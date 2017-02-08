Руслан Мавлютов — коренной уфимец. Как и большинство сверстников, понятия не имел, кем хочет стать после школы. Учился хорошо, занимал призовые места на городских олимпиадах по математике, информатике и физике, а в 2003 году даже был признан учеником года. В нефтяной университет поступил без труда, надеясь получить престижную профессию и хорошо зарабатывать в будущем. Но уже на первом курсе увлекся наукой и сейчас пишет докторскую диссертацию в университете Фрибура в Швейцарии.

— С чего начинается путь в науку, как зарождается интерес, появляется тема?



— Не могу поручиться за всех, но я обязан своим преподавателям, сумевшим пробудить во мне страсть, которая и определила мою судьбу. На первом курсе университета познакомился с заведующим кафедрой начертательной геометрии Айратом Абызгильдиным. Вместе с преподавателем Николаем Рудневым он искал людей для работы над амбициозным проектом по созданию масштабной электронной библиотеки технической литературы. Основой стало увлечение отца Айрата Юнировича — двадцать лет он собирал научную литературу по химии и нефтепереработке. Не просто архивировал их в виде стопок книг, а разрезал переплеты, отбирал страницы с нужной информацией и раскладывал их по папкам по разделам науки. Мечтой сына было сделать то же самое, только в значительно большем масштабе. Так родилась идея создать электронную библиотеку.



При работе с научной литературой и учебниками, в частности, есть две проблемы. С одной стороны, содержание книг сильно пересекается. Если, например, вы прочитали пару исследований по гидравлике, то большая часть информации в остальных книгах, считайте, вам уже известна. С другой стороны, есть массивный пласт малоизвестной литературы. По той же гидравлике есть пять-шесть популярных учебников, а сотни монографий и публикаций в периодической печати для многих остаются терра инкогнита. Нужно было решить эти проблемы. Мы отсканировали и переработали более 25 тыс. изданий, создали уникальную систему обработки и индексирования текстов. Сейчас библиотека является крупнейшей электронной технической библиотекой в России.



— А с чем связан переезд в Москву?



— С необходимостью получить дополнительное образование, которое позволило бы восполнить пробелы в знаниях по прикладной лингвистике, машинному обучению и машинной обработке текстов. Они были необходимы для реализации наших наполеоновских планов по расширению библиотечных фондов. Ничего подобного Уфа не в состоянии предложить. В университетах Москвы и Питера можно изучать прикладную лингвистику, но смущал слишком сильный уклон в языкознание.



Однако мне очень повезло. «Яндекс» и Московский физико-техническиий институт открыли Школу анализа данных, чтобы готовить IT-специалистов в сфере информационного поиска. Понятно, что «Яндексу» важно ковать кадры для себя, но одновременно преследовались альтруистические цели, поскольку недостаток специалистов в этой новой и востребованной сфере очевиден. Уникальная программа привлекла лучших специалистов России. Среди преподавателей были известные ученые — профессор Лондонского университета Алексей Червоненкис, доктор физико-математических наук Андрей Райгородский и Альберт Ширяев. Образование было бесплатным, но конкурс очень жесткий. Каким-то чудом мне удалось выдержать все вступительные испытания.



Через полгода я устроился на стажировку в «Яндекс» и нашел группу своей мечты — Fact Extraction в департаменте лингвистики. Там я проработал почти четыре года.



Школа анализа данных и работа в «Яндексе» дали фантастический объем знаний и опыт. Из московского офиса, который был открыт круглые сутки, я уходил только на лекции и домой, чтобы выспаться. Все остальное время проводил за работой. Это было время бесконечного драйва, открытий, энтузиазма.



— Однако и в столице оказалось тесно?



— В процессе работы появлялось довольно много идей, на которые постоянно не хватало времени. Поэтому после четырех лет работы решил взять тайм-аут и заняться исследовательской деятельностью. На одной из конференций познакомился с ребятами из лаборатории, в которую впоследствии перешел, а уже через пару месяцев переехал в Швейцарию, в университете Фрибура работаю над докторской диссертацией.



— Тема диссертации как-то связана с началом научной деятельности?



— Задача, которую я преследую, по сути, схожа с той, что решалась при создании библиотеки. В библиотеке мы помогали людям искать информацию в текстах, написанных людьми для людей, теперь я делаю то же самое с текстами, созданными машинами и для машин.



Многие, конечно, слышали о хранении данных в облаке и облачных вычислениях. Облако — это совокупность часто десятков тысяч компьютеров, которые работают взаимосвязанно и выполняют какую-то общую задачу. Все эти машины постоянно пишут на диск (в так называемый лог) информацию о себе и о происходящих процессах, для того чтобы в случае сбоя восстановить процесс вычислений и в целом всю систему. Это довольно большой объем данных. Например, средний кластер компании Microsoft аккумулирует 50 тысяч машин. Попробуйте представить, что каждая из них ежеминутно создает в логе объем информации, равный одному тому «Войны и мира»…



Я создаю систему, которая сделает эти данные доступными не только для машин, но и для людей. По сути, это система, которая анализирует процессы, происходящие в компьютерном кластере, создает компактную историю и предоставляет гибкий поиск по ней. Главная задача — предоставить информацию о том, как были получены те или иные данные, кто ими пользовался. Кроме того, такая система крайне полезна для людей, управляющих этими кластерами, а также для исследователей, занимающихся разработкой теории облачных вычислений. Система называется «Гайдер», мы ее создаем совместно с Microsoft Research. Проект родился во время моей стажировки в США. Он крайне заинтересовал компанию и уже частично внедрен.



— Представим, что вы уже защитили диссертацию. Что дальше?



— Меня всегда будоражила мысль о будущем, когда машины научатся читать и понимать тексты. Пока в этой сфере вопросов больше, чем ответов, но в связи с последними успехами в области нейронных сетей и Deep Learning появилась надежда на новые открытия. После защиты диссертации планирую продолжить работу либо в университетской среде, либо в исследовательских лабораториях IT-компаний.



— Жизнь ученого, тем более молодого, проходит не только в стенах лабораторий, библиотек и актовых залов. Сейчас модно иметь хобби.



— В студенческие годы я серьезно занимался йогой и пауэрлифтингом, представлял университет на соревнованиях. Пытался заниматься бальными танцами, но, к сожалению, ничего путного из этого не вышло. После переезда в Москву много путешествовал. Занимался серфингом, посетил большую часть популярных серферских спотов Франции, Испании и Португалии.



К хобби отношусь так же серьезно, как и к работе: привык ставить цели и добиваться их. Например, недавно пробежал марафон, на это ушло почти полтора года тренировок.