Если Спящую красавицу благословила в колыбели целая толпа фей, то маленького Сашу Федеряева, несомненно, нежно чмокнули в макушку две уважаемые дамы — муза трагедии Мельпомена и муза комедии Талия. Но даже если бы он не стремился с юных лет к сцене, какой-нибудь театральный деятель наверняка положил бы глаз на его нестандартную, брутальную, как ныне говорят, внешность артиста, на эту шапку длинных кудрей и увлек его в круговорот творческой жизни. Кудри кудрями, но у Федеряева обнаружился еще и недюжинный талант, чему подтверждением отзывы благодарных зрителей: «Понравилась его роль в «Палате...», верю!!!»

«Душа обязана трудиться»

— В далеком советском детстве девочки поголовно хотели в актрисы, а мальчики вроде в космонавты. Вас-то что в космос не тянуло?



— Самодеятельностью я увлекся в школе. Тогда в моде были агитбригады: мы много ездили по стройкам, буровым, по производствам, пели, плясали, стихи читали. Родители были недовольны: отец-нефтяник, конечно, мечтал, что я его делу буду наследник и продолжатель. Потом увидели меня в театре и поняли, что сын был прав — и счастлив этим. Самое страшное — случайно попасть в профессию. Сами мучаются и других мучают.



В десятом классе решил поступить на подготовительное отделение института искусств в Уфе. Жили мы тогда в Нефтекамске, и я, параллельно учась в школе, летал на самолете в столицу. Тогда такое было возможно. Потом на первый курс поступил. Кстати, в ДК «Нефтяник» у нас имелся свой театр — и какой: знаменитый театр Петра Шеина. Он потом в Уфу переместился. Я и там успел повыступать. Хотя в вузе нас уже ломали: лепили настоящих артистов.



— А как вам Шеин? Суров, говорят, был?



— Нормальный мужик, суровый, да. А как иначе? Все режиссеры должны быть в той или иной мере деспотичными. Театральный коллектив разношерстный, эмоциона



— Сложно было поступать, подготовительные курсы как-то помогли?



— Помогли, конечно. Конкурс был 15 — 17 человек на место. Меня взяли практически по результатам выпускных экзаменов на подготовительных курсах.



— Вы начинали у прекрасного педагога Павла Мельниченко...



— Во-первых, он сразу дал нам понять, в интеллигентной форме, что все мы неучи. Да так оно и было. Учил тому, что книжки надо читать. Я и читал. Начиная с античной литературы и до «Мастера и Маргариты» на сигаретной бумаге — Булгаков тогда еще под запретом был. Мельниченко учил нас живопись понимать и различать ее жанры. Открыл Брейгелей — и старшего, и младшего, Босха. У него много было художественных альбомов. Вот благодаря ему мы из Уфы и не дергались — ни в Москву, ни в Ленинград. От такого-то добра! Он водил нас по Старой Уфе. Тогда сохранилось еще много исторических зданий, а Мельниченко прекрасно знал купеческую Уфу и рассказывал нам истории о ней.



Он ненавязчиво, мягко разбирал нашу игру. Большой, интеллигентный, бородатый... Нам повезло прямо в начале пути.



Третий банан в шестом ряду



— А как случилось, что первый раз вы вышли на профессиональную сцену в театре оперы и балета?



— Мы в мимансе трудились. Институт-то через дорогу. Ходили с алебардами в массовке, опера — действо густонаселенное, нам там место обязательно находилось. Было интересно, мы не считали, что вот, мол, играю третьего банана в шестом ряду. Это был прекрасный опыт движения на сцене, умения не наступить на кого-то, не тянуть одеяло на себя. А полный зал народу — всегда адреналин.



— Так вы и сами поете — дипломант Всесоюзного конкурса актерской песни имени Андрея Миронова.



— Я написал тогда инсценировку «Веселый нищий» на стихи Роберта Бернса, за нее приз и получили. Ездил я не один — ездили кучкой. Стали лауреатами — за оригинальность, за театральность. Елена Камбурова была маленько против. Считала, что артисты должны поодиночке талантами блистать, но ей возразили. Конкурс же мироновский, а у него каждая песня — спектакль, что мы и сделали.



— А еще вы пишете стихи. Как они к вам прилетают: вдохновение, результат каких-то размышлений, снятся, может быть?



— Учителя хорошие были: ранний Блок, Бодлер, словом, декаданс. Среди творческой молодежи декаданс вообще в моде был. Мы собирались вместе, читали стихи, еще непризнанные художники показывали свои работы, обсуждали друг друга. Богема. Сейчас почти никого не осталось: кто в столицах, кто в заграницах. Иных уж нет.

Участвовали в юморинах. И нас даже запрещали — большие крамольники были.



У меня вышли две книги стихов, готовилась третья, но я бросил стихи — легкость ушла, и я не стал ничего вымучивать. Раньше писал очень легко. И снились мне строчки тоже. Поэму «Сказание о пылком Абду-Малеке и о луноликой Зану» мне вообще будто кто-то надиктовал, как Ричарду Баху — «Чайку по имени Джонатан Ливингстон». Ну, было — и ушло. Может, вернется...



