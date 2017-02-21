Молодым семьям уже с нынешнего года начнут выплачивать единовременное пособие в 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка, заявил глава республики Рустэм Хамитов на совещании по демографической ситуации. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, уточнил он.

Подробностей — кому, когда и на каких условиях «светит» дорогой подарок — пока нет, за исключением одной: использовать полученные средства можно будет только на улучшение жилищных условий.



Уже создана рабочая группа по вопросам демографии и повышения рождаемости. Возглавил ее вице-премьер Салават Сагитов, а в состав вошли 16 человек: заместители министров, ученые-социологи, аналитики, представители госструктур.



До 1 марта они должны разработать план по повышению рождаемости до 2020 года и внести его на рассмотрение в правительство. План призван переломить сложившуюся ситуацию, когда рождаемость падает (в минувшем году показатель снизился на 5,6 процента), а первенцы в большинстве семей появляются у родителей, когда им уже за двадцать пять лет.



Позже, на коллегии министерства молодежной политики и спорта, глава региона уточнил: на реализацию программы выплат молодым семьям при рождении ребенка будет направлено свыше 1 млрд рублей. «Такие возможности у республики есть — в прошлом году бюджет исполнен с профицитом», — подчеркнул Р. Хамитов.

А как у других?

В Москве получить единовременное пособие при рождении ребенка могут родители в возрасте до 30 лет. На первого ребенка полагается 86 тыс. рублей, на второго — 121 тыс., на третьего и последующих — 173 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге эти суммы значительно ниже: от 21,5 тыс. до 35,8 тыс. рублей.

Жительницы Пермского края при рождении первенца получат 60 тыс. рублей. Рассчитывать на них могут только мамы от 18 до 24 лет, живущие в регионе более пяти лет. При этом женщина должна состоять в браке или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство.

В Воронежской области региональный маткапитал в 117 тыс. рублей теперь выдают только малоимущим семьям, а «губернаторские» 20 тыс. рублей при рождении ребенка отменили совсем.

В Нижегородской области единовременная выплата в 25 тыс. рублей положена при рождении второго и последующих детей. Аналогичный порядок и в Сахалинской области, но сумма равна 150 тыс. рублей.

В Алтайском крае, Амурской и Брянской областях и многих других регионах «губернаторская» выплата выдается только на третьего и последующих детей. Суммы варьируются от 10 тыс. до 110 тыс. рублей, но есть регионы и с более скромными выплатами.

Кстати



В большинстве регионов потратить «губернаторскую» выплату можно на приобретение, реконструкцию и ремонт жилья, погашение кредитов, оплату детского сада или школы, лечение детей. В ряде областей средства разрешено использовать на газификацию и прокладку инженерных коммуникаций, расширение подсобного хозяйства, приобретение сельхозтехники или автомобиля. Кое-где родителям выдают карту с суммой выплаты, и они покупают на них детские товары на свой выбор.



Глас народа



«При рождении первого ребенка вам обещают помощь в 300 тысяч рублей. Повлияет ли это на ваше решение завести малыша?» — такой вопрос мы задали молодым людям, уже создавшим семьи или собирающимся это сделать. Вот что они ответили.



Ирина ТЕМИРБАЕВА,

23 года, Чишминский район:

— 300 тысяч рублей — это, конечно, здорово. Другое дело, что на эти деньги даже в деревне сейчас дом не купишь. Если, конечно, есть какие-то сбережения или родители в состоянии помочь, жилищную проблему решить можно, и эти деньги очень даже пригодятся. А что касается ребенка, то мы его в ближайшее время планируем завести в любом случае.



Алексей ТРИФОНОВ,

25 лет, Уфа:

— Рождаемость повысится, когда будет доступное жилье. Вот если бы вместо 300 тысяч рублей давали квартиру, пусть маленькую, пусть не в собственность, а по найму, это было бы другое дело. Мы, например, живем в «однушке» с родителями жены и о ребенке пока даже не заикаемся. Взваливать на себя ипотеку, чтобы расплачиваться потом всю жизнь, тоже не хотим. Да и не хватит этих 300 тысяч даже на первый взнос.



Василь ИЛЬГИЗАРОВ,

26 лет, Уфимский район:

— Мы с супругой Алиной женаты два года. Детей пока нет. Потому что хочется сначала встать на ноги, чтобы была хорошая работа, нормальная зарплата. Если все это будет, на квартиру и сами заработаем. Может быть, переедем в Москву или Питер — возможностей устроиться там гораздо больше, да и зарплаты с нашими не сравнить.



Татьяна СЕЛИВЕРСТОВА,

19 лет, Мелеуз:

— Мне кажется, вообще неправильно связывать рождение ребенка и некую сумму в деньгах, тем самым подталкивая людей к решению такого важного вопроса. У нас и так хватает таких, кто рожает детей из-за пособий. А сами дети им не нужны.



Юлия МАГАФУРОВА,

21 год, Уфа:

— Трехсот тысяч на жилье, конечно, мало, особенно в крупном городе. Вот если бы семьи не ограничивали в использовании этих денег, а разрешили тратить на то, в чем они нуждаются, — кроватки-коляски для ребенка, ремонт квартиры, мебель. Нам, например, сейчас очень нужна машина, поскольку живем в пригородном поселке. Трехсот тысяч как раз хватило бы на подержанный автомобиль.