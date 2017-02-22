Кто из взрослых, заходя в магазины игрушек с их нынешним сверхизобилием, хоть раз не вздохнул: «В наше время такого не было». Ну, чем мы там играли: пластмассовыми куклами, одежку на которых шили сами, солдатиками, машинками без окон-без дверей. Рассказы о развлечениях моего детства дочь слушает с жалостью и снисхождением: каменный век. Но если разобраться, много ли выиграли те, кто растет на гламурных розовых пони и напичканных электроникой персонажах звездных войн? В поисках ответа мы прогулялись по детским магазинам, а оценить увиденное помогли специалисты уфимского городского центра медико-психолого-социального сопровождения «Индиго».

Куда пропали Менделеевы?



Помню, как мы с сестрой упоенно играли в пупсиков. У них не было ни гнущихся рук, ни даже волос, зато у каждого имелся яркий характер, свои привычки и обустроенный быт: из коробок, дощечек, обрезков ткани мы сооружали дома и загородные дачи, обставляли их диванами «хендмейд» и соревновались в изобретательности, придумывая, из чего бы сделать «настоящий» телевизор. Сегодня ни один ребенок так играть не будет, если только он не живет в зоне военных действий у малоимущей мамы.



— Наборы мебели здесь. Вам на куклу какого размера? — продавец известного в Уфе детского магазина подвела к полке, где и правда чего только нет: полное оборудование для спальни, ванны, кухни, включая бутылки с мартини и коньяком. До коньяка наша детская фантазия, признаться, недотягивала. Однако у сегодняшнего поколения юных она и вовсе отдыхает. Повинно в том, считают психологи, как раз магазинное изобилие: зачем напрягаться, домысливать, пытаться что-то смастерить неумелыми руками, когда за тебя уже все придумано и сделано — только покупай. Так в ребенке глохнут задатки Стива Джобса и прорастает потребитель, привыкший идти по самому легкому пути.



— У дочки день рождения. Хочу купить ей подарок не просто для забавы, а еще и для развития, — излагает молодая мама «тренд» многих современных родителей, вертя в руках интерактивную, как написано на коробке, куклу Умняшу. Умняша хороша по всем статьям: знает 500 фраз и выполняет десять функций, может высказать свои желания и даже снабжена планшетом, чтобы проэкзаменовать маленькую хозяйку на знание алфавита. Недостаток один — умная больно. Если бы она помалкивала и вообще знала свое место, пользы было бы больше, утверждают специалисты. Ребенок сам бы придумал, каким голосом она говорит, чего хочет, да и буквам наверняка научил бы куклу сам.



— Часто слишком «умные» игрушки ставят ребенка в позицию пассивного наблюдателя, не дают простора для воображения. А потом мы сетуем, что перестали у нас рождаться Менделеевы и Циолковские, — говорит директор центра «Индиго» Ольга Реутская.



Полностью укомплектованный мир игрушечных персонажей, той же Барби с готовыми нарядами, дворцами и даже женихом, тоже не способствует развитию у малыша инициативы и творческих способностей. Куда больше для этой цели подходят самые простые предметы. Причем вовсе не обязательно игрушки. Палочки, камушки, пуговицы могут стать королями, принцессами, злодеями, с которыми ребенок будет разыгрывать целые истории, тогда как электронная игрушка предполагает только одно — нажимать на кнопки.



Барби ушла на пенсию



Туда ей и дорога, можно было бы сказать вслед. Эту длинноногую красотку, которой вот-вот стукнет 60, обвиняли во многих грехах, от безнравственности до так называемого «синдрома Барби» — болезненного стремления жертв соответствовать неестественным канонам женской красоты. У детских психологов главная претензия к Барби — отвлечение девочек от роли женщины-матери и навязывание образа «блондинки» из анекдотов, чьи интересы вертятся исключительно вокруг тряпок и кавалеров. Однако и эту легкомысленную куколку отодвинули на задний план персонажи, рядом с которыми она выглядит божьим одуванчиком: по крайней мере, взята из жизни. Поколение самых востребованных у нынешних детей кукол зовется Монстр Хай и неподготовленного взрослого ввергает в шок. Верховодит тут Дракулаура — дочь Дракулы. Как всякий вурдалак, она не отражается в зеркале, поэтому красить губы ей помогают подружки, а спит это прелестное дитя в гробу. Гробы тоже в ассортименте.



— Популярность многих игрушек идет из современных, в основном иностранных, мультфильмов, а большинство героев там — чудища, уроды и всякие отталкивающие существа, — поясняет Ольга Реутская. — Известно, что на создание телепузиков их создателей вдохновляли наркотики. На что вдохновят такие образы детей, можно только гадать.



Важно понимать: играя, ребенок говорит за игрушку и волей-неволей начинает отождествлять себя с ней. Кто поручится, что, когда он подрастет, за него самого не заговорит зомби или какой-нибудь кровопийца?



