У Даши из Салавата врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Девочка быстро устает, если немного пробежится, дыхание у нее становится тяжелым, на ладошках и лице выступает пот. Дашино сердце испытывает перегрузки, органам и тканям не хватает кислорода. Девочке поможет срочная операция.



Этой зимой Даша встала на коньки, но пока неуверенно чувствует себя на льду. Однако падения и ушибы ее не пугают, девочка поднимается и продолжает учиться кататься, мама или папа все время рядом. Только одно Даше не нравится: каждые 10 — 15 минут приходится делать перерыв: она устает, выбивается из сил, начинает тяжело дышать. Надо присесть на скамеечку, отдохнуть.



— Дочка у нас любознательная, активная, ей все хочется попробовать. Она обожает бассейн, любит смотреть танцы, сама пробует танцевать, теперь вот и коньки, — рассказывает Елизавета, мама Даши. — Сложно ее удержать, но приходится ограничивать во всем: и в спортивных занятиях, и в активных играх. Состояние дочки в последнее время заметно ухудшается.



Порок сердца — открытый артериальный проток — у Даши обнаружили три года назад. Из-за проблем с пищеварением девочку положили в районную больницу Салавата. Во время обследования врач услышала шумы в сердце. И сразу после выписки мама с дочкой поехали в Уфу в Республиканский кардиологический центр (РКЦ). Здесь диагностировали порок сердца.



— Уфимские кардиологи нам сразу сообщили, что без операции не обойтись. В Дашином случае дефект сам собой не закроется. Лекарства не помогут. Но мы все равно очень надеялись, что удастся избежать операции, — вспоминает Елизавета. — Каждый год возили дочку в Уфу на обследование. Каждый раз надеялись на чудо! Но увы... Дефект увеличивается, сердце дочки уже работает с перегрузками. Врачи говорят, медлить нельзя, надо срочно оперировать. Операцию сделают за счет государственных средств щадящим, эндоваскулярным методом. Только вот надо оплатить окклюдер — специальный имплант, им закроют дефект в сердце. Он не оплачивается из бюджета. А стоит очень дорого. Нам с мужем не собрать нужную сумму. У нас две маленькие дочки, младшей, Катерине, еще нет и годика. Я не работаю, занимаюсь малышками. Заработков мужа хватает только на самое необходимое. Все наши мысли об одном: как помочь нашей Даше. У нее есть все шансы на здоровое и счастливое будущее. Главное — вовремя сделать операцию.



Ольга КЛИМОВА.



Для спасения Даши Соболевой не хватает 339 200 руб.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Даше требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и будет нормально расти и развиваться.



Цена окклюдера — 339 200 руб.



Дорогие друзья! Если вы решите помочь Даше Соболевой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа.



А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение.



Экспертная

группа Русфонда.

Тимур Садртдинов, 6 лет, врождённый

порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер.

285 600 руб.

Еще в роддоме у сына заподозрили порок сердца. Нас перевели в Уфу в Республиканский кардиологический центр (РКЦ), там обследовали Тимура и поставили диагноз «порок сердца, дефект межпредсердной перегородки». С первого месяца жизни сын наблюдается у кардиолога, регулярно проходит обследования, принимает лекарства. Сейчас Тимур ходит в детский сад, любит играть с ребятами. Он общительный и веселый мальчик. Но болезнь отнимает силы. Сын стал часто жаловаться на усталость, у него появляется одышка, начали синеть губы, не проходит затяжной кашель. Врачи говорят, что Тимуру нужна срочная эндоваскулярная операция. Ее сделают за счет средств бюджета, но надо оплатить окклюдер — имплант, с помощью которого закроют дефект. А купить окклюдер мы не можем. Растим двоих сыновей, зарплаты у нас с мужем небольшие. Без участия добрых людей не удастся собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!



Гульназ Садртдинова.



Благоварский район,

Башкортостан.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Тимуру необходимо срочно провести операцию — эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера, закрыть дефект в сердце. Это поможет избежать развития опасных осложнений. После щадящей операции мальчик быстро восстановится.

Как помочь Даше и Тимуру



1. Через банк



Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: Пожертвование на лечение Даши Соболевой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах — сообщите нам по тел. 8937-831-61-95



2. Через банковскую карту



Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.



3. Другие способы



На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Окклюдер для операции Милане Исмагиловой оплачен

12 января в газете «Республика Башкортостан», на сайте resbash.ru, в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю шестилетней Миланы Исмагиловой («Силы на исходе», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: Милану преследуют приступы одышки, она быстро устает, сердце девочки работает с перегрузками. Милане требуется срочная эндоваскулярная операция. Провести ее за счет бюджета готовы в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Но надо оплатить окклюдер — имплант, с помощью которого закроют дефект в сердце. А у родителей Миланы нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Альбина, мама Миланы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.



И вот еще новости



Четыре компании, 1863 читателя rusfond.ru, rbc.ru и vesti.ru, 298 телезрителей ГТРК «Башкортостан» и БСТ оказали исчерпывающую помощь (2 396 723 руб.) шести тяжелобольным детям — очередникам башкирского бюро Русфонда.



Оплачены: окклюдеры для операции по поводу врожденного порока сердца стоимостью 339 200 руб. Камилле Валитовой (6 лет, г. Стерлитамак, Башкортостан), Егору Никитину (7 лет, Бирский район, Башкортостан), Даше Рубцовой (11 лет, Уфа, Башкортостан), Ярославу Чакрыгину (4 года, 285 600 руб., Иглинский район, Башкортостан), Разиле Юлбарисовой (10 лет, 571 200 руб., г. Сибай, Башкортостан).



Помогли: ООО «НПФ «Пакер», А. В. Исмагилова, Адель, Александра, Алексей, Альбина, Артем Носков, Ася Закирова, Гюзель, Диана Мударисова, Дина Хайретдинова, Евстафьева, Елена, Ильгиз Юсупов, Лилия, Ляйля, Констанин Константинович Шуватов, Марат Мирсаитович Нагуманов, Марина, Минниахметовна, Муса Хамидуллин, Ольга Колесникова, Оксана У., Ринат, семья Давлетшиных, Тим, Фаниль, Уфа, Эдуард Насыбуллин, Эльвина (все — Башкортостан). Полный список на rusfond.ru.



Спасибо!



Динара НАЖИПОВА,

Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 174 региональных партнерских СМИ.



С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



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