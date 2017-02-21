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Молодым семьям уже с нынешнего года начнут выплачивать единовременное пособие в 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка, заявил глава республики Рустэм Хамитов на совещании по демографической ситуации. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, уточнил он.
Подробностей — кому, когда и на каких условиях «светит» дорогой подарок — пока нет, за исключением одной: использовать полученные средства можно будет только на улучшение жилищных условий.
А как у других?
Кстати
23 года, Чишминский район:
— 300 тысяч рублей — это, конечно, здорово. Другое дело, что на эти деньги даже в деревне сейчас дом не купишь. Если, конечно, есть какие-то сбережения или родители в состоянии помочь, жилищную проблему решить можно, и эти деньги очень даже пригодятся. А что касается ребенка, то мы его в ближайшее время планируем завести в любом случае.
25 лет, Уфа:
— Рождаемость повысится, когда будет доступное жилье. Вот если бы вместо 300 тысяч рублей давали квартиру, пусть маленькую, пусть не в собственность, а по найму, это было бы другое дело. Мы, например, живем в «однушке» с родителями жены и о ребенке пока даже не заикаемся. Взваливать на себя ипотеку, чтобы расплачиваться потом всю жизнь, тоже не хотим. Да и не хватит этих 300 тысяч даже на первый взнос.
26 лет, Уфимский район:
— Мы с супругой Алиной женаты два года. Детей пока нет. Потому что хочется сначала встать на ноги, чтобы была хорошая работа, нормальная зарплата. Если все это будет, на квартиру и сами заработаем. Может быть, переедем в Москву или Питер — возможностей устроиться там гораздо больше, да и зарплаты с нашими не сравнить.
19 лет, Мелеуз:
— Мне кажется, вообще неправильно связывать рождение ребенка и некую сумму в деньгах, тем самым подталкивая людей к решению такого важного вопроса. У нас и так хватает таких, кто рожает детей из-за пособий. А сами дети им не нужны.
21 год, Уфа:
— Трехсот тысяч на жилье, конечно, мало, особенно в крупном городе. Вот если бы семьи не ограничивали в использовании этих денег, а разрешили тратить на то, в чем они нуждаются, — кроватки-коляски для ребенка, ремонт квартиры, мебель. Нам, например, сейчас очень нужна машина, поскольку живем в пригородном поселке. Трехсот тысяч как раз хватило бы на подержанный автомобиль.
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Молодым семьям уже с нынешнего года начнут выплачивать единовременное пособие в 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка, заявил глава республики Рустэм Хамитов на совещании по демографической ситуации. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, уточнил он.
Подробностей — кому, когда и на каких условиях «светит» дорогой подарок — пока нет, за исключением одной: использовать полученные средства можно будет только на улучшение жилищных условий.
А как у других?
Кстати
23 года, Чишминский район:
— 300 тысяч рублей — это, конечно, здорово. Другое дело, что на эти деньги даже в деревне сейчас дом не купишь. Если, конечно, есть какие-то сбережения или родители в состоянии помочь, жилищную проблему решить можно, и эти деньги очень даже пригодятся. А что касается ребенка, то мы его в ближайшее время планируем завести в любом случае.
25 лет, Уфа:
— Рождаемость повысится, когда будет доступное жилье. Вот если бы вместо 300 тысяч рублей давали квартиру, пусть маленькую, пусть не в собственность, а по найму, это было бы другое дело. Мы, например, живем в «однушке» с родителями жены и о ребенке пока даже не заикаемся. Взваливать на себя ипотеку, чтобы расплачиваться потом всю жизнь, тоже не хотим. Да и не хватит этих 300 тысяч даже на первый взнос.
26 лет, Уфимский район:
— Мы с супругой Алиной женаты два года. Детей пока нет. Потому что хочется сначала встать на ноги, чтобы была хорошая работа, нормальная зарплата. Если все это будет, на квартиру и сами заработаем. Может быть, переедем в Москву или Питер — возможностей устроиться там гораздо больше, да и зарплаты с нашими не сравнить.
19 лет, Мелеуз:
— Мне кажется, вообще неправильно связывать рождение ребенка и некую сумму в деньгах, тем самым подталкивая людей к решению такого важного вопроса. У нас и так хватает таких, кто рожает детей из-за пособий. А сами дети им не нужны.
21 год, Уфа:
— Трехсот тысяч на жилье, конечно, мало, особенно в крупном городе. Вот если бы семьи не ограничивали в использовании этих денег, а разрешили тратить на то, в чем они нуждаются, — кроватки-коляски для ребенка, ремонт квартиры, мебель. Нам, например, сейчас очень нужна машина, поскольку живем в пригородном поселке. Трехсот тысяч как раз хватило бы на подержанный автомобиль.
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
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