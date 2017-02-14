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Напомним, законопроект был вынесен на рассмотрении депутатов регионального парламента еще год назад, а во втором чтении бурно обсуждался на прошлой неделе на заседании комитета по социальный политике и здравоохранению. Если в его первой редакции было предложено разрешить ранние браки в исключительных случаях с 14 лет, то во второй нижнюю возрастную планку для вступления в брак решено поднять до 15 лет.
По словам старшего помощника прокурора республики Руслана Исмагилова, таким образом прокуратура, которая и стала инициатором данного законопроекта, намерена ужесточить уже имеющиеся в Семейном кодексе правила вступления в брак для лиц, не достигших 16 лет.
- Молодые люди, не достигшие 16 лет, и сейчас вступают в брак, – подчеркнул он. - В год в республике заключается 10 -20 ранних браков. Мы провели анализ и выявили, что не всегда разрешение на них серьезно мотивировано – сейчас это могут быть и «фактически сложившиеся отношения». До сих пор нет перечня исключительных случаев для заключения ранних браков. Мы предлагаем упорядочить явление, которое существует в нашей жизни и которое сейчас не урегулировано: определить нижний возраст, допустимый для вступления в брак, – 15 лет, а также четко определить перечень особых обстоятельств для получения разрешения на такой ранних брак – только беременность или рождение ребенка, - заявил Исмагилов.
Почему законопроекта снова нет в повестке дня пленарного заседания Госсобрания, пояснил его председатель Константин Толкачев.
- Сейчас на федеральном уровне рассматриваются серьезные изменения семейного законодательства. Корректировке подвергнутся и нормы, затрагивающие порядок вступления в брак, - отметил спикер. - Чтобы несколько раз не возвращаться к этому вопросу, думаю, целесообразнее дождаться решения, которое примут депутаты Госдумы и в соответствии с ним скорректировать республиканское законодательство. - Кроме того, некоторые процедурные вопросы в данном законопроекте нуждаются в проработке, - подчеркнул К. Толкачев.
- Хотим мы этого или нет, но молодые люди не всегда спрашивают своих родителей и вступают в различные форматы отношений. В случае возникшей беременности надо создавать условия для формирования семьи. Наши устремления продиктованы заботой о детях. Они должны иметь родителей, воспитываться в семье, - убежден он.
Кстати
В 2016 году в республике было заключено 14 браков, супруги в которых моложе 16 лет.
Опубликовано: 15.02.17 (09:52) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Напомним, законопроект был вынесен на рассмотрении депутатов регионального парламента еще год назад, а во втором чтении бурно обсуждался на прошлой неделе на заседании комитета по социальный политике и здравоохранению. Если в его первой редакции было предложено разрешить ранние браки в исключительных случаях с 14 лет, то во второй нижнюю возрастную планку для вступления в брак решено поднять до 15 лет.
По словам старшего помощника прокурора республики Руслана Исмагилова, таким образом прокуратура, которая и стала инициатором данного законопроекта, намерена ужесточить уже имеющиеся в Семейном кодексе правила вступления в брак для лиц, не достигших 16 лет.
- Молодые люди, не достигшие 16 лет, и сейчас вступают в брак, – подчеркнул он. - В год в республике заключается 10 -20 ранних браков. Мы провели анализ и выявили, что не всегда разрешение на них серьезно мотивировано – сейчас это могут быть и «фактически сложившиеся отношения». До сих пор нет перечня исключительных случаев для заключения ранних браков. Мы предлагаем упорядочить явление, которое существует в нашей жизни и которое сейчас не урегулировано: определить нижний возраст, допустимый для вступления в брак, – 15 лет, а также четко определить перечень особых обстоятельств для получения разрешения на такой ранних брак – только беременность или рождение ребенка, - заявил Исмагилов.
Почему законопроекта снова нет в повестке дня пленарного заседания Госсобрания, пояснил его председатель Константин Толкачев.
- Сейчас на федеральном уровне рассматриваются серьезные изменения семейного законодательства. Корректировке подвергнутся и нормы, затрагивающие порядок вступления в брак, - отметил спикер. - Чтобы несколько раз не возвращаться к этому вопросу, думаю, целесообразнее дождаться решения, которое примут депутаты Госдумы и в соответствии с ним скорректировать республиканское законодательство. - Кроме того, некоторые процедурные вопросы в данном законопроекте нуждаются в проработке, - подчеркнул К. Толкачев.
- Хотим мы этого или нет, но молодые люди не всегда спрашивают своих родителей и вступают в различные форматы отношений. В случае возникшей беременности надо создавать условия для формирования семьи. Наши устремления продиктованы заботой о детях. Они должны иметь родителей, воспитываться в семье, - убежден он.
Кстати
В 2016 году в республике было заключено 14 браков, супруги в которых моложе 16 лет.
Опубликовано: 15.02.17 (09:52) Республика Башкортостан
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