«Иностранный шпион»



— Правда или актерская байка, что после армии на офицерских сборах в Душанбе вас задержали сотрудники КГБ по подозрению в шпионаже?



— Истинная правда. Я оказался похож на фоторобот: мое лицо, только с бородой. Да еще был я загорелый после Афгана. В Душанбе приняли сигнал, что двое «ненаших» перешли границу. А мы каждый вечер в ресторане сидели, отмечали тот факт, что живы остались. Там меня и повязали. С группой захвата, с автоматами. Ночь промурыжили, утром отпустили. Сигареты отняли.



— Висит-таки на вас ярлык артиста с отрицательным обаянием, хотя в репертуаре роли самые разноплановые: Шантеклер в одноименном спектакле, сразу несколько ролей в «Кавказском меловом круге», доктор Гиббс в «Нашем городке», Петруччо в «Укрощении строптивой», Мизгирь в «Снегурочке».



— Если сказки считать, ролей больше ста. И это нормально: если ты профессиональный актер, то должен играть разные роли. Недотягиваешь до уровня профессионала, на тебе крест поставят, и будешь играть всю жизнь одно и то же по типажу.



— А легко перемещаться из трагедии в комедию или в сказку?



— Нелегко, но очень интересно. Надо себя ломать, все в себе ломать. Когда внутри все бурлит и переваривается — это здорово, а вот когда пусто и камень — надо менять профессию. За то я свою работу и люблю, что могу быть разным.



— Для детей очень сложно играть? Изменились ли юные театралы?



— Это самое трудное. Если ты не захватил зал, неинтересен, невыразителен, считай, что можно просто гнать текст, тебя не видят, а вся жизнь бурлит в зале. Дети — самый честный зритель. Хотя это и от воспитания зависит. В Черниковке детки нас монетками забрасывали, старайся — не старайся. Веселый город!



Администраторы рассказывали: когда Безруков приезжал, полдействия прошло, заходят люди. Они им: «Вы же опоздали, уже много времени прошло». А они: «На фиг нам этот спектакль. Мы на Безрукова пришли посмотреть вживую».



Подтянуть народ к искусству



— В вас оседает что-то от созданного вами образа?



— Каждая роль, как маленькая жизнь. После «Маскарада», например, я вообще не могу разговаривать. Я никакой, опустошенный. Прихожу домой, молчу, включаю телевизор и под его бормотание возвращаюсь.



Я стараюсь, чтобы мои роли были непохожи одна на другую. Спорю с приезжими режиссерами, если такой типаж уже играл. Мне это неинтересно, да и зрителю тоскливо: ну что Федеряев один костюм на другой сменил, а все тот же. Если мне неинтересно — тогда это просто работа. Не творчество.



— «Отцы и дети» — достаточно авангардный спектакль. Чего вы никогда не сделали бы на сцене?



— «Отцы и дети» — очень авторский спектакль, поставленный диктатором, с которым мы ничего не смогли сделать. Там три «живых» персонажа: Базаров, отец и мать.



А к экспериментам отношусь нормально — лишь бы не пошло было. Для пошлости много ума не надо. Люди недалекого ума смеются, успех в кармане. Это неправильно. Не искусство надо опускать до народа, а народ подтягивать к искусству.



Билеты по 10 тысяч мы себе позволить не можем



— Вы всю жизнь служите в одном театре. «Налево» ходили только в кино. Не было ли желания поменять место?



— Были такие крамольные мысли, но, наверное, я сейчас тяжелый на подъем. В молодости и мыслей таких не возникало: очень дружный был коллектив. Даже Новый год — семейный праздник — справляли в Доме актера. И вообще: кому-то нужен новый коллектив, а у меня все время — разные роли!



— По-вашему, театр все же должен быть стационарным?



— Такие театры вообще основа русского театрального искусства. Антреприза — это, на мой взгляд, когда люди собираются ради денег. Да и весь город они обслужить не могут. Кстати, насчет тех же денег: у нас и цены ниже. И репертуар на разные вкусы, на разного зрителя рассчитан. Вот те же «Отцы и дети» поставлены необычно — вовсю ходит молодежь, хоть так приобщаясь к классике. А в антрепризе преобладают комедии, развлекаловка. В принципе стационарный театр всегда был именно российской фишкой. В Европе это было явлением единичным. Несколько лет назад наши чинуши хотели пустить все театры в свободное плавание. Это была бы трагедия: финансов на выживание у нас не хватило бы. А билеты по 10 тысяч мы себе позволить не можем.Театр попросту закрыли бы и устроили развлекательный центр или кабак.



— Репертуар у вас действительно разнообразный. Считаете, все уже сыграли или гложет-таки творческая неудоворенность?



— Если успокоился, надо ставить точку и увольняться. Я очень люблю пьесы в стихах. Это заставляет трудиться: стихотворный текст очень сложен для произнесения. Это большая работа, а когда большая работа — значит, актер растет.