Уронили мишку на пол



По идее, самые безопасные с точки зрения психического здоровья — мягкие игрушки. Теплые, уютные, меховые — ну какой от них вред? Так думают те, кто помнит плюшевых мишек с заглядывающими прямо в душу глазами и трогательных щенков, в лице которых обнимаешь всех собак мира. А таких уж нет — их место заняли одноглазые миньоны, злые птички и тому подобные создания, вызывающие не симпатию, а разве что недоумение. Что имел в виду производитель вон той парочки: медведь схватил за ноги доходягу-зайца, обреченно повисшего ушами вниз, и вроде бы собирается разодрать его пополам, надпись на лапе при этом сообщает: «Никогда тебя не брошу». Видимо, у автора игрушки не все сложилось в личной жизни. Рядом конь в пальто и с голливудской улыбкой, шимпанзе а-ля Элвис Пресли и жук-мутант с пугающе реалистичным лицом человека: приснится ночью — не обрадуешься.



— Разумеется, игрушка должна выглядеть доброжелательной и хотя бы приблизительно соответствовать облику реальных животных, — считает Ольга Реутская. — Зачем вносить в сознание ребенка хаос, искажать и без того нетвердые представления об окружающем мире? Ведь игрушки формируют очень яркие образы, а детские впечатления, особенно полученные до пяти лет, мозг может хранить всю жизнь.



То же самое можно сказать об игрушках агрессивных, с глупыми или откровенно уродливыми лицами. Плюшевый бульдог с оскаленной пастью только на первый взгляд кажется безобидным. Зло и опасность должны пугать, а безобразное — отталкивать. Так работает нормальный инстинкт самосохранения, и если ребенок с малых лет привык его не слышать, в дальнейшем он может потянуться к вещам, опасным уже по-настоящему. Ведь что такое хорошо и что такое плохо, он так и не усвоил.



Не держите в себе газы



Есть еще довольно большая категория игрушек — кроме как дурацкие, другое определение подобрать к ним трудно. Как, к примеру, отнестись к набору «Редкий микроб»: ребенку предлагается насобирать побольше микробов — диких, склизких, пищевых, тропических. Как вариант, можно собрать команду пластиковых гопников из подворотни — Леху с братанами. А вот резиновый мопс из города самых невоспитанных собак. «Открой мою пасть, и я рыгну. Никогда не держу в себе газы», — заявляет он и обещает научить будущего хозяина издавать собственные смешные звуки. У производителя чувство юмора такое?



Специалисты объясняют: рынок современных детских товаров — бизнес весьма прибыльный, и выигрывает на нем тот, кто сумеет удивить и поразить. Чем неожиданней и смелее идея, заложенная в игрушке, тем больше можно на ней заработать. Детей при этом никто не спрашивает: монстры «игрушечной» индустрии целятся прежде всего на родительский карман. Это в лучшем случае. В худшем под угрозу ставится весь род человеческий. Речь об игрушках, направленных на так называемую половую самоидентификацию и воспитание толерантности. В Москве сама видела пупса-мальчика, одетого как персонаж гей-парада. В Челябинске партию китайских кукол-гермафродитов просто сожгли: провинция пока остается более здоровой нравственно.



Многия знания умножают печали. Спрашивается, что же делать родителям, беззащитным и бесправным перед интересами целых синдикатов? Ясно, что ни воззвать к совести дельцов, ни отгородиться от единого мирового пространства мы не в силах, да и стоит ли? Значит, ответственность за выбор «правильных» игрушек приходится брать на себя. Психологи центра «Индиго» рекомендуют, во-первых, никогда не делать столь важную покупку второпях. А во-вторых, не забывать, что в игре маленький человек примеряет на себя роли, которые потом попробует в жизни. Надо постараться, чтобы по вкусу ему пришлась роль благородного и доброго персонажа.



— Хочешь не хочешь, купить ребенку куклу-страшилу или космического пирата все равно придется. Но следите, чтобы в доме обязательно были наши традиционные игрушки, — дает совет Ольга Реутская. — Я лично считаю, что лучше обычной деревянной матрешки ничего не придумано. В ней есть все: польза, красота, сказка, познание мира и нашей загадочной российской души.



Мнение



Марина,

мама 2-летней дочки

и врач по образованию:

— Никаких монстров не стоит бояться, если правильно преподнести их ребенку. Про трансформера можно сказать, что сейчас он спасает мир от врагов, а потом придет домой и будет читать книжки. Объяснить, что оружие нужно для защиты, а не для нападения. В пасти дракона посчитать зубки и обсудить, как он их чистит. Так что изначальный посыл дают родители, а не сама игрушка. Только не надо совать ее молча, лишь бы отделаться: игрушка хороша тем, что помогает крепче дружить со своим ребенком.

Бывает же

И все-таки до заграницы, к счастью, нам пока далеко. На родине Карлсона предложили отучать детей от памперсов с помощью «развивающих» мягких игрушек Пи и Пу: это желтая капля мочи и коричневый кусок характерных очертаний. За несколько лет сладкая парочка успела обзавестись собственной линией одежды и угодить во все рейтинги самых дурацких игрушек мира. Производитель объясняет, что Пи и Пу побуждают малыша быстрее бежать к горшку. А потом, видимо, внимательно разглядывать содержимое, чтобы отыскать там знакомые физиономии.