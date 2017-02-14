На республиканском конкурсе воспитателей Ирина Ильясова из стерлитамакского детского сада № 33 стала абсолютным победителем.

Зигзаг судьбы



В юности Ирина мечтала стать врачом. Но на вступительных экзаменах возникли проблемы с иностранным языком. Чтобы не терять год, подала документы в Стерлитамакское педучилище, тем более что там готовили специалистов сразу по двум профилям — иностранному языку и педагогике. Мечталось: освою немецкий и снова попробую поступить в медицинский. Однако как раз педагогика показалась первокурснице небезынтересной. Ее преподавала Ирина Науман, да так увлекательно, что желание стать врачом как-то пропало само собой. А Ирина тем временем с головой погрузилась еще в один предмет. Курс детской литературы читала Антонина Усевич. Она уводила вроде бы уже вполне взрослых студентов в прекрасный мир детских стихов, сказок, фантастических приключений. На третьем курсе Ирина участвовала в Республиканском конкурсе педагогического мастерства, где получила свой первый Гран-при.



«Наверное, наша судьба лучше нас самих все знает, — говорит Ирина Адхамовна, — куда и как повернуть».



Наука в коротких штанишках



Что греха таить — попадаются среди педагогов и случайные люди, не обладающие главным даром учителя: любовью к детям. Для них мелкие граждане — невоспитанные, нелюбопытные, читать не любят и учиться не хотят.



Ирина Адхамовна категорически не согласна с таким отношением к детям:

— Ребятишки — это любознательные почемучки, выдумщики, которым хочется раскрасить скучный мир взрослых яркими фантазиями. Суть педагогического мастерства — это профессиональное знание педагогики и детской психологии плюс желание учиться постоянно и у каждого. В том числе и у детей.



По мнению Ирины, детский сад — как раз то самое место, где и надо начинать говорить о столь серьезном предмете, как наука:



— Сначала мы учимся добывать информацию. Например, берем тему «Радуга». Подбираем ассоциации: радуга разноцветная, состоит из семи цветов, появляется после дождя. Ставим проблему: можем ли мы увидеть радугу дома? От какого слова произошло такое название? Затем возвращаемся к началу. Делаем радугу сами, направляя свет фонарика на компьютерный диск. Радуемся полученному результату и попутно узнаем: так «радуга» и происходит от слова «радость»!



Причины того, что дело не идет, бывают разные. Самая, пожалуй, главная — неверие в себя, рожденное из страха получить очередную двойку и быть наказанным. К сожалению, некоторые педагоги об этом забывают, думая, что очередной разнос заставит ребенка взяться за ум. Стопроцентный успех гарантирует не страх, не зубрежка, не самоосуждение, а радость, пусть от самой незначительной удачи.



Карлсон-либерал



Что в дефиците у воспитателей и учителей — так это время. Так нужны ли педагогические конкурсы, которые его отнимают?



Ирина считает: «Безусловно! Мало того, что я узнала много нового, интересного и полезного. Сама подготовка к нему была серьезной проверкой моего профессионализма. Например, нужно было написать эссе «Я — воспитатель» и снять видеоролик о своей работе. Мы с группой поддержки — старшими воспитателями из стерлитамакских садиков — придумали наложить нашу версию на сюжет мультфильма «Малыш и Карлсон». Сначала я появилась в роли Фрекен Бок и показала во всей красе авторитарную педагогику. Потом стала Карлсоном — представителем либерально-попустительского воспитания. В заключение предстала в собственном обличии и показала, как реально работаю с детьми, родителями, коллегами.



Или занятие по теме «Осень». Его нужно было провести с трехлетними детьми. На подготовку давался один день. Мы с группой поддержки устроили на скатерти-самобранке живописный хаос из овощей, фруктов, листьев, теплой осенней одежки. Деткам нужно было навести порядок. Сначала они выбрали фрукты и «варили» компот. «Мариновали» овощи. Надели на куклу теплые вещи, чтобы она могла отправиться на прогулку. За работу получили по яблоку.



Что дальше? А дальше Всероссийский конкурс!»