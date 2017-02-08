Клубную работу предложено заточить под молодежь. Ей тесно в стандартах художественной самодеятельности — подавай до кучи электронные технологии. В реалиях столь непривычной с виду конструкции убедил опыт Бирска. Здесь открылся многофункциональный культурно-образовательный центр «УМникум», презентованный участникам республиканского совещания по культуре. По сути, в городе появился детский центр инновационного творчества, ставший прорывным проектом в масштабах России. Районные власти недолго пребывали в эйфории от сделанного. Незамедлительно последовала попытка внести минорные ноты в партитуру бравурных мелодий, прозвучавших под сводами «УМникума». Пользователи интернета узнали: оказывается, местные чиновники беззастенчиво водят всех за нос, выдавая незавершенный объект за эталон. Прозвучал даже призыв к главе республики отправить для проверки «непродажных» ревизоров.



Командируют ли их в Бирск и когда, мы не стали гадать, самим хотелось узнать, из-за какой сосенки сыр-бор разгорелся.

Троллей оставили без обеда



С ходу припарковаться к «незавершенному объекту» оказалось делом непростым: автомашины уткнулись разномастными мордами по всему периметру площади перед зданием. Сердце екнуло: «Опоздали! Нагнали полчища проверяющих...»



«УМникум» изнутри распирало от наплыва «ревизоров» — вполне себе довольных бирян, доставивших своих чад из школьных классов в студии и секции. Вынюхивая недоделки, мы совали носы в закоулки двухэтажного центра и повсюду натыкались на их величество компьютерные технологии, одолеть которые норовили даже «клопики». Они еще и в школу не ходят, но уже корпят в секции робототехники. В инновационном центре оказалось все по-взрослому: атмосфера нашпигована проектами, вполне пригодными для рынка малотиражной продукции, произведенной с помощью 3D-принтера.



Ну а где же дрыщи, бойцы виртуальных ристалищ, рискующие своим позвоночником, сутками бабахая из танков по позициям супротивника? Ау, яремники киберспорта! Вместо них явился директор «УМникума» Николай Баранов и порекомендовал смягчить эпитеты: здесь, дескать, намерены культивировать не пригвожденных к монитору дистрофиков, а кибератлетов — у которых мозги будут развиваться параллельно с мускулатурой. Власти района даже лелеют мечту превратить Бирск в один из региональных центров по этому виду спорта.



Глядя на монитор, где кипела жизнь неведомых зверюшек, с трудом верилось, что ожили пластилиновые персонажи из куча-мала со стола, за которым усердно колдовала детвора. Разношерстные анимационные герои, чудилось, излучали тепло — даже те, кому по сюжету полагалось творить шалости, а порой и свинячить. Конечно, не до такой степени физиологической откровенности, на которую падок герой мультфильма «Тролли», какающий кексами. Наверное, у троллей так принято: напакостив, ждать похвалы за мастерски исполненный акт. Таких героев в секции анимации и мультипликации игнорируют — как бы сказали пользователи соцсетей, «не кормят» тех, кто занят троллингом.



СПРАВКА

Троллинг — способ общения в сети, целью которого является провоцирование других его участников на конфликты, выведение их из душевного равновесия.





«А вы че тут троллите?» — один из акционеров компании-застройщика Олег Бобер, похоже, едва сдерживал себя, чтобы не произнести все это вслух.



— Недоделки ищете? — нервно переспросил он и потащил нас на второй этаж — доказывать, что все «вылизано» до последнего закутка.



С балкона концертного зала было видно, как в полумраке стайка детишек искренне переживала за героев, снующих по широкоформатному экрану. Зрителями оказались ученики начальных классов одной из городских школ. Они не баклуши били — находились на уроке.



В «УМникум» будут ходить и старшеклассники: по замыслу реформаторов, мальчишки, например, должны не терять попусту время на вышивку мулине, а осваивать лазерную резку и фрезерный станок с числовым программным управлением.



У компьютерного пульта барственный хакер поколдовал на клавиатуре, экран погас, а по стенам, полу и потолку зала заструились лучи цветомузыки. Ребятня, ликуя, оставила кресла и кинулась оттягиваться под модные мелодии.



Олег Бобер глядел на нас, как Майк Тайсон, выбивший противника с ринга разрушительным левым крюком.