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Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Республики Башкортостан
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В годы Великой Отечественной войны на каждом третьем боевом самолёте стоял уфимский мотор.
Уфимский моторостроительный завод № 26 выпустил более 97 тысяч моторов для истребителей и бомбардировщиков, созданных авиаконструкторами А. Яковлевым, С. Лавочкиным и В. Петляковым. Газета «Правда» в передовой статье назвала этот факт подвигом. Он стал возможен во многом благодаря тому, что директором завода был Василий Баландин.
«Хватит отдыхать, пора браться за работу!»
Кстати, Сталин сохранил за директором завода Баландиным должность заместителя наркома авиационной промышленности СССР, чтобы у него не было никакой обиды.
«Моторостроительное государство»
Досье
Опубликовано: 28.02.17 (09:48) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
В годы Великой Отечественной войны на каждом третьем боевом самолёте стоял уфимский мотор.
Уфимский моторостроительный завод № 26 выпустил более 97 тысяч моторов для истребителей и бомбардировщиков, созданных авиаконструкторами А. Яковлевым, С. Лавочкиным и В. Петляковым. Газета «Правда» в передовой статье назвала этот факт подвигом. Он стал возможен во многом благодаря тому, что директором завода был Василий Баландин.
«Хватит отдыхать, пора браться за работу!»
Кстати, Сталин сохранил за директором завода Баландиным должность заместителя наркома авиационной промышленности СССР, чтобы у него не было никакой обиды.
«Моторостроительное государство»
Досье
Опубликовано: 28.02.17 (09:48) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
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елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
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Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
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В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
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читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
НОВОСТИ
28.02.17 10:33
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
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AHOHC
AHOHC
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32