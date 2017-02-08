Одним из первых журналистов «прорубил окно » в Астану Раиф Бадыков. Он увидел столицу Казахстана в блеске и пафосе архитектурных новаций, еще не до конца воплощенных.



И вот на днях Уфа и Астана стали городами-побратимами. Приоритетными для мегаполисов станет сотрудничество в развитии транспортной системы на пути из Европы в Китай и Восточную Азию. Комментируя подписанный меморандум, власти Астаны отметили Уфу в качестве одного из самых зеленых городов России.



Судя по фотоснимкам, нам тоже есть чему поучиться у седьмого по счету города-побратима.