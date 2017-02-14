Илишевский район известен успехами в земледелии: в прошлый сезон собрал 142,6 тысячи тонн зерна, получив 23 центнера с гектара, констатирует замглавы райадминистрации Илгизар Хамидуллин. Учитывая, что средняя урожайность зерновых по региону составила 18,8 центнера с гектара, напрашивается вывод: по эффективности работы илишевцы в числе лучших в республике.

Причем показатели в хозяйствах района сильно не разнятся. По 27 центнеров с гектара получили в сельхозпредприятии «Урожай», по 25 — в МТС «Илишевская» и «Урал», 22 — в хозяйстве имени Мусы Гареева. Более того, основная часть сельхозпредприятий имеет статус семеноводческих, это дает право на продажу семян зерновых культур по более высоким расценкам.



Однако раз на раз не приходится. Сложившиеся цены на зерно не располагают к выгодным продажам. В среднем его котировки на две тысячи рублей меньше, чем в прошлом году, При всем этом себестоимость производства только увеличивается. Ведь уже несколько последних лет растут цены на ГСМ, электричество и удобрения. Потому хозяйства продают зерно без особого энтузиазма, считает Илгизар Хамидуллин. Многим есть где его хранить до лучших времен. А вот на молоко цены в последнее время значительно выросли.



— Сейчас за литр молока переработчики дают 26 рублей, — говорит Анис Гарипов, председатель сельхозкооператива имени Мусы Гареева. — Хотя летом расценки были ниже почти в два раза.



В любом случае молоко — осная часть доходов сельхозпредприятия, которое ежедневно продает около восьми тонн молока летом и шесть — зимой. Это приносит хозяйству 150 тысяч рублей в день. К лету, конечно, расценки вновь упадут. Но молоко все равно будет рентабельным, уверены в илишевском хозяйстве. В прошлом году, к примеру, сельхозкооператив продавал молоко в среднем по 18,8 рубля за литр при себестоимости 14,5 рубля. То есть рентабельность производства молока превысила 20 процентов. Совсем неплохо, скажут экономисты.



— Не скрою, молочное животноводство сегодня главная отрасль в хозяйстве, — говорит председатель кооператива. — Потому что доля доходов от животноводческой продукции доминирует. Бывали годы, когда больше денег приносило растениеводство, но нынче тонна пшеницы на две тысячи рублей дешевле, чем годом ранее, какая уж тут прибыль. Зерно продаем только в случае крайней необходимости.



Поэтому в хозяйстве имени Мусы Гареева не нарадуются, что в свое время решились на модернизацию своей главной фермы в деревне Илякшиде. Тридцать миллионов рублей вложили, став участниками программы «500 ферм». В кассу хозяйства вернулись в виде субсидий 11 млн рублей. Зато такую ферму теперь по всей округе не сыщешь. Коровники переделали под беспривязное содержание, в помещениях улучшили микроклимат и освещение. Построили доильный зал, оснастив его новейшим итальянским оборудованием.



Затраты оправдались, считает руководитель. Во-первых, улучшились условия труда, доярки теперь тяжести не таскают, молоко уходит прямиком от вымени коров в холодильник, а корма раздает машина. Во-вторых, уменьшились затраты. Теперь на 200 коров нужны всего две доярки вместо прежних пяти. Да и скотников требуется минимум в два раза меньше. Само собой, все это положительно отразилось не только на себестоимости молока, но и на его качестве, уверены специалисты хозяйства. Современные технологии позволяют получать высокосортное молоко, а оно ценится выше. Более того, импортное оборудование позволяет доить коров в более щадящем режиме, что положительно сказывается на их продуктивности.



На Илякшидинской ферме уже давно надаивают более 5 тыс. литров молока на корову, и с каждым годом планируют увеличивать надои.



— Иначе зачем мы используем покупное семя из Свердловской области? — говорит главный ветврач Валерик Латыпов. И сам же отвечает: — Чтобы улучшать продуктивные качества коров.



В хозяйстве есть еще две фермы: в деревнях Бишкураево и Малобишкураево. Там бы тоже нужно провести модернизацию, считают в хозяйстве. Но оборотных средств пока не хватает. Впрочем, оптимизация и без того сократила численность работающих в хозяйстве. Как отметил Анис Гарипов, за 34 года, что он руководит сельхозкооперативом, коллектив сократился более чем в два раза. Раньше на поля выходило 29 комбайнов, а теперь их заменили пять современных зерноуборочных агрегатов. На фермах — аналогичная картина.



Вот только как занять всех людей, которые живут в четырех населенных пунктах? До городов далеко, на северах тоже не всем рады. Понятно, что законы рынка уже никто не отменит и без оптимизации не обойтись. Но в любом случае о сельчанах забывать не стоит, считают руководители старой закалки вроде Аниса Гарипова.