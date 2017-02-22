Всего жители обозначили более 500 замусоренных мест, но координаты и данные о них еще предстоит проверить, сообщили активисты ОНФ в РБ на презентации проекта «Генеральная уборка/интерактивная карта».

— Иногда люди ошибаются, указывая местоположение той или иной несанкционированной свалки, поэтому поступившую информацию приходится уточнять, — пояснил координатор проекта в республике Мурад Шафиков. — Первоначально каждая новая точка на карте имеет серый цвет, после проверки она становится красной, а когда берется в работу, желтеет. Если свалка ликвидирована, точка окрашивается в зеленый.



На карте свалок Башкирии зеленого цвета пока нет — только серый и немного красного. Ведь проект, инициированный ОНФ, заработал всего пару недель назад. Знающие люди уверены, что к весне, когда стает снег, количество проблемных мест резко возрастет. Между тем, по данным Россельхознадзора по РБ, только на землях сельхозназначения уже официально зарегистрировано более 600 свалок. Они разместились на 435 гектарах. Найти на них, говорят специалисты, можно что угодно: от бытовых отходов до ртутных ламп и разлагающихся туш животных. Мусор завоевывает все новые территории. Уфа буквально окружена незаконными горами отходов, растущими как грибы после дождя близ пригородных поселков.



— В республике около пяти тысяч населенных пунктов, а единой системы, которая регулировала бы вопросы сбора и утилизации мусора, нет, — заметил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в РБ Виталий Брыкин.



Найти очередную свалку, конечно, можно и нанести на карту — тоже. А вот перекрасить ее из серого цвета в зеленый, подчеркивают эксперты, очень непросто. По словам Виталия Брыкина, ликвидировать замусоренное место проблематично даже после обращения в надзорные органы. Об этом говорит опыт прошлого года, например, со свалкой в Волково, которая жива и поныне. А в поселке Вавилово убрать ее не удается уже на протяжении шести лет после постановления Арбитражного суда. На это нужны десятки миллионов, которых у администрации Уфимского района нет. Как и у большинства других муниципалитетов.