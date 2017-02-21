"Resbash"-Cоциум - Триста тысяч за первенца
НОВОСТИ
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21.02.17 16:41
Реку Стерлю почистят и углубят
21.02.17 16:25
В Башкирии вырос объем инвестиций
21.02.17 15:50
В Башкирии стало больше субъектов малого и среднего бизнеса
21.02.17 14:38
Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России
21.02.17 14:27
Жители Башкирии смогут оформить пособия через региональный портал госуслуг
21.02.17 14:17
В Уфе «моржи» устроят суточный заплыв
21.02.17 14:17
В Уфе на Масленицу пройдут гуляния
21.02.17 14:13
Певица Альфия Каримова выступила в Лондоне с сольным концертом
21.02.17 14:07
Житель Башкирии зарезал 89-летнюю женщину
21.02.17 13:37
В Уфимском районе водитель «Дастера» погиб в столкновении с «Мицубиси»
21.02.17 13:32
В прошлом году доходы республики были больше расходов
21.02.17 12:34
В Башкирии может появиться представительство посольства Узбекистана
21.02.17 12:16
Константин Толкачёв обсуждал в Афинах вопросы миграционной политики
21.02.17 11:32
В Башкирии снизилось количество и повысилась раскрываемость преступлений
21.02.17 11:26
Уфа получит федеральные средства на благоустройство парка «Кашкадан» и набережной Уфимки
21.02.17 11:25
В Уфе инвалид-колясочник добился оборудования пандуса через суд
21.02.17 10:55
В Салавате задержали злоумышленников, за ночь совершивших три грабежа
21.02.17 10:40
В Башкирии пассажирка «Гранты» погибла в столкновении с «Пассатом»
21.02.17 10:25
Сибай вышел на финишную прямую по переселению горожан из аварийного жилья
20.02.17 15:53
Уфимец заявил об угоне, чтобы не давать машину жене
20.02.17 15:51
Уфимец предстанет перед судом за выкуренный вместе со знакомым наркотик
20.02.17 15:31
В Уфе на женщину упал с крыши снег
20.02.17 15:30
В День защитника Отечества на аэродроме «Забельский» пройдёт фестиваль «Патриот»
20.02.17 13:49
Отцовская любовь по-баймакски
20.02.17 13:45
В прошлом году жители республики сдали более 300 единиц незаконного оружия
20.02.17 13:14
В Благовещенске автоворы вскрыли «Оку», чтобы угнать «Жигули»
20.02.17 12:50
В школах Башкирии пройдут экоуроки
20.02.17 12:22
В Уфе на лошадях и пони будут катать по правилам
20.02.17 12:12
В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
20.02.17 12:01
В Башкирии мужчина взял в аренду «Киа Церато» и продал её в Беларуси
20.02.17 11:44
В Башкирии Росреестр начал консультировать онлайн
20.02.17 11:43
В Давлеканово свадебный гость попал в ДТП на угнанной иномарке
20.02.17 11:01
Opel Meriva попал под отзыв
20.02.17 10:53
На трассе в Башкирии сгорели две автоцистерны с пропаном
20.02.17 10:45
В республике по программе поддержки местных инициатив отремонтировали 56 сельских клубов
20.02.17 10:40
В Уфе два человека пострадали в столкновении «Дастера» и «Ленд Крузера»
20.02.17 10:32
В Уфе женщина за рулём «Судзуки» сбила 4-летнего мальчика
20.02.17 10:12
Уфимец приговорён к трём годам колонии за смертельное ДТП
20.02.17 10:04
В селе Верхние Татышлы открылся кинозал
20.02.17 10:04
В Белорецком районе в ДТП погиб пассажир «ВАЗа»
19.02.17 15:47
В Башкирии более пятисот учащихся продемонстрировали владение рабочими профессиями на чемпионате WorldSkills Russia
19.02.17 12:00
Республика Башкортостан вошла в десятку самых читающих регионов страны
19.02.17 11:17
В Стерлитамаке совершено нападение на круглосуточный магазин
19.02.17 01:16
Рустэм Хамитов поздравил уфимского биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете на ЧМ
19.02.17 01:05
Антон Бабиков: «В эстафете больше всего чувствуешь волнение»
19.02.17 00:51
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
19.02.17 00:33
Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
18.02.17 23:09
Владимир Колокольцев вручил нагрудный знак «Горячее сердце» школьнику из Башкирии
18.02.17 17:57
В Иглинском районе в столкновении с «Мицубиси» погиб пассажир «Оки»
18.02.17 17:53
В Башкирии устанавливается личность насмерть сбитого пешехода
18.02.17 14:47
В Башкирии обнаружили иномарку, похищенную в Ивановской области
18.02.17 14:42
В Башкирии ученика колледжа ограбили, пригрозив отвёрткой и молотком
18.02.17 12:15
В России отзовут Lamborghini, которые могут загореться
18.02.17 11:44
В Благовещенском районе пропали двое подростков
18.02.17 11:29
В Уфе полиция разыскивает угнанный санитарный прицеп
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