Студент Учалинского колледжа горной промышленности Айгиз Садриев пошутил: мечты у него не только очень приземленные, но и как бы даже и подземные. Нет, не поисками зарытых некогда кладов и сокровищ озабочен будущий программист. Со своими товарищами, точнее, командой единомышленников, он в родном колледже работает над внедрением инновационных систем обучения студентов.

Компьютерная реальность



— Некоторым ребятам, когда они приходят учиться в наш колледж, всего по 15 лет, — говорит Айгиз. — А ведь многие поступают на отделения, по окончании которых им придется работать под землей. Проходчик, например, должен освоить бурение шпуров и скважин, возведение капитальной крепи в горизонтальных и наклонных горных выработках, крепление горных выработок, и все это на глубине 400 метров и более. Разве всему этому только по учебникам можно выучиться? Нужна практика, практика и еще раз практика. А по закону в шахту допускают только с 18 лет. Вот мы, а нас семь человек, и решили создать фильм-пособие с программным обеспечением на основе виртуальной реальности — именно с учетом производственного процесса на горно-обогатительном комбинате.



Айгиз признается: все началось с виртуального шлема, который они увидели у одного из крупнейших производителей горного оборудования.



Оказывается, технологии обучения на основе виртуальной реальности сегодня не применяются даже в ведущих колледжах страны. Неудивительно, что нет и специальных программ. Вот над заполнением этого пробела и работают ребята.



— Даже если бы такие программы были, все равно нам необходимо уникальное виртуальное пособие, которое отражает конкретные условия работы именно на Учалинском руднике, — утверждает студент. — Ведь у каждого рудника свои особенности, к тому же для вчерашнего студента, когда он начнет работать на предприятии, вся обстановка должна быть уже привычной. Большая часть наших выпускников трудоустраивается именно на Учалинском горно-обогатительном комбинате.



Айгиз не без гордости говорит, что у них есть все необходимое оборудование, в том числе и специальная видеокамера. Съемки, естественно, будут проходить под землей. Ведь обу-чающийся студент не просто должен виртуально присутствовать в определенных условиях, но и четко знать, как себя вести. После обучения по программе предусмотрена проверка знаний. Компьютер сам оценит уровень подготовки.



— Знаете, работать под землей психологически очень сложно, а такого рода виртуальные уроки помогают адаптироваться, заранее подготовиться к экстремальным условиям, — преподаватель колледжа Андрей Мертехин считает: компьютерное учебное пособие молодежь будет воспринимать хорошо, потому что работа на симуляторе тренирует только руки.



Вода из отстойников



Айгизу 17 лет. В первый раз создать программу он попробовал еще в младших классах. И начинал… с петушиных боев, то есть с создания короткометражного мультфильма про эти самые бои. Впрочем, чем ему понравилась эта тема, он уже и сам не скажет. Зато хорошо помнит, как изрядно пришлось потрудиться. Особенно сложно было прорисовывать персонажи.



Зато уже тогда понял, как важна работа в команде, когда каждый выполняет то, что у него лучше получается. А дальше был фильм про родные Учалы. Брал интервью у горожан, снимал, делал монтаж, накладывал звук. За фильм ему и сейчас не стыдно. Делал с душой, потому что любит свой город.



Конечно, сейчас у парня другие интересы. Увлекся микроконтроллерами — микросхемы, которые управляют электронными устройствами. Пишет программы под эти самые микроконтроллеры — для автоматизации всего, чего коснется его пытливый взгляд.



А интересы самые разнообразные. Скажем, разработал и создал в макете новый фильтр воды, который, кстати, успешно работает. Написал программу под этот фильтр. На мою реплику «таких устройств и без того много...» он деловито отвечает: «Фильтров много не бывает, экология всегда должна быть в приоритете». И более детально разъясняет:



— Мой фильтр предназначен для очистки воды из канализации. С его помощью можно будет использовать воду вторично, например, при поливе растений. И у меня была еще одна задача — создать фильтр и его программное обеспечение, в котором контроль очистки воды производится при минимальном участии человека. Так намного интереснее и, думаю, удобнее. В основе — адсорбционный метод улавливания примесей, то есть с использованием той же золы, торфа, опилок, глины и активированного угля. Дешево и эффективно.



Что из себя представляет действующий макет? Три лабораторные бутыли: первая имитирует резервуар подачи воды, вторая — отстойник, третья — для отфильтрованной воды. Есть индуктивные датчики для контроля уровня воды, насос, фильтр и много еще чего для меня абсолютно непонятного. Главное — работает! Можно использовать, нужно лишь увеличить масштаб.



Кстати, со своим проектом Айгиз участвовал в первой межрегиональной научно-практической конференции «Европа — Азия. Горизонты открытий».



Плюс музыка



Вообще Айгиз из той части молодежи, которой интересно все. Он капитан, команды КВН колледжа «Не стоит». Странное название, не правда ли?



— Все удивляются, услышав это название, — улыбается Айгиз. — Но мы вкладывали в него глубокий смысл: НЕ СТОИТ злоупотреблять алкогольными напитками, НЕ СТОИТ пробовать наркотики, НЕ СТОИТ тратить свое время впустую.



А еще Айгиз играет на ударных музыкальных инструментах. Участник сразу двух групп — вокально-инструментального ансамбля и группы «Черный лис».



— Вообще-то, разве ВИА не остались в 80-х? — спрашиваю у него.



— Какая разница — рок-группа или ВИА, главное, чтобы музыка была стоящая, — отвечает он. И признается, что многие песни 80-х и 90-х ему очень даже по душе.

Лидеры изменений



В Учалах до недавнего времени работал филиал Башкирского госуниверситета, сейчас это просто представительство. Оптимизация, так сказать. Между тем до той же Уфы с ее вузами 356 километров. В результате многие выпускники школ вынуждены учиться в челябинских вузах — они ближе. И лучшие умы «уходят» за пределы республики. Есть, правда, колледж культуры и искусств, сельскохозяйственный колледж. Но для района с 70-тысячным населением маловато. Точнее, было бы маловато, если бы в городе не было колледжа горной промышленности. Он востребован не только в Учалах, но и в республике и даже за ее пределами. У него есть стратегический партнер — Учалинский ГОК, который материально помогает своей «кузнице кадров».



С 2014 года колледж начал проводить конкурс профмастерства «Лучший горняк», в 2015 году он стал межрегиональным, а в прошлом году получил статус Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. В апреле 2017 года может стать международным.



Кстати, на международной конгресс-выставке «Образование без границ» в конце прошлого года республику представлял только Учалинский колледж горной промышленности.



— Мы были представлены на выставке «Лидеры изменений» как одно из ведущих в стране учебных заведений по подготовке кадров для горнодобывающей промышленности, — говорит директор колледжа Дмитрий Абдрахманов.

Учалинский район



Учалинский район расположен в восточной части Башкортостана. Площадь района составляет 4 тыс. 510 кв. километров. По территории он занимает четвертое место в республике.

Население — 71,5 тыс. человек.