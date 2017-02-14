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У Даши из Салавата врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Девочка быстро устает, если немного пробежится, дыхание у нее становится тяжелым, на ладошках и лице выступает пот. Дашино сердце испытывает перегрузки, органам и тканям не хватает кислорода. Девочке поможет срочная операция.
— Даше требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и будет нормально расти и развиваться.
Тимур Садртдинов, 6 лет, врождённый
Еще в роддоме у сына заподозрили порок сердца. Нас перевели в Уфу в Республиканский кардиологический центр (РКЦ), там обследовали Тимура и поставили диагноз «порок сердца, дефект межпредсердной перегородки». С первого месяца жизни сын наблюдается у кардиолога, регулярно проходит обследования, принимает лекарства. Сейчас Тимур ходит в детский сад, любит играть с ребятами. Он общительный и веселый мальчик. Но болезнь отнимает силы. Сын стал часто жаловаться на усталость, у него появляется одышка, начали синеть губы, не проходит затяжной кашель. Врачи говорят, что Тимуру нужна срочная эндоваскулярная операция. Ее сделают за счет средств бюджета, но надо оплатить окклюдер — имплант, с помощью которого закроют дефект. А купить окклюдер мы не можем. Растим двоих сыновей, зарплаты у нас с мужем небольшие. Без участия добрых людей не удастся собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!
— Тимуру необходимо срочно провести операцию — эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера, закрыть дефект в сердце. Это поможет избежать развития опасных осложнений. После щадящей операции мальчик быстро восстановится.
Как помочь Даше и Тимуру
Окклюдер для операции Милане Исмагиловой оплачен
12 января в газете «Республика Башкортостан», на сайте resbash.ru, в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю шестилетней Миланы Исмагиловой («Силы на исходе», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: Милану преследуют приступы одышки, она быстро устает, сердце девочки работает с перегрузками. Милане требуется срочная эндоваскулярная операция. Провести ее за счет бюджета готовы в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Но надо оплатить окклюдер — имплант, с помощью которого закроют дефект в сердце. А у родителей Миланы нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Альбина, мама Миланы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
У Даши из Салавата врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Девочка быстро устает, если немного пробежится, дыхание у нее становится тяжелым, на ладошках и лице выступает пот. Дашино сердце испытывает перегрузки, органам и тканям не хватает кислорода. Девочке поможет срочная операция.
— Даше требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и будет нормально расти и развиваться.
Тимур Садртдинов, 6 лет, врождённый
Еще в роддоме у сына заподозрили порок сердца. Нас перевели в Уфу в Республиканский кардиологический центр (РКЦ), там обследовали Тимура и поставили диагноз «порок сердца, дефект межпредсердной перегородки». С первого месяца жизни сын наблюдается у кардиолога, регулярно проходит обследования, принимает лекарства. Сейчас Тимур ходит в детский сад, любит играть с ребятами. Он общительный и веселый мальчик. Но болезнь отнимает силы. Сын стал часто жаловаться на усталость, у него появляется одышка, начали синеть губы, не проходит затяжной кашель. Врачи говорят, что Тимуру нужна срочная эндоваскулярная операция. Ее сделают за счет средств бюджета, но надо оплатить окклюдер — имплант, с помощью которого закроют дефект. А купить окклюдер мы не можем. Растим двоих сыновей, зарплаты у нас с мужем небольшие. Без участия добрых людей не удастся собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!
— Тимуру необходимо срочно провести операцию — эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера, закрыть дефект в сердце. Это поможет избежать развития опасных осложнений. После щадящей операции мальчик быстро восстановится.
Как помочь Даше и Тимуру
Окклюдер для операции Милане Исмагиловой оплачен
12 января в газете «Республика Башкортостан», на сайте resbash.ru, в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю шестилетней Миланы Исмагиловой («Силы на исходе», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: Милану преследуют приступы одышки, она быстро устает, сердце девочки работает с перегрузками. Милане требуется срочная эндоваскулярная операция. Провести ее за счет бюджета готовы в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Но надо оплатить окклюдер — имплант, с помощью которого закроют дефект в сердце. А у родителей Миланы нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Альбина, мама Миланы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
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17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
AHOHC
AHOHC
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
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В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
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Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03