У каждого из нас есть пожилые родственники, и наша задача — оберегать их

— Наша сумка со светоотражающими элементами не панацея от травм для пожилых пешеходов, которые, рискуя жизнью своей и других участников движения, спешат перейти проезжую часть перед близко идущим транспортом, порой не дойдя несколько метров до регулируемого перехода. Но она позволит им быть хорошо заметными для автомобилистов в темное время суток, — говорит инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Белебеевскому району Дилара Шаяпова.

Именно ей пришла в голову идея сшить эти симпатичные сумки и раздавать их на улице. На помощь пришли ее подопечные — воспитанники кружка юных инспекторов дорожного движения Башкирской гимназии-интерната Белебея под руководством Энже Фатхутдиновой.



— Светоотражающие элементы не случайно сделаны в виде дерева. Оно — символ жизни, продолжения рода, — говорит Дилара Рустамовна.



Материал на уникальное изделие инициаторы акции приобрели на собственные средства. Сшили 20 сумок буквально за два дня — с любовью, пожеланием здоровья и долгих лет жизни пожилым пешеходам — юные инспектора Розалия Закиева, Алсу Мухамадеева, Екатерина Иванова, Диана Шайгарданова и Анфиса Ефремова. Навыки швейного дела девочки получили на уроках технологии и занятиях кружка «Ляйсан», которые ведет педагог Римма Семенова.



Подарок белебеевских гимназистов пришелся по душе пожилым уфимцам. Сотрудники ГИБДД столицы раздавали сумки пенсионерам возле ТСК «Центральный». Весной акция пройдет и в Белебее.



По словам Дилары Шаяповой, к изготовлению сумок со светоотражающими элементами будут привлечены также учащиеся других школ города. К слову, юные инспектора дорожного движения из Белебея не раз становились победителями и призерами республиканского конкурса «Безопасная дорога детства».