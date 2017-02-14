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Сначала речь шла о задолженности в 65,5 млн рублей. Благодаря выигранным судебным процессам заводу рессор и пружин удалось сократить задолженность до 40,5 млн рублей. Но все попытки вернуть оставшийся долг пока приводят в тупик.
Пружины, которые производят белоречане, поставляются на один из крупнейших вагоностроительных заводов России — Уралвагонзавод (УВЗ). Сначала поставки шли напрямую, но два года назад ситуация изменилась: тендеры на поставку пружин, проводимые Уралвагонзаводом, с 2015 года начала выигрывать компания «Промышленные технологии». Как отмечает исполнительный директор БЗРП Алексей Пахомов, фактически фирма перепродает УВЗ продукцию других производителей, в том числе и белорецкого завода.
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Сначала речь шла о задолженности в 65,5 млн рублей. Благодаря выигранным судебным процессам заводу рессор и пружин удалось сократить задолженность до 40,5 млн рублей. Но все попытки вернуть оставшийся долг пока приводят в тупик.
Пружины, которые производят белоречане, поставляются на один из крупнейших вагоностроительных заводов России — Уралвагонзавод (УВЗ). Сначала поставки шли напрямую, но два года назад ситуация изменилась: тендеры на поставку пружин, проводимые Уралвагонзаводом, с 2015 года начала выигрывать компания «Промышленные технологии». Как отмечает исполнительный директор БЗРП Алексей Пахомов, фактически фирма перепродает УВЗ продукцию других производителей, в том числе и белорецкого завода.
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
AHOHC
AHOHC
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
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Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03