В то время, как главы семейств возмущаются ростом цен на автомобильное топливо, их вторые половинки взволнованы сильным удорожанием молочной продукции. Ее доля в продуктовой корзине довольно велика, что подтвердит любая хозяйка. Особенно, если в семье много детишек.

— Пакет молока обходится на 5 — 10 рублей дороже, чем прошлой зимой, — сетует уфимка Ляйсан Валеева. — И цены продолжают расти.



Рост цен подтверждает и Башкортостанстат: только за первый месяц зимы «молочка» подорожала на 1,3 — 2,4 процента.



А тут еще представители Национального союза производителей молока «Союзмолоко» взбудоражили сообщениями о том, что в России из-за введения ограничений Россельхознадзора возможны перебои с поставками сырого молока. С 1 февраля регионам присвоены статусы по заразным болезням животных и установлены правила перевозки подконтрольных товаров, включая молоко. Ограничения по перевозке уже наложены на 25 регионов, сообщают в «Союзмолоке». Перебои с поставками сырого молока чреваты скачком цен, пугают представители союза.



Представитель регионального Россельхознадзора Наталья Филиппова сообщила, что на поставках молока, как и на ценах на него, присвоение статусов пока отразиться не может. Хотя статусы и присвоены, еще не все регламенты проработаны, вносятся изменения, утверждает она. Кстати, посмотреть, где какой статус присвоен, можно на сайте Россельхознадзора, пояснили «РБ» в ведомстве. Ближайший к нам регион, где введены ограничения, — Татарстан. А некоторые наши молзаводы закупают там молоко. Однако, как объяснили «РБ» в Россельхознадзоре, ввозить его от соседей можно.



Председатель Молочного союза РБ Ильдар Файзуллин и вовсе уверен, что предостережения представителей «Союзмолока», это не что иное, как самопиар. Ограничить поставки сырого молока таким образом нельзя, уверен он. Это противоречит антимонопольному законодательству. Да и для Башкирии это не проблема, уверен И. Файзуллин. Переработчикам в принципе хватает и местного молока, как и местных потребителей. 700 тысяч тонн товарного молока, что производят аграрии региона, конечно, только 70 процентов мощности наших перерабатывающих предприятий. Однако это как раз то количество, которое способен «поглотить» местный рынок, уверен эксперт.



Спрос, как говорится, рождает предложение.



— Увеличится спрос, тогда и переработчики начнут искать предложения из других регионов, — говорит Ильдар Файзуллин. — Может, даже по более высокой цене.



А причина роста цен другая, считает эксперт. Летом были введены ограничения на поставку сливочного масла и сухого молока от некоторых предприятий Беларуси. До этого аграрии из союзной республики здорово демпинговали, поставляя продукты по заниженным ценам. Из-за этого российские производители масла и сухого молока (например, Мелеузовский и Месягутовский молкомбинаты) резко сократили или вовсе закрыли производства, констатирует И. Файзуллин. После введения ограничений на белорусскую продукцию, когда цены на масло и сухое молоко подскочили почти в два раза, производители поспешили вновь запуститься. Спрос на сырое молоко резко вырос, что и привело к росту цен, считает председатель башкирского Молочного союза.



— Если прошлой зимой аграрии продавали сырое молоко за 17 — 18 рублей за килограмм, то нынче переработчики вынуждены покупать его за 25 — 27 рублей, — поясняет Ильдар Файзуллин. — И чтобы не работать в убыток, им приходится поднимать отпускные цены на продукцию.



Вот и вся арифметика.

Мнение

Фанзир АЛЬТДИНОВ,

руководитель хозяйства «Нур+Р», Караидельский район:

— Рентабельность молока нынче гораздо выше, чем в прошлые годы. Все благодаря тому, что закупочные цены выросли как минимум в полтора раза по сравнению с предыдущей зимой. Сейчас основная прибыль хозяйства складывается от продажи молока.