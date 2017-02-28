Континентальные старты мотогонщиков вновь принимал стадион «Строитель». Погода в преддверии гонок несколько пугала болельщиков: сумеют ли организаторы должным образом подготовить лед? Они не подкачали: европейское первенство радовало любителей мотогонок оба соревновательных дня.

В субботних заездах помимо зачетных очков в копилку чемпионата Старого Света разыгрывался также приз очередного мемориала легендарного Габдрахмана Кадырова. В главный финал пробились сразу три россиянина и немец Макс Нидермайер, в итоге оставшийся вне призового подиума. А первенствовал, что неудивительно, главный коллекционер драгметалла в истории мотогонок на льду. Николай Красников, установивший, пожалуй, рекорд на все века в личных чемпионатах мира, европейское первенство ранее своим присутствием не жаловал. А в прошлом сезоне вдруг вспомнил, что такой золотой медали в его коллекции еще нет. Впервые выиграв в 2016-м чемпионат, в новом году уфимец решил подтвердить свой титул и вновь выехал на лед. И победил в первый соревновательный день, оставив позади московского армейца Эдуарда Крысова и Дмитрия Солянникова из стерлитамакского «Каустика».



Завоевав главный приз мемориала Кадырова, Красников оставил силы и на воскресные старты, где также достаточно легко добрался до главного финала. Компанию уфимцу вновь составили Крысов и Солянников. А также австриец Чарли Эбнер. Основная борьба за первенство в заезде шла между Красниковым и Крысовым. В итоге наш мотогонщик оказался сильнее оппонента, пройдя весь чемпионат Европы победным маршем. Стерлитамаковец Солянников завоевал почетную «бронзу».



У 32-летнего Красникова, пожалуй, потерявшего мотивацию выступлений в чемпионатах мира, вполне возможно, появится желание продолжать накопление золотых медалей на европейском первенстве. Об этом узнаем через год. Пока же Николай вновь доставил радость любителям башкирского мотоспорта, а свой чемпионский гонорар отдал на лечение нашего юного спортсмена Ивана Чичкова, который сейчас восстанавливается после травмы руки. Возможно, именно он станет триумфальным последователем Красникова на мировых ледовых треках.