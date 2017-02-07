"Resbash"-Cоциум - Миллиард из кармана
НОВОСТИ
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11.02.17 17:01
В Башкирии убит таксист
11.02.17 14:30
Жителю Башкирии дали срок за распространение порнографии
11.02.17 14:24
В Уфе директору автосалона дали четыре года колонии за мошенничество
11.02.17 13:55
В Башкирии спасатели оказали помощь туристам, попавшим в холодный «плен»
11.02.17 13:22
В Сипайлово задержан серийный грабитель
11.02.17 13:16
В Уфе водитель «Круза» столкнулся с «Субару» и «Фольксвагеном»
11.02.17 13:11
В Уфе на улице Губайдуллина прорвало трубопровод
11.02.17 12:27
В Башкирии разыскивается женщина, незаконно вывезшая дочь из Ростовской области
11.02.17 12:19
Житель Нефтекамска лишился 13 тысяч рублей на выдуманной истории о кредите
11.02.17 12:04
В Бижбулякском районе старший брат спас из огня своих братьев и сестер
11.02.17 00:32
И сотрудники ГИБДД нарушают правила
11.02.17 00:14
Юные уфимцы примут участие во всероссийском этапе «Золотой шайбы»
11.02.17 00:05
В Уфе должник заплатил штраф только после того, как арестовали его машину
10.02.17 15:42
Башкирия - вторая в ПФО по объёму производства молока
10.02.17 15:12
В Уфе задержали вора, кравшего велосипеды
10.02.17 15:05
В Уфе детей научат делать скворечники
10.02.17 14:53
Двухмиллионный «выигрыш» обернулся убытком
10.02.17 14:51
В Башкирии растёт число аварий, произошедших по вине водителей автобусов
10.02.17 14:45
В Белорецке подозреваемые в краже задержаны до обращения владельца в полицию
10.02.17 14:35
Уклониста из Кумертау оштрафовали на 50 тысяч рублей
10.02.17 14:31
Уфимка осуждена на пять с половиной лет за сбыт наркотиков
10.02.17 14:23
В Башкирии назвали лучшие организации по ведению воинского учета
10.02.17 14:15
За обман подруг жительнице Октябрьского грозит до пяти лет лишения свободы
10.02.17 14:13
Монтажник из Уфы отсудил компенсацию за травмы у сургутского предприятия
10.02.17 14:13
В Уфе открылась объединённая выставка фотокорреспондента Раифа Бадыкова и молодых художников
10.02.17 13:21
В Палдиски будет установлен обновлённый памятник Салавату Юлаеву
10.02.17 12:54
В Башкирии фирму оштрафовали на 200 тысяч за продажу пищевых ароматизаторов
10.02.17 12:48
В Уфе в массовом ДТП пострадали три человека
10.02.17 12:43
В Башкирии разыскивается убийца пожилой пары
10.02.17 12:06
В Хайбуллинском районе прошли учения по развертыванию мобильных пунктов обогрева
10.02.17 11:50
В Башкирии лучшие творческие проекты получат гранты главы республики
10.02.17 10:34
Назначен новый заместитель министра культуры Башкирии
09.02.17 17:09
В Башкирии инвалидам по зрению компенсируют расходы на собак-поводырей
09.02.17 17:08
В Башкирии депутат предстанет перед судом за повторную езду в пьяном состоянии
09.02.17 16:55
В Уфе назовут лучших предпринимателей
09.02.17 16:54
Уфимец выступит в шоу Максима Галкина «Лучше всех»
09.02.17 16:42
В Уфе ребёнка насмерть завалило снегом
09.02.17 16:22
В Бирске плохо очищали дороги. Огрехи в работе помогла исправить прокуратура
09.02.17 15:57
В Уфе пенсионер осуждён за незаконное изготовление холодного оружия
09.02.17 15:49
В Уфе в связи с морозами перенесли «Лыжню России»
09.02.17 15:32
Подписано соглашение между Уфимским институтом искусств и Московским институтом музыки имени А. Шнитке
09.02.17 15:23
В Кугарчинском районе вручили премии имени Зайнаб Биишевой
09.02.17 15:14
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
09.02.17 15:13
Житель Стерлитамака до смерти забил бабушку из-за бездомных кошек
09.02.17 15:04
Директор илишевского МУП уличен в коррупции
09.02.17 14:26
В Башкирии семеро из девяти пешеходов погибли в ДТП по собственной вине
09.02.17 13:58
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
09.02.17 13:57
В Башкирии с начала года подорожали овощи и бензин
09.02.17 13:38
В Башкирии подсчитали доходы населения
09.02.17 12:55
В Башкирии предложили вступать в брак с 15 лет. В исключительных случаях
09.02.17 12:53
Жителю Агидели предъявлено обвинение в убийстве ребёнка с особой жестокостью
09.02.17 12:49
Чиновники в Уфимском районе нарушили земельное законодательство
09.02.17 12:38
Жителя Уфы лишили прав за пьяного водителя, купившего поддельные права на его имя
09.02.17 12:29
Рано утром в промзоне Орджоникидзевского района Уфы произошёл пожар
09.02.17 11:51
Тимур Захаров стал серебряным призёром Универсиады в состязаниях шорт-трекеров
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