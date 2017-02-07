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НОВОСТИ
10.02.17 14:13
В Уфе открылась объединённая выставка фотокорреспондента Раифа Бадыкова и молодых художников
09.02.17 15:32
Подписано соглашение между Уфимским институтом искусств и Московским институтом музыки имени А. Шнитке
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Статьи рубрики Cоциум
Статьи рубрики Cоциум
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45