Для детей, оставшихся без родителей, собственное жилье — бесценный подарок от государства. Но относиться к нему ответственно должны и сами новоселы, и те, кто это жилье выделяет.

Для детей, оставшихся без родителей, собственное жилье — бесценный подарок от государства. Но относиться к нему ответственно должны и сами новоселы, и те, кто это жилье выделяет.

Как обстоят дела с жильем для детей-сирот, посмотрели депутаты Госсобрания, члены рабочей группы по вопросу исполнения закона республики о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот. Побывав в Учалах и Белебее, Стерлитамаке и Сибае, во многих других городах и районах, депутаты убедились, что проблемы всюду одинаковые, хоть и со своими перекосами, отнюдь не зависящими от местных особенностей, а скорее от того самого пресловутого человеческого фактора.

Впрочем, назвать ситуацию с жильем для детей-сирот патовой язык не повернется даже у самой критически настроенной части населения. Как сообщил руководитель рабочей группы, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Николай Никитин, год от года растет число тех сирот, кто получил от государства квартиры или дома: если в 2015 году, например, их было 650, то в 2016-м — уже 893. Не должен смущать и тот факт, что список претендующих на жилье растет: в 2014 году в нем было 3 тыс. 575, а в 2016-м — 5 тыс. 195. Это связано с тем, объясняют эксперты, что проблеме стали уделять более пристальное внимание на самом высоком уровне, было изменено законодательство в этой области, что позволило встать в очередь на получение жилья еще большему числу сирот.



Большая проблема в ситуации с жильем для детей-сирот, о которой говорили депутаты, — его неважное качество.



— Мы проехали по нескольким адресам, — доложил на заседании рабочей группы депутат Эдуард Мустафин. — Действительно, некоторые из домов и жильем-то не назовешь — удобства на улице, холод внутри, плесень на стенах, электрическое отопление, которое в разы дороже газового… По мнению депутата, нужно как можно быстрее взяться за решение этой проблемы, иначе получается, что бюджетные деньги, выделяемые на жилье сиротам, расходуются неэффективно.



— В некоторых районах создали межведомственные комиссии, которые занимаются проверкой качества приобретаемого жилья, — сообщил Мустафин и подчеркнул, что к этому делу должен активно подключиться Госстрой республики.



Как пояснил зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин, контроль за качеством принимаемого жилья возложен на администрации городов и районов.



— Они же являются заказчиком объектов, и у них есть все полномочия при сдаче-приемке заставить подрядчика либо устранить нарушения, либо построить новое жилье, если это не устаивает, — подчеркнул Родин.



Проверкой качества жилья для сирот активно занимается и прокуратура республики. По данным, приведенным старшим помощником прокурора РБ Русланом Исмагиловым, в 2016 году в Белокатайском, Караидельском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Мечетлинском, Миякинском, Стерлибашевском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Благовещенском районах были вскрыты факты предоставления 69 сиротам жилья без водо- и теплоснабжения, вентиляционной системы, электричества.



Многое из того, о чем говорили на заседании рабочей группы депутаты, на карандаше и у прокуратуры.



— Распространенными нарушениями жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей, являются необоснованный отказ во включении в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, несвоевременное предоставление жилья, ввод в эксплуатацию построенных домов при наличии существенных нарушений действующих норм и правил, предоставление сиротам не пригодного для проживания жилья. Благодаря совместной работе прокуратуры, органов государственной власти и местного самоуправления в прошлом году 843 человека из указанной категории обеспечены жилыми помещениями, — сообщил Р. Исмагилов.



Одна из проблем, с которой муниципалитеты сталкиваются на начальном этапе оформления субсидий на квартиры для детей-сирот, — отсутствие единого стандартного документа для подачи заявки.



— Этот вопрос ставят все и везде, и не только с этой субсидией, — заметила член рабочей группы, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Рузалия Хисматуллина. Она пояснила, что такие сложности с оформлением документации стали возникать после централизации закупочных процедур.



— Государство таким образом постаралось упорядочить эти процессы, — пояснила парламентарий. — В те годы, когда города и районы сами закупали жилье, как раз и была серьезная проблема с его качеством. Передача на централизованный уровень дала толчок улучшению качества закупок, но замедлило эти процессы. Я согласна, нам надо будет поставить этот вопрос от рабочей группы и просить ответственные министерства создать хорошую методологию, разработать модельные документы, — высказала мнение Хисматуллина.



Депутаты рассказали еще об одной проблеме, с которой столкнулись во время поездок по республике: новоселы нередко не платят за содержание и коммунальные услуги. А ведь у муниципалитета есть право забрать это жилье при невыполнении этих условий.



— Жилищники в некоторых муниципалитетах начали подавать судебные иски, если есть большие задолженности по коммунальным услугам, — сообщила Р. Хисматуллина. — Эту практику надо продолжать — раз человек получил от государства бесплатное жилье, он свою ответственность тоже должен чувствовать. Это элемент воспитания детей, их приспособленности к жизни в социуме.



— Детей-сирот, нуждающихся в жилье, с каждым годом становится больше. Выделяемых средств недостаточно. В то же время мы наблюдаем, что, получив жилье, многие сироты не живут в нем по разным причинам, например, из-за учебы или работы в другом районе. Кроме того, выявлены факты, когда не все выделяемое данной категории граждан жилье соответствует техническим нормативам. Проще говоря, оно не пригодно для проживания, — подвел итог разговора Николай Никитин. — Мы продолжим работу по изучению исполнения закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе во взаимодействии с органами власти, которые причастны к решению данного вопроса.