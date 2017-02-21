Заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ закончились для «Салавата Юлаева» удачно. Уфимцы выиграли обе домашние встречи, победив «Ак Барс» — 3:1 и «Ладу» — 4:2, в то время как их основные конкуренты очки потеряли. В результате юлаевцы получили шестое место в Восточной конференции и серьезного соперника на первой стадии плей-офф — «Ак Барс» из Казани.

Все невезение, которое свалилось на «Салават Юлаев» в этом сезоне, словно в капле воды отразилось в одном только игровом эпизоде, произошедшем в середине первого периода матча с «Ладой». Защитник тольяттинцев Кристапс Сотниекс несильно и безобидно бросает от синей линии, а голкипер юлаевцев Сведберг спокойно отбивает шайбу подальше к бортику… Казалось бы, никаких проблем. Но здесь-то и начинается самое драматичное. Каучуковый диск попадает в судью матча и отскакивает чуть ли не на клюшку нападающего «Лады» Дениса Зернова. Естественно, тот находится один перед воротами, как результат: бросок — гол. Вроде бы курьезный и нелогичный эпизод, а сколько таких «нескладух» набралось за сезон у уфимцев!



Если говорить о плохих новостях, то, увы, и в последних двух матчах без них не обошлось. В игре с «Ак Барсом» получил травму колена нападающий Александр Нестеров, а в матче с «Ладой» — Степан Хрипунов. Понятно, что накануне плей-офф тренеры стараются не разглашать информацию о тяжести повреждений у игроков и сроках восстановления, но судя по тому, что обоих увезли со льда под руки товарищи по команде, ситуация серьезная.



Плюс к этому не суждено было сбыться тренерским надеждам, что к концу регулярки на льду наконец-то появятся травмированные хоккеисты. Восстановился, да и то относительно, центрфорвард Томаш Мертл (как признались тренеры, он вышел на лед с повышенной температурой). Евгений Бодров, Умарк, Хартикайнен, Соин — все эти ребята в лучшем случае продолжают наблюдать за игрой своих товарищей с трибун.



Но даже такая непростая диспозиция не помешала юлаевцам показать в последних домашних матчах 100-процентный результат. За счет чего удалось добиться побед? Конечно, все мы видели, насколько уфимцы аккуратно действовали в обороне в матче с казанцами. Это тот редкий случай, когда был похож на себя вратарь «СЮ» Сведберг. А в атаке хозяевам удалось наказывать соперника за малейшие ошибки — качество, которое становится в плей-офф просто бесценным. Плюс мужество ребят. Запомнился эпизод минут за пять до финальной сирены в игре с «Ладой», когда в своей зоне рухнул на лед защитник уфимцев Логинов. Но увидев оказавшуюся рядом с ним шайбу, все-таки сумел подняться и через «не могу» продолжил играть. Из таких микропобед пришли желанные результаты, не только в жестком противостоянии с «Ак Барсом», но и с «Ладой» — тольяттинцы не стали доигрывать сезон спустя рукава, а сражались до последнего, и победа над ними потребовала не меньших усилий.



Кстати, матч с «Ладой» вновь задал вратарскую загадку. Вторая пропущенная Сведбергом шайба была полностью на его совести, недаром тренеры мгновенно заменили шведского стража ворот на Гаврилова. Который хоть и вышел сухим из игры, но тревожные сомнения в надежности нашей вратарской бригады только усилил.



Вот такими противоречивыми выдались последние матчи регулярного чемпионата КХЛ. Теперь на очереди плей-офф, а это другой хоккей, другие эмоции. Еще перед матчем с «Ак Барсом» уфимские болельщики растянули над фан-сектором огромный плакат со словами: «Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза». Увидим ли мы их? Теперь пришло время получать ответы и на эти вопросы.



Положение команд Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата:

1. «Металлург» (Магнитогорск) — 124 очка. 2. «Авангард» (Омск) — 109. 3. «Ак Барс» (Казань) — 109. 4. «Трактор» (Челябинск) — 97. 5. «Барыс» (Астана) — 90. 6. «Салават Юлаев» — 88. 7. «Адмирал» (Владивосток) — 86. 8. «Куньлунь РС» (Пекин) — 83.

Прямая речь

Игорь ЗАХАРКИН,

главный тренер «Салавата Юлаева»:

— Регулярный чемпионат получился для нас очень сложным. Я предвидел это, потому что мы с прошлого сезона оставили «хвосты» с больными игроками. Рассчитывали на молодежную тройку, но к первому матчу и ее забрали в сборную. Четыре центральных нападающих прошлого сезона оказались из-за травм вне основного состава. А без них нужно было строить, по сути, новую команду. Постепенно это стало получаться. Хорошо провели октябрь-ноябрь, собрали много очков, вошли в восьмерку, поднялись до четвертого места. К декабрьской паузе мы еще, по-моему, были в четверке, ну а потом началось то, что началось. Посыпались травмы, молодежь уехала на чемпионат мира, пытались всеми силами — меняя хоккеистов флангами, приглашая игроков из «Тороса» — удержать команду на плаву. Считаю, нам это удалось.



На финише мы из 10 встреч в пяти потерпели поражения. Я не считаю матчи проигранными, когда мы уступали в овертайме или по буллитам. Для меня очень важно было, чтобы команда умела бороться до конца в любом составе. Ребята показали, что могут это делать. Мы проиграли в основное время только 20 матчей. Это примерно столько же, сколько оказалось у «Ак Барса» и «Авангарда» — топовых команд нашей конференции (у «Авангарда» — 19 таких поражений, у «Ак Барса» — 18 — В. Л.). Не думаю, что в лиге нашлось бы много команд, которые смогли бы показать такой же результат, играя фактически без первого звена. А в него у нас планировались Энгквист, Хартикайнен и Умарк, они сейчас все травмированы. Выбыл Игорь Макаров — основа второго звена с Лисиным и Бодровым. Теперь и Бодров травмирован. Не знаю, насколько сегодня «Салават Юлаев» отличается от других коллективов, которые ниже нас находятся.



К сожалению, не совсем заладилась игра у Сведберга. Мы пытались ее исправить и сейчас надеемся, что этот вратарь покажет свою высокую квалификацию. Гаврилов составил ему хорошую пару. Думаю, вдвоем они смогут выручить в случае необходимости команду.



В целом чемпионат получился трудный, но это предвиделось. Ребята прошли его достойно, это очень полезный сезон для всех. А неудачи, которые были, укрепили коллектив и сделали его более монолитным. Мы начали играть плей-офф много раньше, чем другие команды. Нам нужны были эти две победы, мы специально к ним готовились.