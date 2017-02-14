«Некоторым кажется, достаточно создать условия, чтобы пришли инвесторы и стали активно вкладывать средства в наши производства. На самом деле все гораздо сложнее, — считает глава региона Рустэм Хамитов. — С инвесторами нам приходится зачастую работать в ручном режиме». «РБ» выясняла, как относятся к предпринимателям в районах и какие методы привлечения инвесторов применяют.



Кое-что о сопротивлении



«Никогда не оказываем им сопротивление», — объясняет, почему инвесторы полюбили Буздякский район, глава его администрации Радик Хазиев. По началу, конечно, такое заявление вызвало улыбку. Но, подумав, мы решили: под определение «сопротивление» можно любое действие подверстать. К примеру, подключаться к инфраструктуре можно месяцами, потому что это не противоречит правилам. А можно и ускорить процесс. И с оформлением земли помочь. «Что хорошо инвестору, хорошо и буздякцам, — говорит Радик Хазиев. — Мы только одно условие им ставим: зарегистрировать предприятие в районе. И тогда бюджет получит больше платежей, которые мы направим на улучшение жизни нашего населения. А довольный работник — хороший работник».

Новые микрорайоны в Буздяке растут как грибы — ввод жилья в прошлом году вырос на 23 процента. «Под индивидуальное жилье уже с трудом место находим», — признается глава. Выросла и средняя зарплата — на 7,5 процента в прошлом году. «Покупательная способность населения у нас даже выше, чем в некоторых городах, — гордятся в местной администрации. — По крайней мере, так нам сказали представители торговой сети, собирающиеся строить здесь еще один магазин».



Поддержка администрации позволила инвестору начать строительство в райцентре крупного сельскохозяйственного рынка. Первая очередь уже практически возведена, теперь дело за второй. Хозяин рынка планирует разбить рядом с комплексом еще и парк отдыха с качелями, скамейками, кафе, зонами отдыха для детей.



Население райцентра растет, растут и запросы жителей. К примеру, в конце прошлого года здесь начал работать плавательный бассейн. «Меньше ста человек в день не бывает, — рассказывает Рамзия Тагирова, замдиректора центра «Олимп». — Причем приходят и стар и млад. И даже из соседних районов приезжают».



Строятся детские сады. Открыли в райцентре и отделение гемодиализа. Раньше страдающие почечной недостаточностью вынуждены были ехать за помощью в Уфу, более ста километров в один конец, и так через день. Теперь специализированная помощь оказывается на месте. И это тоже инвестиции. Инвестиции в людей.



Молочный край



Буздякский район — сельскохозяйственный. Поэтому не удивительно, что основные инвестиции в последние годы направлялись в аграрный сектор. Известный тепличный комплекс вложил в производство уже более миллиарда рублей и собирается увеличить количество рабочих мест еще вдвое.



Партнерские отношения с белебеевским молкомбинатом способствуют тому, что личные подсобные хозяйства выступают отдельными хозяйствующими субъектами. По объемам проданного молока они уже почти догнали большие хозяйства. А все потому, что буздякцы отладили систему сбора молока по деревенским подворьям.



Впрочем, крупные хозяйства таким положением не довольствуются: у одного из инвесторов появился план построить в районе две мегафермы по шесть тысяч коров в каждой. А другой инвестор планирует построить четыре свинокомплекса, на которых найдут работу почти полтысячи местных жителей. Вот и получается, что безработица в районе только за прошлый год снизилась на пять процентов. Откуда на новые проекты рабочих набирать? «Многие «северяне» хотели бы работать дома, а не уезжать надолго от семьи», — объяснили нам в администрации района.



В общем, и с инфраструктурой, и с мощностями в Буздякском районе проблем нет. Недавно здесь запустили подстанцию, так что электроэнергии хватит даже на те проекты, которые еще пока не обсуждались, считает глава района.



Промышленный Буздяк



Промышленность аграрного района представлена шестью предприятиями. Самое молодое выдало первую продукцию в нынешнем январе — буквально за год здесь появился Буздякский металлопрокатный завод.



— Почему этот район? — переспрашивает директор Рузиль Давлетшин. И начинает перечислять: — Энергомощности, свободная площадка, но главное, поддержка администрации. Помогают во всем.



Завод работает на иранском оборудовании пока в пусконаладочном режиме. Впрочем, это не мешает складировать уже готовую продукцию — строительную арматуру. Первоначальные инвестиции в проект превысили 100 млн рублей. Но будет больше, потому что в планах — строительство цехов, переход на двух-, а далее и на трехсменный режим работы.



