На днях ряды республиканских железнодорожников пополнили еще 79 человек. Они вышли из стен уфимского профтехлицея № 44, который единственный в регионе готовит помощников машинистов электро- и тепловозов. Поэтому на учебу сюда ребята едут со всей республики.

Правда, как говорит заместитель директора Явдат Залилов, на протяжении нескольких последних лет в группах наблюдается недобор. В первую очередь это связано с демографией, а во-вторых, с тем, что рабочие профессии сейчас как-то не в чести. «Молодежь стремится в вузы и колледжи, быть работягой желающих мало», — отмечает он.



А между тем машинисты и помощники — одни из самых высокооплачиваемых профессий на «железке». На электровозах вчерашние выпускники сразу же начнут получать как минимум тридцать пять — сорок тысяч рублей, на тепловозах 25 — 30 тысяч. Для парней, многих из которых матери растили в одиночку, это весьма приличные деньги.



Из 79 человек 20 будут «тепловозниками». Это ребята из Стерлитамака и его окрестностей, которые еще при поступлении изъявили такое желание. Правда, оно обусловлено спецификой, поскольку электровозы в тех краях не ходят. Остальных хлопцев ждет уфимское депо, хотя за контроллер сядут не все.



«В машинисты очень жесткий отбор по здоровью, — говорит Явдат Залилов. — Поэтому нет гарантии, что его пройдут абсолютно все. Однако и это предусмотрено. Парни получают сразу две специальности. Вторая — слесарь по ремонту локомотивов. Те, кто не попадет в поездные бригады, могут работать в цехе. Или, как говорят железнодорожники, на земле».



Зарплата «на земле» несколько ниже, но и работа попроще. Хотя ни там, ни тут случайных людей нет. Как говорят, они быстро уходят или же все равно «засветятся». Рассказывают, что не так давно машинист с помощником проскочили красный сигнал, потому что смотрели не на пути, а в экраны своих... смартфонов. Естественно, на «железке» они больше не работают. Также среди помощников ходит легенда, что в 80-е один юморной хлопец решил уйти с электровозов и написал заявление об уходе. Но в конце сделал «веселую» приписку: «Пусть здесь работают негры...» А когда решил вернуться обратно, его, конечно же, не взяли. Сказали, что «негры» прекрасно обойдутся без него.



Итак, дипломы в кармане, впереди — пути. Если не все, то железнодорожные почти наверняка.