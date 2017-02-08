Скука и рутина — первейшие враги любви, уверяют нас специалисты по семейным отношениям. Но супругов Шарафутдиновых-Кабировых трудно представить скучающими: о совместных мечтах и планах они говорят наперебой, а порой шутливо подначивают друг друга с задорным блеском в глазах. Вы думаете, это парочка зеленых молодоженов, еще не знающих, почем фунт лиха семейной жизни? Как бы не так! Марат и Назия недавно справили золотую свадьбу.

Встреча за борщом



Марат родился в Кушнаренковском районе в 1938 году, Назия — в Давлекановском в самом начале войны. А пересеклись их жизненные пути в Стерлитамаке, куда оба приехали работать: он — на химзавод по распределению после нефтяного института, она — по комсомольской путевке на стройку.



Назия копала траншеи под фундамент для будущего роддома. Дело было студеной зимой. Землю приходилось долбить ломом, каждый раз откалывая полоски промерзлого грунта толщиной со спичку. Мастер бдительно следил, чтоб рабочая молодежь не обморозилась, гонял погреться в бытовку. А после работы молодежь вставала на лыжи.



Встреча с будущим мужем вышла не слишком романтичной.



— Я после тренировки, голодная как волк, пришла в местную столовую, — вспоминает Назия. — Набрала целый поднос. Только собралась наесться от души — ко мне за столик подсаживается парень, познакомиться, видите ли, хочет. Из-за тебя я тогда половину борща в тарелке оставила, — шутливо упрекает она мужа. — Постеснялась доедать, вдруг подумаешь, что обжора.



— А я вот не постеснялся, все съел, — смеется Марат.



Он тоже оказался спортсменом, и вскоре пара стала неразлучна: вместе на каток и на лыжню, на танцы и субботники. «В нашей молодости никаких пьянок-гулянок не было, только спорт, работа и комсомол», — уверяют они.



В 1965 году молодые люди поженились. И тут же вынуждены были расстаться: жена поступила в Стерлитамакский строительный техникум, муж — в аспирантуру в Москве. Родился сын Рустам, а позже дочь Света. После учебы Назия работала инженером по жилью — занималась расселением жителей старых домов, а Марат преподавал в институте.



Чем засеяли море



В 1975 году главе семейства предложили отправиться в Алжир преподавать химию на французском языке в международном нефтяном институте. Для этого пришлось целый год учить язык.



Городок Бумердес, раскинувшийся на берегу Средиземного моря посреди мандариновых рощ, оказался настоящим Вавилоном: не счесть людей различных национальностей. Семье выделили квартиру в пятиэтажке, где жили выходцы практически из всех республик СССР.



— Приехали, раскладываем вещи, а я все в окно поглядываю да мужа донимаю — посмотри, мол, чем это таким голубым да ровным все поле засеяно? — вспоминает Назия. — И вдруг вижу на этом «поле» три белых корабля. Выскочила я на балкон и как закричу: «Марат, да это же море!». Моря-то мы отродясь не видели и думали, что на нем всегда волны должны быть, как на картинках.



В Алжире они прожили пять лет, дети учились в местной школе. Жил город дружно, никакой межнациональной розни там и в помине не было. Пока мужчины работали, женщины собирались вместе, шили, готовили, занимались детьми. Найти работу Назия не смогла, но не унывала — училась у новых друзей рецептам не только национальной кухни, но и семейного счастья.



— У нас ведь как принято, — делится она одним из открытий, — собрались друзья-родственники за столом, а детей — в другую комнату, малы еще взрослые разговоры слушать. А у грузин и армян, оказывается, все по-другому: детей сажают за общий стол, нет от них секретов. Вот и мы стали так: всегда и везде вместе, и дети с нами.



Карловы Вары... на огороде



Вернувшись на родину, семья решила переехать в Уфу: здесь жили все родственники, да и детям настало время в институт поступать. Марат работал в уфимском нефтяном институте, Назия тоже занялась привычным делом — расселением, на этот раз поселка Ново-Александровка. Сын и дочь окончили институт, обзавелись собственными семьями, порадовали бабушку с дедом тремя внучками.



— Работать до глубокой старости мы не стали, ушли на пенсию, — рассказала супруга. — Здоровья-то нет, в войну росли. И все всегда сами, никто не помогал. До сих пор стараемся детей лишний раз не беспокоить, не обременять собой. Пока вдвоем справляемся.



На пенсии купили домик в Татышлинском районе, уезжали туда на лето, брали с собой внучек-школьниц. А в 2008 году Назия с подругой отправилась в санаторий. Поездка обошлась семье дорого: она до того влюбилась в местные красоты, что загорелась желанием немедленно приобрести там участок. «Когда Ленина в Шушенское сослали, там хоть дорога была, а ты меня в тайгу по бездорожью загнать хочешь», — ворчал муж, но не смог устоять перед натиском энергичной супруги. Теперь и дорога есть, и домик в деревне Новые Казанчи построен, и банька, а сероводородная вода и лечебная грязь у них прямо на огороде. В гости часто приезжают друзья и родственники. «Вода у нас в точности, как в Карловых Варах»,— уверяют их супруги.



У неугомонной, несмотря на возраст, парочки еще множество планов: и забор нужен, и газовое отопление. А в прошлом году встретили у тамошнего источника приезжую семью с больным ребенком, вынужденную ютиться в палатке и готовить еду на костре. Так появилась еще одна идея, благотворительная: обустроить у себя на участке небольшой домик и бесплатно пускать туда те семьи с детьми, кому санаторий не по карману. Еще супруги любят опекать сельскую молодежь, приехавшую учиться в уфимские институты. Одна такая студентка, соседка по деревне, после учебы даже жила у них два года — сердобольные пенсионеры и работу ей подыскали, и замуж выдали.



Зимой супруги много читают. Ему по душе история, ей — современность: полезные советы, рецепты. Назия по книгам обучилась тибетской гимнастике и занимается ею не меньше полутора часов в день.



— Главное в браке — честность, откровенность, — охотно делится Назия секретами супружеского долголетия. — Ничего друг от друга не скрывать и все делать вместе.



— Об одном жалею: что эти полвека как один день пролетели, мы даже не заметили, как, — добавляет Марат, подтверждая старую истину: счастливые часов не наблюдают.

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Самым долгим в мире браком в Книге рекордов Гиннесса называют семейный союз Карама и Катари Чанд: они прожили в любви и согласии целых 90 лет. Пара поженилась в 1925 году в Индии, а в 1965 году переехала в Англию. Жениху было 20 лет, невесте всего 13. У них 8 детей, 27 внуков и 23 правнука. По мнению Карама, главный секрет семейного счастья — почаще шутить, улыбаться и смеяться вместе. Муж-долгожитель умер лишь в прошлом году в возрасте 110 лет.

И это еще не предел: Нифтулла и Балабеим Агаевы из Азербайджана прожили вместе 100 лет и в 2007 году отпраздновали красную свадьбу. Правда, столь долгий брак документально не подтвержден.



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