Развивается и местный консервный завод. Его директор Роберт Ахметгалеев сообщил «РБ»: многомиллионные вложения в прошлом году были направлены на расширение ассортимента и наладку новой кондитерской линии. Это только первый этап модернизации. Стратегические планы предприятия предполагают увеличить производство «два раза по два раза». Некоторые здания пойдут под снос, а цеха разместятся в новых.



Наука пошла под землю



Питерское научно-производственное объединение «РИВС» собирается открыть в Учалах центр по разработке технологий обогащения руд. Предполагаемые инвестиции составят до ста миллионов рублей.



«РИВСу» принадлежит местный машзавод. За два года предприятие вложило в его модернизацию и оснащение будущего исследовательского центра 180 млн рублей.

Между тем каждое горно-рудное предприятие, в том числе и УГОК, имеет химическую лабораторию. Какая необходимость в отдельных центрах?



— Да, и они, и мы занимаемся изучением руды, — объясняет директор представительства «НПО» Евгений Калинин. — Но в лаборатории комбината больше завязаны на собственные задачи, на текущую работу. Мы же ориентируемся на углубленное изучение. Разрабатываем новые сберегающие технологии, исследуем новые схемы и процессы обогащения полезных ископаемых. И то, что небольшая лаборатория постепенно превращается в научный центр, уже показатель — инновационная деятельность востребована.



Пока здесь трудятся 60 с лишним человек, но скоро штат увеличится еще примерно на 40 человек. В центре предусмотрены проектно-конструкторская группа, группа монтажных и пусконаладочных работ, исследовательская лаборатория, лаборатории пробоподготовки и гидрометаллургии. В здании управления машзавода стало тесно, потребовались дополнительные площади. В прошлом году приобрели семиэтажное здание — здесь намечается масштабная реконструкция, уже поступает дорогостоящее импортное оборудование. Скоро начнет работать пробирная лаборатория для определения содержания благородных металлов в руде и продуктах обогащения.



— Мировая тенденция такова, что руды становятся беднее, а потребность в металлах только растет, поэтому требуются эффективные методы извлечения компонентов — меди, цинка, золота и серебра. Горно-рудные предприятия заинтересованы в наших разработках, — говорит петербуржец Илья Украинцев. Он сообщил, что НПО взялось и за технологию промышленной переработки так называемых забалансовых руд. Как знать, может, тогда и УГОК сможет переработать все свои отвалы?



Почему же выбор петербуржцев пал именно на Учалы?



— У нас есть опыт работы в других регионах, не всегда удачный. Почему Башкортостан? — переспрашивает Илья Украинцев. — В первую очередь расположение: хребет страны, Урал, где находятся основные горнорудные предприятия. К тому же в начале нулевых мы уже занимались реконструкцией обогатительной фабрики ГОКа, там стоят наши флотомашины. Так что хороший опыт совместной работы уже был, а в бизнесе многое зависит от создания благоприятного инвестклимата. По крайней мере, с администрацией Учалинского района мы находим полное взаимопонимание. Если появляются проблемы, решаем их сообща. К примеру, в прошлом году удалось решить вопрос с помещением для будущего научного центра. Здесь оптимизированы разрешительные и регистрационные процедуры, нет проблем при подключении к инженерной инфраструктуре. К тому же надеемся использовать меры поддержки Фонда развития моногородов для реализации инвестпроекта. Цена вопроса — 70 миллионов рублей для реконструкции канализационных сетей предприятия.



Один из моногородов республики, Учалы развивает экономику в том числе за счет инвестпроектов. Объем только четырех крупных проектов, реализованных в 2013 — 2015 годах, составил порядка 550 млн рублей. Среди них новый завод по производству профилированной мембраны московской компании «Технониколь» — инвестиции 270 млн рублей, более 20 рабочих мест. Уфимский комбинат рабочей одежды на площадке Учалинской швейной фабрики построил новый цех — 50 млн рублей, 200 рабочих мест. «ЭкоСтройРесурс» реализовал первый этап проекта по открытию камнекольного цеха — 50 млн рублей, 30 рабочих мест. Продолжит развиваться производство кормов для собак. Предприятие открылось в 2015 году, на начальном этапе вложено 18 млн рублей и создано 19 рабочих мест. На втором этапе, до 2020 года, инвестор планирует вложить 86 млн рублей, численность работников вырастет до 100 человек.

Буздякский район,

Учалинский район.