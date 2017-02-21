— Служить меня призвали в одной стране, присягал я другой, а возвращался в третью, — вспоминает об армейских буднях лесопромышленник из Караидельского района Азат Ялаев. — Когда нас собирали на призывном пункте, СССР уже трещал по швам. Все республики объявляли о суверенитете, но мы даже представить не могли, что страна, в которой родились и выросли, развалится.

В начале девяностых большую команду новобранцев из Башкирии направили в пограничные войска — целый эшелон, две тысячи человек. Считалось, что республика воспитывает настоящих патриотов, на которых можно положиться в трудные часы. Но это только часть правды. Другой стороной медали было то, что объявившие о независимости республики отзывали новоявленных граждан из Советской армии. Они уже создавали войсковые группы и забирали своих людей на родину. Поэтому на границы и стали перебрасывать много солдат из России.



Попали мы в Туркмению, на советско-иранскую границу. А белорусы с украинцами, тоже приехавшие с нами, а также их соотечественники, уже служившие тут, засобирались по домам. Даже не дослужили. Одним россиянам было не все равно, что границу нужно продолжать держать на замке.



На соседних участках советско-афганской границы, можно сказать, велись боевые действия. Банды моджахедов пытались прорваться через границу и установить свои порядки в бывших советских республиках. У нас же, к счастью, было относительно спокойно. Правда, и личного состава в гарнизоне не хватало, и с обеспечением бывали перебои, но службу мы несли строго.



А когда наступила пора принимать присягу, еще и СССР прекратил существование. Тогда нам сказали заменить слова в тексте клятвы на СНГ. Что это и с чем его едят — непонятно, но присягу мы приняли.



Служба шла своим чередом — каких-то особых случаев не припомню. Словом, наш участок границы считался спокойным. И в этом, уверен, нам повезло. Мы отрабатывали учебные тревоги, ловили незаконно пересекающих границу, но повторюсь, серьезных проблем не испытывали.



Настоящий шок испытал, уже вернувшись из армии. Дома все стало по-другому: деньги, безработица, разгул преступности. В общем, приходилось заново учиться жить. Ведь в армии все же немного еще оставались законсервированными советские порядки. А на гражданке уже чувствовался «звериный оскал капитализма». Так что у меня было два потрясения: призыв в армию и возвращение из нее. И не скажу точно, какое из них сильнее.