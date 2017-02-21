В удивительное время мы живем. Капитализация американских компаний на прошлой неделе превысила 20 трлн долларов. Для сравнения: стоимость активов российского рынка по индексу ММВБ составляет немногим более 10 трлн. И не долларов, а рублей. Но здесь хотя бы нет явных проблем с надуванием финансового пузыря, если рассматривать соотношение капитализации рынков к ВВП.

У нас оно 1 к 8.То есть стоимость активов крупнейших российских компаний в восемь раз меньше стоимости всех товаров и услуг, производимых на территории России (10 трлн против 80). И это норма.



Зато в США оно даже и не 1 к 1, а $20 трлн против $18 трлн! И это предвестник беды.



Соглашусь: возможно, не скорой. Ведь и у машины с отказавшими тормозами препятствие на пути вырастает не сразу. Но происходит это неизбежно.



Раж спекулятивной наживы, как и в случае с предыдущим экономическим, часто называемым ипотечным, кризисом, вынуждает инвесторов закрывать глаза на фундаментальные основания для роста.



Ценные бумаги, имеющие ценность лишь до поры, пока не «рухнул» ключевой актив всей цепочки, вновь в цене. И вновь, по словам экспертов и рейтинговых агентств, они имеют «хорошие перспективы».



Простите, но у меня возникает чувство дежавю.



Современный мир проходил это в 2007 году. А вот, скажем, деды-прадеды — за пару лет до наступления Великой депрессии.



Шальные и «дешевые» деньги (сегодняшним днем это средства банков, полученные от монетарных властей) создают воронку, куда уже затягиваются средства инвесторов — вдумчивых и осторожных, но уставших находиться в стороне от безумного праздника на «вечнорастущем» рынке. Строится МММ всемирного масштаба.



Итогом же станет разорение — из-за сворачивания позиций крупными игроками в преддверии неминуемого повышения процентных ставок или нам пока неизвестных причин. И зарок — «более на грабли не наступать».



Но это потом, когда развеется дым пожарищ.



Делать же выводы до наступления этого момента большинство на финансовых рынках не считает нужным.



А потому и растем. На обещаниях Трампа снизить налоги, на ослаблении ближневосточной напряженности, на прогнозах и рейтингах — да на всем, что говорит нам о перспективах.



Тревожные данные по экспорту-импорту, размеру инвестиций, статистике по рынку труда и потребления гонятся прочь.



Удивительное время. Время, когда холодная голова всухую проигрывает горячему сердцу, а дрожащие в предвкушении руки тянутся ко всему.



Но оно кончится. И наша единственная задача — в нем не остаться, ведь предупреждений и заботливо расставленных знаков «Осторожно, обвал» здесь не будет.



К слову, не так давно призывавший инвесторов вкладываться в российские активы, верить в силу рубля и стабилизацию отечественной экономики молодой министр экономразвития РФ Максим Орешкин заявил: «Мы считаем, что укрепление (курса рубля — ред.), которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами».



А вот подобных заявлений ждать стоит. Противоречивых, на все случаи жизни, по сути, не говорящих нам ничего.



Лишь подтверждающих, что верить можно только своим глазам и накопленному опыту.