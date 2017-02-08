Родители будущих уфимских первоклассников на прошлой неделе отправились записывать детей в школы. В феврале подавать документы разрешено только тем, кто зарегистрирован на закрепленной за школами территории. Особого ажиотажа в городе не наблюдается. И это неудивительно: очень многие родители не желают отдавать своих чад в рядовые учебные заведения на ближайшей улице, полагая, что те заслуживают поступления в высокорейтинговый лицей или гимназию. Пока что им остается лишь копить силы и средства: основная битва развернется позже, когда школы откроют прием для «не местных» на оставшиеся свободные места. Опыт прошлых лет показывает, что страсти тогда закипят нешуточные. На условиях анонимности уфимские родители поделились историями о том, как они с боем и кровью добывали своим детям места в элитных учебных заведениях города.

Девятый лишний



Лилия всегда мечтала отдать внучку Алину в одну престижную уфимскую школу — не по адресу их прописки. Девочка ходила туда на подготовку, но это нисколько не помогло. «Кто успеет подать документы первого июля, тех и возьмем, если места останутся», — неопределенно пообещали им после окончания курсов и отправили восвояси.



Накануне заветного дня Лилия волновалась так, что не могла уснуть. Прием документов начинался в десять часов утра. В полночь она попыталась отправить благоверного к школе, чтобы не пропустить начало записи. «Это ж тебе не очередь за югославской стенкой в советское время, — отбивался тот, не желая торчать под моросящим дождиком. — Никого там нет еще, утром пойду». В пять утра дождь перешел в настоящий ливень, терпение бабушки иссякло. Супруг был снабжен армейской плащ-палаткой и решительно выставлен из дома — устраивать внучку в школу.



Как оказалось, чутье Лилию не подвело. На дверях вожделенного учебного заведения красовалось свежее объявление: «В первых классах осталось восемь мест». На крыльце, едва различимые в потоках дождя, маячили люди, до самых бровей закутанные в полиэтиленовые накидки. Их было семеро, дед Алины — восьмой. Очередь некоторые заняли еще с вечера.



В семь утра сторож сжалился и впустил их в вестибюль. К тому времени супруга подменила Лилия, а у очереди вырос длинный хвост. Восемь счастливчиков плечом к плечу охраняли вход на лестницу, но остальные тоже не расходились, надеясь на чудо. Кто-то попытался прорваться за блокпост с криками «Мне только спросить!» Но нарушителя тут же скрутили и выставили за дверь.



В одиннадцать часов женщина вышла из школы, не веря своему счастью: ее внучку приняли! И, вопреки заверениям знакомых, ни копейки за это не попросили.



Впрочем, такая «халява» бывает не везде.



Почем ваши несмышлёные?



Сын Натальи тоже два года ходил на подготовку в элитную гимназию. На дом задавали так много, что каждый вечер после садика приходилось сидеть за уроками. А под конец устроили тестирование. Ребенок его прошел достойно, но в школу его принять не торопились. Завуч ходила вокруг да около, пока Наталья прямо не спросила: сколько?

— Мальчик у вас смышленый, на занятиях хорошо себя показал. Поэтому с вас всего тридцать тысяч, — нимало не смутившись, ответила та.



Наталья пообещала подумать, но вопросов в голове крутилось немало. Если ей назвали цену за смышленого ребенка, то сколько же за поступление выкладывают родители «несмышленых»? И откуда вообще берется хваленый рейтинг учебного заведения, если ребят в него отбирают согласно прейскуранту?



Подумала она, подумала, да и отдала сына в другую школу, бесплатно. А из гимназии той ей еще дважды звонили и интересовались: «Почему ж вы не приходите, разве не желаете, чтобы ваш ребенок отличное образование получил?». То ли сообразительного ученика не хотели терять, то ли деньги…



Дело было несколько лет назад. С тех пор, говорят, расценки заметно подросли: за места в первом классе этой гимназии некоторые родители в прошлом и позапрошлом году отдавали уже от 100 до 200 тысяч рублей. Не подумайте чего плохого, это вовсе не взятки, а добровольные благотворительные взносы в фонд школы. Как нынче зависит сумма взноса от смышлености ребенка, узнать не удалось.



Тестирование есть, а слова нет



Между прочим тестирование для приема в первый класс незаконно. Но по факту в большинстве «непростых» учебных заведений все равно сообразят, как его негласно провести. Например, назовут собеседованием или проверочными заданиями. На подготовительных курсах еще проще: необязательно же докладывать родителям обо всем, что происходит в классе, а дети и не поймут.



— Дочь ходила на подготовку в один хороший лицей, — рассказала мама первоклассницы Марины. — Нам при приеме однозначно сказали: никаких тестов не будет, это запрещено. Родителей дальше вестибюля не пускали. Как-то весной мне понадобилось забрать ребенка с занятий пораньше. Я с трудом прорвалась через школьную охрану, заглянула в класс, а учитель мне: «Не отвлекайте детей, у них итоговое тестирование!» Но возмущаться я не стала — в школу нас взяли, хотя и не по прописке.



А другая модная гимназия родителям, желающим отдать своих чад в первый класс, пару лет назад предложила написать заявление. Суть его сводилась примерно к следующему: дорогая школа, проведите, пожалуйста, проверку знаний моего ребенка, а я вам за это заплачу. Стоила эта «проверка знаний», ни много ни мало, полторы тысячи рублей. Сами понимаете, все исключительно добровольно и с песней. Как говорил советский юморист-классик: «Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат»

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Комната с видом на лицей



Несправедливо получается, рассуждают многие родители. Одни чуть ли не репетиторов своим дошкольникам нанимают, чтоб тестирование пройти, ищут связи да денежки копят, а другие попадают в престижные заведения просто так, по праву проживания поблизости. А с несправедливостью надо бороться. Например, раздобыть регистрацию в подходящем доме. Знаю семьи, которым посчастливилось иметь бабушек и дедушек в нужном районе: детей к ним прописали заранее и те без проблем попали в вожделенные лицеи и гимназии. Потом можно и выписаться, важен сам момент подачи документов. А если таких удобных родственников нет?



