Наделить судебных приставов возможностью временно ограничивать недобросовестных должников в управлении транспортными средствами предлагают депутаты Госсобрания — Курултая. Они намерены обратиться с этой законодательной инициативой в Госдуму.

Сейчас такое ограничение касается лишь должников по уплате алиментов и административных штрафов, а также автовладельцев, причинивших кому-то вред с угрозой жизни и здоровью. Этот список и предлагается дополнить владельцами автомобилей, имеющими долги по транспортному налогу. У человека есть личный автотранспорт, и он в состоянии тратиться на его обслуживание и бензин, значит, ему по карману вовремя заплатить транспортный налог, считают депутаты. В конце концов, можно на месяц поставить своего железного коня в гараж и скопить нужную сумму, посоветовал кто-то из парламентариев.



— Такая мера направлена на повышение собираемости транспортного налога и пополнение бюджетов, — отметила, комментируя новацию, председатель комитета Госсобрания Рузалия Хисматуллина.



Вопрос погашения задолженности в региональные бюджеты, по ее словам, является одним из важнейших.



— Задолженность по транспортному налогу на начало года достигла 2,4 млрд рублей, это почти 60 процентов задолженности по имущественным налогам, — сообщила Р. Хисматуллина. — При этом около 96 процентов долга приходится на физлиц. Практика между тем показывает высокую эффективность применения судебными приставами к должникам мер по ограничению специальных прав.



Между тем



Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет Башкортостана на 1 января 2017 года возросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 16,4 процента — до 8,2 млрд рублей.