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Заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ закончились для «Салавата Юлаева» удачно. Уфимцы выиграли обе домашние встречи, победив «Ак Барс» — 3:1 и «Ладу» — 4:2, в то время как их основные конкуренты очки потеряли. В результате юлаевцы получили шестое место в Восточной конференции и серьезного соперника на первой стадии плей-офф — «Ак Барс» из Казани.
Все невезение, которое свалилось на «Салават Юлаев» в этом сезоне, словно в капле воды отразилось в одном только игровом эпизоде, произошедшем в середине первого периода матча с «Ладой». Защитник тольяттинцев Кристапс Сотниекс несильно и безобидно бросает от синей линии, а голкипер юлаевцев Сведберг спокойно отбивает шайбу подальше к бортику… Казалось бы, никаких проблем. Но здесь-то и начинается самое драматичное. Каучуковый диск попадает в судью матча и отскакивает чуть ли не на клюшку нападающего «Лады» Дениса Зернова. Естественно, тот находится один перед воротами, как результат: бросок — гол. Вроде бы курьезный и нелогичный эпизод, а сколько таких «нескладух» набралось за сезон у уфимцев!
Прямая речь
Игорь ЗАХАРКИН,
— Регулярный чемпионат получился для нас очень сложным. Я предвидел это, потому что мы с прошлого сезона оставили «хвосты» с больными игроками. Рассчитывали на молодежную тройку, но к первому матчу и ее забрали в сборную. Четыре центральных нападающих прошлого сезона оказались из-за травм вне основного состава. А без них нужно было строить, по сути, новую команду. Постепенно это стало получаться. Хорошо провели октябрь-ноябрь, собрали много очков, вошли в восьмерку, поднялись до четвертого места. К декабрьской паузе мы еще, по-моему, были в четверке, ну а потом началось то, что началось. Посыпались травмы, молодежь уехала на чемпионат мира, пытались всеми силами — меняя хоккеистов флангами, приглашая игроков из «Тороса» — удержать команду на плаву. Считаю, нам это удалось.
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
Заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ закончились для «Салавата Юлаева» удачно. Уфимцы выиграли обе домашние встречи, победив «Ак Барс» — 3:1 и «Ладу» — 4:2, в то время как их основные конкуренты очки потеряли. В результате юлаевцы получили шестое место в Восточной конференции и серьезного соперника на первой стадии плей-офф — «Ак Барс» из Казани.
Все невезение, которое свалилось на «Салават Юлаев» в этом сезоне, словно в капле воды отразилось в одном только игровом эпизоде, произошедшем в середине первого периода матча с «Ладой». Защитник тольяттинцев Кристапс Сотниекс несильно и безобидно бросает от синей линии, а голкипер юлаевцев Сведберг спокойно отбивает шайбу подальше к бортику… Казалось бы, никаких проблем. Но здесь-то и начинается самое драматичное. Каучуковый диск попадает в судью матча и отскакивает чуть ли не на клюшку нападающего «Лады» Дениса Зернова. Естественно, тот находится один перед воротами, как результат: бросок — гол. Вроде бы курьезный и нелогичный эпизод, а сколько таких «нескладух» набралось за сезон у уфимцев!
Прямая речь
Игорь ЗАХАРКИН,
— Регулярный чемпионат получился для нас очень сложным. Я предвидел это, потому что мы с прошлого сезона оставили «хвосты» с больными игроками. Рассчитывали на молодежную тройку, но к первому матчу и ее забрали в сборную. Четыре центральных нападающих прошлого сезона оказались из-за травм вне основного состава. А без них нужно было строить, по сути, новую команду. Постепенно это стало получаться. Хорошо провели октябрь-ноябрь, собрали много очков, вошли в восьмерку, поднялись до четвертого места. К декабрьской паузе мы еще, по-моему, были в четверке, ну а потом началось то, что началось. Посыпались травмы, молодежь уехала на чемпионат мира, пытались всеми силами — меняя хоккеистов флангами, приглашая игроков из «Тороса» — удержать команду на плаву. Считаю, нам это удалось.
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
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прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
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Асаба 2017-02-03 15:14:08