Оказывается, бизнес в этой области процветает. «Куплю прописку ребенку для поступления в гимназию», «Недорого сделаю регистрацию в доме, относящемся к лицею», — подобных частных объявлений сейчас полно на уфимских электронных порталах. Есть даже целые сайты, где это дело поставлено на поток. Одна из таких виртуальных «компаний» предлагает всем желающим постоянную регистрацию в желаемом районе за 12 тысяч рублей в год, другая — временную за 8 тысяч. Конечно, разумные люди не торопятся нести им деньги, справедливо опасаясь мошенничества. Но кто-то наверняка мимо не прошел.



Элитным учебным заведениям такие хитрости сильно не нравятся. Казалось бы, какая им разница, сколько человек по прописке придет? Но нет, одни детей с временной регистрацией за «своих» не считают, другие разместили на школьных сайтах следующее грозное предупреждение:



«С января 2014 года в законодательстве появилась уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан РФ по месту жительства. При наличии у администрации школы подозрения, что граждане, желающие отдать ребенка в первый класс «по месту жительства», оформили фиктивную регистрацию, представители школы могут обратиться в Федеральную миграционную службу и в правоохранительные органы».



А коллега мужа Зульфия, мама двоих детей-погодок, пошла еще дальше. Когда старшему исполнилось шесть, она поменяла квартиру, на законных основаниях прописавшись прямо напротив элитной гимназии. Очевидно, посчитала, что переезд дешевле обойдется, чем плата благотворительных взносов за двоих.



Для нашего города такой радикальный подход пока в диковинку, а вот в столице давно в порядке вещей. Одна московская компания по продаже недвижимости даже подсчитала, что стоимость квартир в непосредственной близости от считающихся престижными школ обычно на 10 процентов выше, чем в среднем по району.



Но главное все же не просчитаться и хорошо разобраться, с кем имеешь дело. Потому что элитные школы — они разные бывают. И очень обидно потратить столько сил и средств не ради отличного образования для ребенка, а ради раскрученного бренда, за которым — пустота.

А КАК У НИХ?

В Европе наличие хорошей школы в районе — чуть ли не первое, на что смотрят родители при выборе жилья. Например, во Франции и Великобритании это распространенная практика: сначала выбрать школу для детей, а потом уже подыскивать жилье рядом с ней.



В США строительство хороших школ даже используется для «выравнивания» неблагополучных районов. Престижные учебные заведения привлекают состоятельных родителей, которые приобретают дома и квартиры в таких районах. А следом подтягивается и остальная инфраструктура.

Из ответа Министерства образования Республики Башкортостан на запрос редакции «В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа, а также учет детей, подлежащих обучению, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования.

В соответствии со статьей Закона Российской Федерации регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации.

Законодательство в сфере регистрационного учета граждан в Российской Федерации не закрепляет определенного приоритета регистрации по месту жительства перед регистрацией по месту пребывания. Предоставление приоритетных прав детям, зарегистрированным по месту жительства на закрепленной за образовательной организацией территории, при приеме в данную образовательную организацию, перед детьми, зарегистрированными на соответствующей территории по месту пребывания, недопустимо.

Порядком приема граждан на обучение, утвержденным приказом Минобрнауки России, установлены общие правила подачи заявления и иных документов, предъявляемых для приема в организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Предъявление поименованных в Порядке документов, в том числе свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, имеет своей целью определение круга детей для зачисления в первый класс, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация, в период с 1 февраля по 30 июня.

Таким образом, предъявление документов, подтверждающих проживание на закрепленной территории, является необходимой организационной мерой, направленной на обеспечение территориальной доступности соответствующих образовательных организаций для тех детей, которые имеют право на получение образования данного уровня».

Рейтинг школ Башкирии



В номинации «Лидеры в образовании» среди городских школ республики в 2016 году в общероссийском масштабе были представлены 12 общеобразовательных организаций (для сравнения: в 2015 году — 10):



Уфа



— гимназия № 39

— гимназия № 93

— лицей № 153

— гимназия № 91

— гимназия № 64

— гимназия № 1



Стерлитамак



— Башкирский лицей-интернат № 3



Октябрьский



— гимназия № 2

— гимназия № 3



Нефтекамск



— лицей № 1

— гимназия № 1



Салават



— лицей № 1 До 2014 в основе рейтинга находились результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ). С 2015 года лучшие школы оцениваются по результатам Основного государственного экзамена — ОГЭ. Среди других критериев — участие школьников в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных работ.



Мнение



Людмила ИВАНОВА,

преподаватель истории:

— Давно накипело насчет деления школ на престижные и непрестижные. Еще мама моя, тоже преподаватель, говорила: «Выбирать надо не школу, выбирать надо учителя». Практически в каждой школе можно найти вполне приличный первый класс — начальное звено, как правило, в школах крепкое. Я бы посоветовала родителям походить в школу рядом с домом, присмотреться к педагогам и не мучить малыша, возя его в элитную школу на другом конце города. «Провисает», и почти повсеместно, среднее звено.



И еще. Далеко не всегда за вывеской престижной школы скрывается качественная начинка. Англичане правы: «Пустой кувшин громче звенит». Вот дочка моей подруги измучилась в элитном заведении: задавали столько и преимущественно на дом, что девочка практически не высыпалась. Родители догадались перевести ее в обычную школу. Получила аттестат. Поступила в УГАТУ. И никаких проблем.