важно, что дети выбирают интересное для себя направление и в этом совершенствуются.

В нашей республике джаз любят. Достаточно сказать, что на конкурс было подано более 100 заявок: из Уфы, Салавата, Стерлитамака, Благовещенска, Бураево, Малояза, Чишмов. Но все-таки в регионе не так уж и много музыкальных школ, где джазовое направление поддерживают и развивают. Тут можно по-доброму позавидовать гостям из Екатеринбурга. Ребята играли под аккомпанемент своих учителей. И большинство аранжировок написал их педагог, человек известный, с большим опытом и наработанными методиками Александр Панов. Его воспитанники играли очень технично, «джазово». Чего греха таить, часть конкурсантов исполняли эстрадные композиции, к джазу никакого отношения не имеющие. Правда, замечательные ребята из Екатеринбурга, подающие большие надежды, пока не владеют свободной импровизацией. Наверное, это придет со временем, с возрастом. По словам директора фестиваля, композитора и педагога по вокалу Лилии Баярс, лишь трое из более ста участников владеют этой техникой. Это Данил Плешаков, Лия Хамматова ( педагог Алина Кругликова) и ученица детской музыкальной школы № 4 Полина Фурсова (педагог Жанна Даянова).

Напомню, что конкурс проходил по четырем номинациям: «солист вокального жанра»; «солист инструментального жанра»; «вокальный ансамбль»; «инструментальный ансамбль». Возрастной диапазон – от 4 лет до 21 года.

Замечательно выступили вокалисты из Стерлитамака - учащиеся республиканского колледжа культуры и искусства (педагог Светлана Уршеева). Ребята пели и сольно, и вместе. Надо сказать, что народный вокальный ансамбль «Звучащая радость» под управлением Светланы Уршеевой - коллектив известный, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов.

Члены жюри радовались тому, что в этом году заметно выросло число инструменталистов. К слову, конкурсантов слушали и оценивали художественный руководитель и дирижер Эстрадно-джазового оркестра Башкирской Государственной Филармонии им. Х.Ахметова, саксофонист, композитор и аранжировщик, заслуженный артист РБ Олег Касимов; джазовая певица, лауреат Международных и Всероссийских джазовых фестивалей, заслуженная артистка РБ, старший преподаватель Уфимского училища искусств и Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова Ирина Оськина; известная джазовая пианистка, преподаватель Уфимского училища искусств и Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Алина Кругликова. Они во время Гала-концерта тоже выходили на сцену: и не только для того, чтобы произнести теплые слова в адрес участников и вручить им дипломы и памятные подарки. Эти прекрасные музыканты выступили с джазовой композицией, да еще с таким драйвом! Одним словом, показали мастер-класс тем, кто еще в самом начале своего творческого пути. А ведь одно лишь участие в столь серьезном конкурсе может стать для юного музыканта отправным пунктов в большое творчество. И «Желтые ботинки» помогут ему пути.

Соучредители конкурса - Общественный фонд развития города, Общественная палата Республики Башкортостан, Уфимский джаз-клуб, детская музыкальная школа №4, МБУ ОДПМК “Йэшлек”, МБОУ ДО ЦТ “Калейдоскоп”.