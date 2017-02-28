Потребительские цены в республик в прошлом году побили рекорд: инфляция оказалась самой низкой в новейшей истории — 4,9 процента. Минимальное значение с 1992 года. Стоит ли радоваться подобному успеху? Нужно не радоваться, а проанализировать новую ситуацию и постараться извлечь из нее выгоду, считают опрошенные «РБ» эксперты. Случившееся они объясняют низкой базой расчетов и тем, что после двух лет усиления инфляции и заморозки доходов населения потребители сменили модель поведения на рынке. Она дает свои преимущества.

Потребительские настроения в регионе мало отличаются от общероссийских. Люди перешли к накопительной модели поведения, считает председатель Госкомторговли республики Гузэль Асылова. Статистика утверждает, что в прошлом году продолжилось снижение оборота розничной торговли — минус 3,9 процента в сопоставимой оценке. При этом в денежном выражении оборот даже несколько вырос — с 784,7 млрд до 803,2 млрд рублей.



Республика по этому показателю занимает первое место в Приволжском округе и седьмое в стране (была на восьмом). По торговым площадям в расчете на тысячу человек Башкирия уже обеспечена выше нормы на 40 процентов. Конкуренция же снижает рентабельность торговых точек: Гузэль Асылова отмечает, что она в отрасли и так очень низкая — если в 2015 году была 2,1 процента, то в прошлом году упала еще на 0,2 процентного пункта. В подобных условиях сети начинают пересматривать формат торговых площадей, переходя на экономный режим, резюмирует глава Госкомторговли.



Экономят и потребители. «Сформировалась тенденция, при которой покупатели посещают разные сети в разные дни — когда там проходят промоакции со значительными скидками на товары, — говорит председатель Башкирской торговой ассоциации Павел Антипин. — В то же время заграничные турпоездки и элитные товары не так сильно упали по продажам. Это говорит о том, что люди меньше едят, но побаловать себя отдыхом не отказываются».



По его данным, 57 процентов покупателей постоянно приобретают товары местных производителей, а ведь два года назад этот показатель был почти в три раза ниже. По этой причине набирают популярность проект «Продукты Башкортостана», а также стенды в ряде сетевых маркетов «Фермерский уголок». Эту тенденцию, по мнению экспертов,необходимо развивать и всячески поддерживать. Причем не только в продовольственном сегменте. Госкомторговли региона, ранее находившийся в ведении вице-премьера, отвечавшего за аграрный сектор, теперь передали под опеку нового вице-премьера Фархада Самедова, курирующего промышленность, малое и среднее предпринимательство.



Ряд экспертов отмечает, что причиной низкой инфляции служит низкая же база расчета: люди не могут покупать в тех же объемах, что и раньше, из-за падения реальных доходов.



— Ничего плохого в низкой базе нет, — считает Фархад Самедов. — Расти можно и с этих значений. Надеюсь, наступивший год станет лучше предыдущего и уж тем более 2015-го. Но нужно понимать, что чудес в реальном секторе экономики не бывает. Торговля — это чувствительная сфера, которая реагирует на покупательскую способность населения. Проще говоря, на уровень зарплат, премий. Если их суммировать и разложить на всю экономику, то можно представить, что нас ожидает. К примеру, каким будет 2016-й, можно было предположить еще в 2012 году. Так же можно прогнозировать и будущие годы. Что они нам сулят? Напряженную работу во всех сферах экономики. Простым косметическим ремонтом не обойтись. Поэтому нужно переходить от философии мониторинга ситуации к философии влияния на нее: развивать свое производство, реагировать на запросы потребителей. По этой причине торговлю и свели в блок с малым и средним бизнесом.



По мнению Гузэль Асыловой, нужно продвигать не только продукты, произведенные в республике, но и промышленные товары. Проект «Продукты Башкортостана», направленный на поддержку местных производителей, расширят за счет группы предприятий, выпускающих непродовольственные товары.



В Госкомторговли считают, что республика обладает и экспортным потенциалом несырьевой продукции. При этом в перечне заинтересованных в экспорте предприятий преобладает промышленность: 73 против 53 аграрного сектора.



Словом, хотя база для роста экономики и не такая высокая, как бы этого хотелось, но реальная. Осталось реализовать намеченные планы.