Место встречи было выбрано неслучайно: по словам народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева, Рами Гарипов был постоянным читателем Национальной библиотеки еще с тех времен, когда она размещалась в здании на углу улиц Ленина и Пушкина.



«Рами приходил туда не один, он обязательно приглашал друзей, товарищей. Был случай, когда он, увлекшись чтением книги, засмеялся в читальном зале, за что получил выговор от библиотекарей. Его, кстати, огорчал тот факт, что посетители сидят в библиотеке в головных уборах — таким читателям Рами Гарипов делал замечание», — рассказал Р. Бикбаев.



По воспоминаниям поэтессы Гульфии Юнусовой, в газете «Башкортостан» был раздел для начинающих поэтов. Они очень стремились попасть в эту рубрику. «Я училась в 9 классе, когда отправила свои первые стихи в газету. Ответное письмо получила лично от Рами Гарипова. Поэт выражал сожаление, что редакция не успевает опубликовать мои стихи, и обещал, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказала Г. Юнусова.



По словам поэтессы, молодые поэты, которые были частыми гостями в доме Рами Гарипова, восхищались прекрасными отношениями членов семьи друг к другу. Супруга поэта, Надежда Васильевна, не просто выучила родной язык мужа, но и прекрасно пела башкирские песни, с детьми говорила исключительно на башкирском языке.



«Союз писателей республики весь февраль живет именем Рами Гарипова. Он является не просто поэтом времени, он останется поэтом вечности», — подытожил слова писателей временно исполняющий обязанности председателя Союза писателей РБ Заки Алибаев.



Планируется публикация архива поэта в журнале «Агидель».