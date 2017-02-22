Моя подруга несколько дней только и говорила о предстоящей поездке на семейное торжество по случаю 101-летия бабушки мужа.



— Бабушка Хаерниса живет в Хайбуллинском районе. Но ни возраст, ни расстояния ей не помеха. Осенью приезжала к нам в Баймак на правнуков посмотреть, праправнучку на руках подержать. А это километров 60 будет. Подруга признается, что каждое общение с долгожительницей — как прочтение книги мудрости. Вот ее главки.

Беречь друг друга, ценить родных



Первая заповедь ветерана. Она была пятым ребенком, в три года осиротела. Всему ее научила бабушка Кайнибикамал, которая взяла к себе детей сына. Это нынче с внуков пылинки сдувают, а тогда больно не забалуешь. Тяжелое время было. Голодное. Дети быстро становились самостоятельными. И Хаерниса благодарна судьбе, что не росли они сиротами на казенных харчах. Всех внуков сберегла Кайнибикамал и поставила на ноги.



Женщина при муже, как за каменной стеной



Об этом не устает твердить бабушка Хаерниса своим дочерям, снохам, внучкам. Ее старшие сестры Мадина, Сагида и Хадия замуж вышли в 12 — 15 лет. Она же лишь в двадцать. Файзрахман берег ее, помогал. Сын с дочерью родились, ждали третьего. Но счастливая семейная жизнь продлилась всего пять лет. Так и не увидев младшего сына, ушел Файзрахман на фронт и канул в жерле Великой Отечественной войны. Лишь одно письмецо-весточку успел отправить домой. А потом пришло извещение, что пропал он без вести.



Через несколько лет Хаерниса вновь решилась на замужество. Агзам не побоялся взять трудолюбивую молодую женщину с детьми. И она ни разу не пожалела о том, что доверилась этому человеку. Двое детей родилось у них. Жаль, слишком рано супруг ушел. Скоро сорок лет, как она овдовела.



— Для меня муж был главой семьи, — говорит Хаерниса Губайтовна. — За ним последнее слово. Он был добытчик, а я старалась во всем угодить. Вставала рано, ложилась поздно. К его приходу с работы таз с чистой водой был всегда готов. И дети любили отца. Агзам с уважением ко мне относился, с детьми занимался. Все проблемы старался решать сам.



Учиться никогда не поздно



— Долг женщины готовить пищу, содержать в порядке дом, воспитывать детей. Но и самой важно развиваться, — говорит долгожительница. Это сейчас образование доступно, а тогда двенадцатилетняя девочка буквально вымолила у бабушки разрешение учиться в школе в далеком селе Темясово. Едва успела научиться читать, школу закрыли. Настырная девчонка уговорила отправить ее на учебу в соседний район. Окончив школу, вернулась в родной колхоз.



Грязная работа не очерняет человека



Это ее любимая присказка. Сама Хаерниса никакой работы не боялась, могла даже быка запрячь. Работала и работала, отмахивается от расспросов, мол, что тут говорить, все так жили. О ее усердии и самоотверженности говорят многочисленные медали, она ветеран труда и тыла. А здоровье сохранить, признается акиней, чай с молоком помогает. Всю жизнь ела она только натуральные продукты. Обожает бишбармак, но жирное и жареное не ест давно.



Дети — самое дорогое



Через всю жизнь она пронесла в памяти свой первый страх за детей. Во время войны дело было. С односельчанкой, запрягши быка, поехали за соломой на дальнюю ферму. На обратном пути их настиг сильный буран. Стало очень темно и страшно. Сбились с пути. Не осмелившись идти дальше, женщины всю ночь хоронились возле быка. Молились за свою жизнь, за детей. А дома у Хаернисы мал мала меньше. Ракибу едва пять исполнилось, Гульнисе три, Рафкат вовсе грудничок. Утром буран стих, и оказалось, что были они недалеко от деревни. Женщины поспешили к детям. Тогда она поверила в силу молитвы. Только последние три года бабушка Хаерниса Такаева уразу не держит, но пять раз в день обязательно читает намаз. Возможно, это и есть главный секрет ее долголетия.

Хаерниса Такаева вырастила пятерых детей. Девятнадцать внуков, двадцать пять правнуков и одиннадцать праправнуков у бабули. 60 родных детских сердец согреты ее любовью. Сегодня живет в семье младшего сына Шафката и снохи Венеры.

Факт



Самой старшей жительнице района Евдокии Желяковой из села Бурибай нынче уже 103 года. Ее односельчанке Юмабике Бикбовой — 101. Весной свое столетие отметит участник Великой Отечественной войны Иосиф Нестеренко. Во второй век перешагнула и Зухра Ярмухаметова из Акъяра. Удивительно, но факт — все они живут недалеко от горнодобывающих предприятий.