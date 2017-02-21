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Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
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Защищать Родину каждому доводилось по-разному. Например, в лихие 90-е службу в МВД одно время тоже приравняли к военной и даже стали направлять туда через военкоматы. Объяснялось это просто: в стране бушевал криминал, а желающих работать в милиции крайне не хватало. Немало молодежи подалось в бандиты, в торговлю, да и вообще, страна вдруг стала жить «по понятиям», и надевать по своей воле тогда еще милицейскую форму стало непрестижным. Да и платили мало. Тогда по всей стране стали создавать отдельные милицейские роты, которые частично пополнялись призывниками. Впрочем, просуществовали они недолго. В одной из них оказался и я, правда, получил определенный бонус: остался служить в Уфе.
Не знаю, как сейчас, а тогда милицию лихорадили операции «Вихрь-антитеррор». Эти «Вихри» неслись один за другим и порядком нам надоели. Хотя бы потому, что за ними сразу же следовали проверки вышестоящего начальства, а от таких визитов, как известно, только одна головная боль. Причем сразу и для всех — от полковника до младшего сержанта, тогда в системе МВД это было самое низшее звание. Да и службу приходилось нести в усиленном режиме. То бишь бдить с утроенным рвением, а чтобы мы не расслаблялись, начальство с большими погонами придумывало разные «подлянки».
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Защищать Родину каждому доводилось по-разному. Например, в лихие 90-е службу в МВД одно время тоже приравняли к военной и даже стали направлять туда через военкоматы. Объяснялось это просто: в стране бушевал криминал, а желающих работать в милиции крайне не хватало. Немало молодежи подалось в бандиты, в торговлю, да и вообще, страна вдруг стала жить «по понятиям», и надевать по своей воле тогда еще милицейскую форму стало непрестижным. Да и платили мало. Тогда по всей стране стали создавать отдельные милицейские роты, которые частично пополнялись призывниками. Впрочем, просуществовали они недолго. В одной из них оказался и я, правда, получил определенный бонус: остался служить в Уфе.
Не знаю, как сейчас, а тогда милицию лихорадили операции «Вихрь-антитеррор». Эти «Вихри» неслись один за другим и порядком нам надоели. Хотя бы потому, что за ними сразу же следовали проверки вышестоящего начальства, а от таких визитов, как известно, только одна головная боль. Причем сразу и для всех — от полковника до младшего сержанта, тогда в системе МВД это было самое низшее звание. Да и службу приходилось нести в усиленном режиме. То бишь бдить с утроенным рвением, а чтобы мы не расслаблялись, начальство с большими погонами придумывало разные «подлянки».
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
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прохожий 2017-01-13 09:29:30
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08