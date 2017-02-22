Неформальную занятость называют новым феноменом отечественной экономики. По данным минтруда РБ, в прошлом году усилиями самых разных органов в республике удалось легализовать трудовые отношения с 67 тысячами человек, работавших ранее по серым схемам. В одной только Уфе трудовые договоры заключены с 18,1 тыс. горожан. А совокупный финансовой эффект от борьбы с нелегальной занятостью в период с декабря 2014 по конец 2016 года составил ни много ни мало один миллиард рублей, благополучно вернувшихся в бюджет республики.

Впрочем, работы в этом направлении еще непочатый край, считают в Федерации профсоюзов РБ, которая не первый год занимается этой актуальнейшей проблемой. Для формирования в обществе негативного отношения к теневым схемам профсоюзные работники разработали специальный проект «Человек труда и закон», получивший солидную грантовую поддержку на федеральном уровне. Работать он будет до сентября этого года.



— Грамотно выстроенные отношения между работниками и работодателями влияют как на их благополучие, так и на успешное развитие экономики в целом, — подчеркнул руководитель проекта заместитель председателя ФП РБ Валерий Апокин. — Но пока ситуация здесь остается достаточно напряженной. Соглашаясь работать без трудового договора, человек делает выбор в пользу денег, которые он будет иметь сегодня, и почти не задумывается о последствиях. Его можно понять: надо как-то жить, кормить и одевать себя, детей. Тем более что руководители напоминают: откажешься — у меня за дверью целая очередь из таких же безработных. Это с одной стороны. С другой, в не менее сложных условиях приходится выживать и работодателям, которым необходимо справляться с налоговой нагрузкой, арендными платежами, выдерживать постоянную конкуренцию.



По данным экспертов, теневой оборот позволяет им экономить до 30 процентов доходов. Это очень значительная сумма, которую можно направить в том числе на развитие. Так что в непростом положении оказываются обе стороны, нуждающиеся в поддержке. И профсоюзы готовы оказать ее. Прежде всего за счет правового просвещения, ведь практика показывает, что именно отсутствие этих знаний ставит под удар всех участников неофициального рынка труда. Выбирая сиюминутную выгоду, они теряют гораздо больше в ближайшей перспективе.



— Для работников это разнообразный социальный пакет, включающий материальную поддержку, отдых и лечение не только их самих, но и членов семьи, возможность профессионального роста, работу в безопасных, комфортных условиях и многое другое, — говорит Валерий Апокин. — Работодатели тоже ставят себя под удар, рискуя деньгами, которые платят в виде солидных штрафов за нарушение трудового законодательства. А уводя налоги из бюджета, по сути, обкрадывают сами себя. Ведь тот же НДФЛ, поступающий в казну муниципалитетов, перераспределяется затем на поддержание и развитие детских садов, школ и больниц, в которые вместе со всеми ходят они и их дети. По подсчетам экономических аналитиков, ежегодно бюджет страны недосчитывается из-за этого не менее 500 миллиардов рублей, более 700 миллиардов теряет Пенсионный фонд России, еще порядка 420 миллиардов — региональные бюджеты. Все это приводит к недофинансированию социальной сферы и нехватке инвестиций. Не стоит сбрасывать со счетов и воспитательный момент, ведь достойная жизнь — это не только достойная зарплата, но и такие же трудовые отношения, позволяющие человеку уважать себя и свой труд. Этому на собственном примере мы должны учить молодежь.



Профсоюзный проект «Человек труда и закон» будет работать по нескольким направлениям в разных форматах. По задумке организаторов, он позволит создать в регионе единую агитационно-информационную площадку для обсуждения актуальных правовых и организационных проблем в сфере неформальной занятости. Для этого будут активно использоваться профсоюзная газета «Действие», официальный сайт ФП РБ и даже соцсеть «ВКонтакте», где уже начат анонимный опрос населения о последствиях нелегальных трудовых отношений. Просветительская работа охватит всю республику. Для этого профсоюзные работники совместно с представителями минтруда, прокуратуры, гострудинспекции и других органов проведут в течение всего года выездные встречи во всех муниципалитетах. На них ждут и работников, и работодателей, и руководителей местных администраций. Помимо разъяснений людям будут раздавать специально изданные по определенным темам буклеты, рассказывающие о том, что нужно знать о зарплате, трудовом договоре, как восстановить трудовые права, и многих других полезных вещах.



— В каждом таком буклете наряду с полезной информацией указаны адреса и телефоны всех отраслевых профсоюзов либо других компетентных органов, в которые можно обратиться в затруднительной ситуации, — заметил Валерий Апокин. — Готовим также видеоролик, наглядно показывающий, к чему могут привести неофициальные трудовые отношения. Для увеличения аудитории планируем крутить его по «Сити Вижн» на уличных светодиодных экранах. Хочу особо подчеркнуть, что получить бесплатную юридическую помощь в рамках проекта смогут не только члены профсоюза, но и все остальные работники, нуждающиеся в поддержке и защите. Наши специалисты разберут конкретные жизненные ситуации, найдут верные юридические пути выхода, доступно и квалифицированно объяснят, что возможно предпринять для решения той или иной проблемы. Одни вы с ней не останетесь.



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За консультацией по вопросам теневой занятости можно обращаться письменно (по почте и через сайт ФП РБ), устно — по телефону горячей линии 8(800) 347-0112, многоканальному телефону 8-965-66-000-10), а также лично в общественную юридическую консультацию (по средам с 13.30 до 17.30) по адресу: ул. Кирова, 1, каб. 335.

Реализация проекта осуществляется на средства гранта, полученные на основании конкурса, проведенного движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru).