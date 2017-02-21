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Караидельцы к выбору инвесторов теперь относятся осторожно. Обожглись уже, говорят. И рассказывают, как с десяток лет назад одна крупная лесопромышленная компания вошла в район с амбициозными планами, обещавшими превратить эти территории в предмет зависти соседей. Планы остались на бумаге, а полученные делянки леса инвестор передал в субаренду другим потребителям. «Такие отношения нас не устраивают, — говорит глава Караидельского района Ильдар Гарифуллин. — Поэтому мы намерены пересмотреть договор». В общем, здесь ждут инвесторов, ответственных за данные обещания.
Топор остаётся главным инструментом
Лесное поле
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
прохожий()2017-02-21 15:59:55
В нашем районе заготавливается и вывозится в Оренбургскую (в основном) ,до ста тысяч кубометров древесины, преимущественно сосны...Переработки леса практически нет--лишь небольшие объёмы его превращаются в доски, тёс, брус... И лишь в случае наличия адресного заказа на продукцию подобного рода. С десяток лет назад владеть пилорамой было сладкой мечтой каждого заготовителя...Сегодня уже всё представляется по-другому: лесопильные машины простаивают в бездействии...многие из деловых мужиков тяготятся наличием такого оборудования и стремятся избавиться от него как можно скорее...пусть даже при неком убытке для себя при свершении торговой операции. А всё потому, что лес-кругляк даёт наибольшую прибыль при абсолютно малых материальных, финансовых, физических затратах при производстве единицы продукции...Трём рабочим в делянке надо не более 20 минут. чтобы дерево в два кубометра объёмом свалить с корня, обрубить сучки, разрезать на брёвна заказанного размера и погрузить на платорформу грузовика, прибывшего из степных пределов...И положить в карман шесть тысяч рублей---нынешняя рыночная цена кубометра сосны---три тысячи рублей...Один грузовик берёт на свои плечи до тридцати кубометров леса...Трое рабочих-лесорубов за день заготавливают 100-120 кубометров древесины, принося тем хозяину более трёхсот тысяч рублей ежедневной выручки! При такой доходности кто будет заморачивать себя проблемами лесопереработки? Господа предпрениматели и без неё себя очень даже хорошо чувствуют и живут...Какие бы грандиозные планы ни строили большие начальники относительно милого им "комплексного использования лесных ресурсов". всегда и везде будет так, как наиболее выгодно Его Величеству Капиталу!
Караидельцы к выбору инвесторов теперь относятся осторожно. Обожглись уже, говорят. И рассказывают, как с десяток лет назад одна крупная лесопромышленная компания вошла в район с амбициозными планами, обещавшими превратить эти территории в предмет зависти соседей. Планы остались на бумаге, а полученные делянки леса инвестор передал в субаренду другим потребителям. «Такие отношения нас не устраивают, — говорит глава Караидельского района Ильдар Гарифуллин. — Поэтому мы намерены пересмотреть договор». В общем, здесь ждут инвесторов, ответственных за данные обещания.
Топор остаётся главным инструментом
Лесное поле
Опубликовано: 21.02.17 (10:05) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
прохожий()2017-02-21 15:59:55
В нашем районе заготавливается и вывозится в Оренбургскую (в основном) ,до ста тысяч кубометров древесины, преимущественно сосны...Переработки леса практически нет--лишь небольшие объёмы его превращаются в доски, тёс, брус... И лишь в случае наличия адресного заказа на продукцию подобного рода. С десяток лет назад владеть пилорамой было сладкой мечтой каждого заготовителя...Сегодня уже всё представляется по-другому: лесопильные машины простаивают в бездействии...многие из деловых мужиков тяготятся наличием такого оборудования и стремятся избавиться от него как можно скорее...пусть даже при неком убытке для себя при свершении торговой операции. А всё потому, что лес-кругляк даёт наибольшую прибыль при абсолютно малых материальных, финансовых, физических затратах при производстве единицы продукции...Трём рабочим в делянке надо не более 20 минут. чтобы дерево в два кубометра объёмом свалить с корня, обрубить сучки, разрезать на брёвна заказанного размера и погрузить на платорформу грузовика, прибывшего из степных пределов...И положить в карман шесть тысяч рублей---нынешняя рыночная цена кубометра сосны---три тысячи рублей...Один грузовик берёт на свои плечи до тридцати кубометров леса...Трое рабочих-лесорубов за день заготавливают 100-120 кубометров древесины, принося тем хозяину более трёхсот тысяч рублей ежедневной выручки! При такой доходности кто будет заморачивать себя проблемами лесопереработки? Господа предпрениматели и без неё себя очень даже хорошо чувствуют и живут...Какие бы грандиозные планы ни строили большие начальники относительно милого им "комплексного использования лесных ресурсов". всегда и везде будет так, как наиболее выгодно Его Величеству Капиталу!
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
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прохожий 2017-01-13 09:29:30
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08